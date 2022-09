Co to jest lokata rentierska i czy warto ją zakładać?

Lokaty to bezpieczny sposób na ulokowanie oszczędności, dlatego wybierane są przez wiele osób, które cenią sobie “spokojne” inwestycje. Produkty, takiej jak lokata terminowa czy strukturyzowana są znane klientom i często wykorzystywane. Inwestor wpłaca środki na taką lokatę, a następnie po określonym czasie jest mu wypłacany zysk w postaci odsetek. Minusem tej formy inwestycji jest fakt, że należy poczekać na zakończenie lokaty, aby otrzymać odsetki. Jednak jest na rynku rozwiązanie, które pozwala cieszyć się szybciej z osiągniętego zysku. Jest to inny rodzaj lokaty – znany jako lokata rentierska. Co to za lokata i na jakiej zasadzie działa, a także kto może z niej skorzystać?

Co to jest lokata rentierska – definicja

Lokata rentierska to produkt bankowy i typ lokaty, gdzie odsetki nie są kapitalizowane. To wyróżnia lokatę rentierską od innych. W związku z tym po obliczeniu odsetki wypłacane są na rachunek bankowy klienta – nie są dopisywane do kapitału zgromadzonego na lokacie inwestora. Odsetki wypłacane są na nasze konto w trakcie trwania lokaty, czyli przykładowo w zależności od zapisów umowy inwestor otrzymuje je co miesiąc lub co kwartał.

Można powiedzieć, że lokata rentierska działa jak swego rodzaju długoterminowy depozyt bankowy – gdzie odsetki wypłaca się na wskazany rachunek, nie są one kapitalizowane.

Na jaki czas można założyć taką lokatę? Zazwyczaj można ją założyć na minimum 12 miesięcy – jednak na rynku znajdują się również oferty takich produktów na dłuższy okres – np. na 18 lub 36 miesięcy.

Jak założyć lokatę rentierską i dla kogo jest ten produkt bankowy?

Nie każdy może pozwolić sobie na założenie lokaty rentierskiej. Ta możliwość jest zarezerwowana dla konkretnych osób. Przede wszystkim, aby móc założyć taką lokatę, trzeba najpierw podpisać z bankiem umowę odnośnie lokowania środków pieniężnych między deponentem a bankiem. Dzięki takiemu depozytowi banki zyskują kapitał, który pozwala im na zaproponowanie produktów innym klientom, np. udzielenie kredytu. Z kolei deponent za bezpieczne ulokowanie swoich środków na lokacie otrzymuje odpowiednie wynagrodzenie w postaci odsetek. Mocno uogólniając, można powiedzieć, że trochę wygląda to tak, jakby klient udzielił kredytu bankowi.

Jak wspomniano wyżej, lokata rentierska jest dostępna dla każdego klienta. Aby z niej skorzystać, poza podpisaniem umowy z bankiem, trzeba spełniać pewne wymagania. Warto zacząć od tego, że należy posiadać znaczne oszczędności – wynoszące kilkaset tysięcy złotych. Standardowo banki ustawiają tzw. próg wejścia na minimum 100 tys. złotych – oferta ta jest więc skierowana dla zdecydowanie mniejszej grupy klientów niż tradycyjne lokaty, gdzie kwota maksymalna, jaką można ulokować, to przeważnie 200 tys. złotych.

Lokata rentierska to na pewno dobre rozwiązanie dla tych klientów, którzy mają wolny duży kapitał, ale jednocześnie nie chcą inwestować go na giełdzie, tylko wolą bezpieczne rozwiązania, bez ryzyka utraty swoich oszczędności. Dzięki wysokiej kwocie wejścia ulokowanie swoich środków w lokacie rentierskiej może być całkiem opłacalne. Warunkiem jest zamrożenie tych pieniędzy na lokacie przez dłuższy czas.

Co ważne, należy pamiętać, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny w razie np. upadłości banku, chroni nasz depozyt tylko do kwoty 100 tysięcy euro. Dlatego klienci, którzy dysponują naprawdę dużymi oszczędnościami, powinni pomyśleć o założeniu kilku lokat rentierskich, lub skorzystaniu z takiej oferty lokat za granicą.

Jakie są cechy charakterystyczne lokaty rentierskiej?

Lokaty rentierskie zdecydowanie nie są standardowym produktem, który możemy otrzymać w banku. Jest to opcja dla osób, które posiadają naprawdę duże oszczędności, a które cenią sobie bezpieczeństwo inwestycji, dlatego nie chcą ryzykować, grając na giełdzie. Taki typ lokaty może być dla nich bardzo dobrym sposobem na dodatkowy dochód. Jakie zatem cechy wyróżniają lokaty rentierskie od innych podobnych produktów?

Przede wszystkim jest to długoterminowy horyzont inwestycyjny. Jak wspomniano wyżej, aby móc skorzystać z takiej oferty, trzeba liczyć się z zamrożeniem swoich środków na minimum 12 miesięcy – ponieważ to jest najkrótszy okres, na jaki zakładana jest lokata rentierska. W niektórych bankach może być to nawet 36 miesięcy.

Dodatkowo tym, co wyróżnia ten produkt, jest też częste kapitalizowanie odsetek. Odbywa się to nawet raz na miesiąc. Oprócz tego są one wypłacane przez bank regularnie na konto deponenta. Nie ma więc w tym przypadku zjawiska wstrzymania odsetek na lokacie do momentu, aż skończy się jej czas trwania.

Lokata rentierska – oprocentowanie

Patrząc na oprocentowanie lokaty rentierskiej, a także zwykłej lokaty terminowej na pierwszy rzut oka może się wydawać, że te pierwsze są mniej korzystne. Jednak takie porównanie nie będzie właściwe, ponieważ należy zwrócić uwagę także na inne czynniki. Przede wszystkim lokaty rentierskie dotyczą o wiele większych kwot – a im więcej mamy zamiar wpłacić, tym lepsze warunki możemy starać się wynegocjować. Dodatkowo co miesiąc bank będzie kapitalizował odsetki i wypłacał je na wskazany rachunek bankowy. Oprócz tego w przypadku lokaty rentierskiej bank nie może zainwestować całego wpłaconego na nią kapitału, ponieważ jest zobowiązany do regularnego wypłacania klientowi odsetek.

Oprocentowanie lokaty rentierskiej jest zazwyczaj stałe, dlatego też łatwiej można wyliczyć ewentualne zyski na takim produkcie. Aby to zrobić, należy pomnożyć wysokość oprocentowania lokaty przez liczbę miesięcy, na jaką „zamrażamy” nasze oszczędności na tym depozycie.

Jak wybrać najlepszą lokatę rentierską?

Lokata rentierska to dobry sposób na bezpieczny przychód pasywny, który nie będzie wymagać od inwestora nadmiernego zaangażowania w inwestycje. Jak jednak wybrać najlepszą ofertę takiej lokaty? Wiadomo, że najlepsza będzie taka z jak najwyższym oprocentowaniem, ale przede wszystkim należy zacząć od tego, aby dopasować ten produkt do naszych potrzeb i możliwości. Dlatego przed wyborem produktu należy sprawdzić poniższe elementy:



Czas trwania umowy lokaty – jest to podstawowa kwestia, na którą należy zwrócić uwagę. Przed założeniem lokaty rentierskiej zastanów się, czy możesz zamrozić swoje oszczędności na tak długi okres, czy nie planujesz żadnych inwestycji w najbliższym czasie. W sytuacji, gdy nie jesteśmy do końca przekonani, czy będziemy potrzebować tych środków, warto albo zdecydować się na lokatę rentierską na 12 miesięcy, albo wybrać tradycyjną lokatę, np. 6 miesięcy.

Minimalna kwota wejścia – przemyśl, ile środków możesz zdeponować na lokacie rentierskiej. Sprawdź też, jaka jest minimalna kwota wymagana przez dany bank i dopasuj to do swoich wymagań.

Oprocentowanie – w tym przypadku wiadomo, że im wyższe, tym lepsze.

Częstotliwość wypłaty odsetek – sprawdź, co ile bank planuje wypłacanie odsetek, pamiętaj przy tym, że będą one pomniejszone o podatek Belki.

Jakie są konsekwencje zerwania lokaty – sprawdź, co Cię czeka, jeśli jednak będziesz musiał zerwać lokatę przed czasem.

Dodatkowe produkty do lokaty – zweryfikuj, czy bank nie wymaga założenia dodatkowych produktów, aby móc skorzystać z lokaty rentierskiej – to ważne, ponieważ takie produkty mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami.

Podsumowując, przed założeniem lokaty rentierskiej, warto zweryfikować różne rankingi takich lokat – łatwiej będzie porównać poszczególne elementy. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na minimalną kwotę, czas trwania lokaty czy częstotliwość wypłaty środków.

Wybieraj produkty od sprawdzonych podmiotów. Wystrzegaj się lokat rentierskich oferowanych przez różne parabanki. Nie są one objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, w związku z tym w przypadku bankructwa takiego podmiotu, Twoje środki w żaden sposób nie są chronione.

Czy opłaca się zakładać lokatę rentierską i jakie są jej zalety?

Główną zaletą lokaty rentierskiej jest jej bezpieczeństwo, a także stabilność tej formy inwestycji. Klient regularnie, zgodnie z zapisami umowy, otrzymuje odsetki od złożonego depozytu. Otrzymuje więc stały dochód. Dzięki temu, że uzyskuje zysk w konkretnych, stałych okresach może wykorzystać go na bieżące potrzeby, albo znów zainwestować – np. wkładając wypracowane środki na kolejną lokatę.

Kolejnym plusem tego typu produktów jest stałe oprocentowanie, które nie zmienia się w trakcie trwania lokaty. Aby zapewnić inwestorowi zysk, jej oprocentowanie musi być odpowiednio wysokie.

Lokata rentierska to dobry produkt dla osób dysponujących dużą sumą środków, które nie są im obecnie potrzebne do innych inwestycji. Dlatego lokując je w tym produkcie, mogą wypracować sobie dodatkową wypłatę, wypłacaną regularnie, a więc dochód pasywny.





