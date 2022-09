Lokata – jak na niej oszczędzać pieniądze? Ile można zarobić?

Sposobów na oszczędzanie jest wiele. Można wybrać bardziej ryzykowne metody, które pozwolą zarobić więcej, ale w ich przypadku inwestor może także stracić część lub całość kapitału. Do takich z pewnością należy inwestowanie na giełdzie. Istnieją jednak inne produkty, które są bezpieczne i gwarantują oszczędzającemu zysk. Należy tutaj wymienić np. konto oszczędnościowe, obligacje skarbowe czy lokatę. Skupmy się na tej ostatniej i sprawdźmy, jak oszczędzać na lokacie.

Lokata – co to jest?

Lokaty bankowe są oferowane przez banki – widnieją w ich standardowych ofertach, przez co są dostępne dla każdej osoby pełnoletniej. W zależności od instytucji, można ją otworzyć samodzielnie lub tylko z kontem osobistym, z którego posiadacz przeleje środki. Produkt ten jest oprocentowany według stawki podanej przez bank – zwykle jest stałe przez cały okres obowiązywania lokaty. W przypadku podwyżek stóp procentowych, instytucje oferują klientom wyższe oprocentowanie lokat, dlatego jest to dobry moment na ulokowanie swoich środków. Zaoszczędzony kapitał należy jednorazowo wpłacić na określony czas, w którym to środki będą „pracować”, czego wynikiem będą zarobione odsetki.

Jakie są rodzaje lokat? Co oferują banki?

W ofertach banków można znaleźć różne rodzaje lokat. Różnią się one przede wszystkim okresem obowiązywania oraz specyfiką. Najchętniej wybierane przez klientów depozyty to:



lokata terminowa – najbardziej popularny depozyt, który umożliwia wpłatę określonej kwoty oszczędności na określony czas. Dostępne są zarówno lokaty krótkoterminowe, zakładane np. na miesiąc czy trzy miesiące, jak i długoterminowe, których okres obowiązywania wynosi kilka lat. Lokata terminowa może mieć charakter odnawialny, co oznacza, że jest automatycznie przedłużana po upływie lokaty lub nieodnawialny – klient otrzymuje środki wraz z wypracowanymi odsetkami po zakończeniu okresu lokaty.

Na co zwrócić uwagę, wybierając lokatę?

Należy dopasować produkt przede wszystkim do swoich możliwości finansowych – jeśli jesteś w stanie ulokować środki na dłuższy okres, a co za tym idzie – będziesz mógł odnieść większe zyski, zdecyduj się na lokatę długoterminową z wysokim oprocentowaniem. Ponadto zwróć uwagę na takie parametry i czynniki, jak:



oprocentowanie lokaty – jest podawane w skali roku; banki oferują depozyty oprocentowane maksymalnie na kilka procent – wybierz produkt, który ma najwyższe, bowiem na takiej możesz zarobić najwięcej,

Jak oszczędzać na lokacie?

Działanie lokaty jest naprawdę proste. Wystarczy wybrać odpowiedni produkt, wnioskować o jego otwarcie, zawrzeć z bankiem umowę i wpłacić odpowiednią kwotę, która zostanie ulokowana na umowny okres. Procedura otwarcia lokaty może trwać tylko kilka minut – nie ma w tym niczego skomplikowanego.

Jedynym zadaniem oszczędzającego jest więc wpłata kapitału. I tutaj warto pomyśleć o tym, by dysponować odpowiednią kwotą, którą można zainwestować. Warto więc zawczasu odłożyć pewną sumę pieniędzy, np. poprzez regularne, comiesięczne oszczędzanie. Wystarczy niewielka kwota, by rozpocząć swoją przygodę z oszczędzaniem – a ta może przynieść same pozytywne efekty. Wiele osób decyduje się na oszczędzanie na przyszłość dziecka, na uzbieranie środków na konkretny cel czy po prostu stworzenie poduszki finansowej, która może się okazać przydatna w niespodziewanych sytuacjach życiowych.

Ile można zarobić na lokacie?

Do obliczenia zysku z lokaty potrzebnych jest kilka kluczowych informacji. Można skorzystać z gotowych rozwiązań dostępnych w sieci – do takich należy np. kalkulator zysku z lokaty. Można też samodzielnie podstawić dane pod wzór, który podamy poniżej, by dowiedzieć się, na jaki zysk można liczyć.

Zarobek z tego rodzaju inwestycji można obliczyć w prosty i szybki sposób. Wystarczy dysponować takimi danymi, jak kwota wpłaconego kapitału, okres obowiązywania lokaty oraz wysokość oprocentowania lokaty. Posiadając te informacje, można wówczas skorzystać z poniższego wzoru, dzięki któremu można się dowiedzieć, jak oszczędzać na lokacie i jakie zyski można osiągnąć.

Wzór na wyliczenie zysku z lokaty wygląda następująco:

WYSOKOŚĆ KAPITAŁU x LICZBA DNI OBOWIĄZYWANIA LOKATY x OPROCENTOWANIE LOKATY W SKALI ROKU / LICZBA DNI W ROKU, gdzie:



wysokość kapitału oznacza sumę środków wpłaconych na lokatę,

liczba dni obowiązywania lokaty to okres, na jaki chcesz wpłacić swoje oszczędności,

oprocentowanie lokaty to stopa oprocentowania depozytu,

liczba dni w roku – zwykle banki opierają się na 365 dniach, choć może się zdarzyć, że będzie to 360 dni.

Od zysku z lokaty należy odprowadzić odpowiedni podatek. Nie jest to oczywiście pozytywna wiadomość dla wszystkich osób chcących pomnażać swój kapitał, ale takie prawo obowiązuje w naszym kraju. Podatek od lokaty w Polsce nazywany jest podatkiem Belki, bowiem został on zainicjowany przez byłego ministra finansów w rządzie SLD-UP Marka Belkę. Obowiązuje od 2002 roku i figuruje jako podatek od dochodów i zysków kapitałowych.

Wysokość podatku Belki to 19%. Taka kwota zostanie więc odjęta od zysków wypracowanych na lokacie klienta. Co ważne, podatek wyliczany jest tylko od zarobku, a więc nie dotyczy on wpłaconego kapitału. Podatek od lokat obejmuje więc jedynie zarobione odsetki.

Gdzie i jak otworzyć lokatę?

Jeśli jesteś zainteresowany otwarciem lokaty, możesz to zrobić na kilka sposobów. Przede wszystkim wybierz bank oraz ofertę, która Cię interesuje. Produkt ten jest oferowany przez większość banków, dlatego nie powinieneś mieć problemu z jego znalezieniem i dopasowaniem produktu do swoich potrzeb i możliwości finansowych. Niektóre instytucje wymagają założenia dodatkowego produktu, jakim jest konto osobiste. Nie zawsze jednak będzie ono koniecznie, bowiem na rynku można znaleźć lokaty bez konta, co jest dobrą opcją dla klientów, którzy nie chcą otwierać kolejnego rachunku.

Po wyborze odpowiedniej oferty, należy wybrać sposób, w jaki chcesz założyć lokatę. Zwykle możliwe jest skorzystanie z jednej z poniższych opcji. Lokatę można otworzyć:



stacjonarnie – odwiedzając wybraną placówkę instytucji, która ma w swojej ofercie depozyty terminowe,

– odwiedzając wybraną placówkę instytucji, która ma w swojej ofercie depozyty terminowe, online – otwarcie lokaty przez internet to najszybszy i najprostszy sposób; można to zrobić za pomocą formularza dostępnego na stronie banku lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej bądź bankowości internetowej, co może zrobić każdy klient posiadający konto osobiste lub inny produkt w danym banku,

– otwarcie lokaty przez internet to najszybszy i najprostszy sposób; można to zrobić za pomocą formularza dostępnego na stronie banku lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej bądź bankowości internetowej, co może zrobić każdy klient posiadający konto osobiste lub inny produkt w danym banku, telefonicznie – możliwe jest również otwarcie depozytu poprzez infolinię podczas rozmowy z konsultantem.

Zalety i wady oszczędzania na lokacie

Skoro już wiesz, jak oszczędzać na lokacie, warto również dowiedzieć się, czy warto to robić. Oczywiście nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi, bowiem wszystko zależy od indywidualnego podejścia inwestora.

Zdecydowaną zaletą oszczędzania na lokacie jest bezpieczeństwo. Ten rodzaj inwestycji jest pozbawiony ryzyka. Środki przechowywane w banku są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, który w razie upadłości instytucji, wypłaci odszkodowanie w kwocie do 100 000 euro. Kolejnym plusem jest możliwość oszczędzania nawet w przypadku posiadania niewielkiego kapitału. Banki oferują depozyty, na które można wpłacić nawet kilkaset złotych. To dobra opcja dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z oszczędzaniem i chcą od wewnątrz poznać działanie tego produktu. Lokaty gwarantują także pewny zysk – można zarobić na nich tyle, ile wynosi oprocentowanie depozytu. Klient ma więc możliwość obliczenia zysku przed założeniem lokaty, co jest zdecydowaną zaletą tego rozwiązania. Lokaty nie wymagają również żadnych aktywności od inwestora – wystarczy jedynie wpłacić środki i poczekać na zakończenie okresu obowiązywania.

Czy oszczędzanie na lokacie ma jakieś wady?

Jak każdy produkt, depozyt bankowy ma również swoje słabsze strony. Największą wadą jest niewielki zarobek, jaki można uzyskać, decydując się na ten sposób oszczędzania. Dopiero w przypadku wysokooprocentowanych lokat długoterminowych i wpłacie wysokiego kapitału można liczyć na pokaźne zyski. Kolejnym minusem jest konieczność zamrożenia oszczędności na pewien okres, przez który nie można posługiwać się swoimi środkami. Warto pamiętać, że w większości banków zerwanie lokaty przed czasem skutkuje utratą wypracowanych odsetek – klient otrzyma wówczas jedynie wpłacony kapitał. Ostatni minus to podatek Belki wynoszący 19%. Właśnie taki procent należy odjąć od wypracowanych zysków, bowiem lokaty w Polsce są objęte podatkiem.





