Obligacje korporacyjne – co to takiego i w jaki sposób można je nabyć?

W dzisiejszych czasach rynek obligacji ulega stałym wahaniom, co przekłada się na sporą dezorientację osób, które dopiero wkraczają w ten temat i są zainteresowane taką formą lokowania swoich środków własnych, aby wypracować nieco dodatkowych zysków. Obecnie na rynku wyróżniamy różne typy obligacji. Mogą to być obligacje skarbowe, papiery wartościowe oraz tzw. obligacje komercyjne, czyli inaczej korporacyjne. Ten artykuł poświęciliśmy właśnie kwestii inwestycji w obligacje korporacyjne. Dowiesz się z niego, czy w ogóle warto w nie inwestować swoje środki oraz jak zrobić to najbezpieczniej.

Czym są obligacje korporacyjne?

Obecnie wielu inwestorów poszukuje ciekawej opcji ulokowania swoich środków w celach inwestycyjnych. Specjaliści oraz sami inwestorzy często wskazują na fakt, iż obligacje korporacyjne cechują się możliwością dużego zarobku, co znacząco zachęca do inwestowania w takiej formie. Na rynku dostępne są różne instrumenty finansowe pozwalające na inwestowanie, jednakże to właśnie obligacje korporacyjne cieszą się ostatnimi czasy zwiększoną popularnością. Koszty inwestycji w tym przypadku są stosunkowo niskie ze względu na brak drakońskich opłat związanych z prowadzeniem konta maklerskiego w wybranej wcześniej instytucji.

Obligacje korporacyjne są emitowane przed duże (najczęściej międzynarodowe) przedsiębiorstwa, które działają na rynku już od wielu lat. Dzięki temu mogą pozyskać dodatkowy kapitał na własną działalność – zarówno poprzez emisję obligacji długoterminowych, jak i krótkoterminowych. Pod pojęciem obligacji korporacyjnych kryją się przede wszystkim takie, które są emitowane przez prywatne spółki, przedsiębiorstwa i duże firmy międzynarodowe. Aktualne przepisy dotyczące obligacji mówią jasno, że przedsiębiorstwa, które emitują obligacje, zobowiązują się do spłacenia określonego świadczenia na rzecz osób kupujących. To wygodny sposób na pozyskiwanie kapitału dla firmy niezbędnego do rozwoju, ale warto pamiętać, że konieczny będzie odkup obligacji i spłaty należnych na rzecz kupującego odsetek.

Jak kupić obligacje korporacyjne? Najpopularniejsze sposoby

Obligacje korporacyjne w dzisiejszych czasach możesz kupić w trzech formach, a mianowicie:

Obligacje korporacyjne z rynku pierwotnego – w tym przypadku dokonujesz zakupu obligacji na podstawie oferty publicznej albo prywatnej. Firma sprzedająca swoje papiery dłużne musi ustalić ich cenę emisji. Warto w tym przypadku wiedzieć, że oferty publiczne są stworzone dla minimum 150 inwestorów, natomiast te prywatne – dla mniejszej liczby osób inwestujących w daną spółkę. Obligacje korporacyjne z rynku wtórnego – tutaj możesz kupić je bezpośrednio od pierwszego nabywcy, a więc w takiej transakcji nie uczestniczy sam emitent ani konkretny dom maklerski. Pamiętaj, że cena takich obligacji zależy w dużej mierze od popytu oraz podaży. Aby kupić obligacje korporacyjne z rynku wtórnego, musisz skorzystać z systemu Catalyst, który został przygotowany przez GPW, czyli Giełdę Papierów Wartościowych. Fundusze inwestycyjne – jak najbardziej możesz zdecydować się na korzystanie z funduszy inwestycyjnych jako formy inwestowania w obligacje korporacyjne. Takie rozwiązanie ma wiele zalet, choć główną jest fakt, iż możesz skorzystać z pomocy profesjonalistów pracujących w biurze maklerskim. Pamiętaj jednak, że jako inwestor, narazisz się w tym przypadku na znacznie większe koszty zakupu obligacji, niż w przypadku wyżej wymienionych metod ich pozyskiwania.

Zanim zdecydujesz się na zakup konkretnych obligacji korporacyjnych, zwróć uwagę na to, w jakiej kondycji znajduje się konkretne przedsiębiorstwo oraz czy firma jest w ogóle wiarygodnym graczem na rynku. Dopiero po dogłębnej analizie będziesz w stanie dokonać właściwego wyboru i kupić obligacje komercyjne, które przyniosą Ci naprawdę spore zyski.

Jeśli chcesz bezpiecznie inwestować w obligacje korporacyjne, koniecznie weź pod uwagę takie, które są odpowiednio zabezpieczone przez emitenta. Wysokie ceny spółek związane ze zdolnością kredytową to podstawowy wskaźnik, który pozwala na ocenę ryzyka konkretnej inwestycji w obligacje. Zanim zainwestujesz swoje środki, weź też pod uwagę czas trwania obligacji oraz ich oprocentowanie. Dzięki temu dokładnie ocenisz opłacalność inwestowania.

Uwaga! Zawsze sprawdzaj wszystkie zapisy umów, aby zminimalizować ryzyko straty we własnym portfelu inwestycyjnym. W celu zmniejszenia ryzyka, warto też inwestować w kilka obligacji korporacyjnych jednocześnie – w razie spadku wartości jednych, możesz odzyskać stratę na innych inwestycjach.

Obligacje korporacyjne – zalety i wady inwestowania

Inwestycja w obligacje komercyjne, czyli korporacyjne, to opłacalny instrument finansowy, który pozwala na wypracowanie naprawdę sporych zysków. Zakup obligacji to dobra forma inwestowania głównie ze względu na wysoki procent zwrotu – to główny atut takiego rozwiązania. Warto też dodać, że obligacje komercyjne nie są związane z wysokimi opłatami dla domu maklerskiego, co przyciąga uwagę potencjalnych inwestorów. Kolejnym plusem obligacji korporacyjnych jest fakt, iż te są bezpieczne oraz generują znacznie mniejsze ryzyko w porównaniu np. do akcji, choć nie tak bezpieczne jak np. obligacje skarbowe. Ostatnim, i chyba najważniejszym atutem obligacji korporacyjnych, jest fakt, iż generują naprawdę wysoki procent zwrotu – dla porównania nawet kilkakrotnie wyższy, aniżeli lokaty bankowe.

Czy inwestycja w obligacje korporacyjne to ryzyko?

Oczywiście, że inwestowanie w obligacje korporacyjne niesie ze sobą pewne ryzyko, praktycznie jak każda inna forma inwestowania poprzez domy maklerskie i nie tylko. Zanim zdecydujesz się na konkretną inwestycję, weź pod uwagę wypłacalność firmy. Najlepszą opcją są obligacje zabezpieczone, dla których emitent daje gwarancję, że należne środki zostaną wypłacone poprzez środki znajdujące się w aktywach firmy. Dobrym zabezpieczeniem dla obligacji tego typu może być np. hipoteka lub poręczenie np. przez bank.

Ile można zarobić na obligacjach korporacyjnych?

Zarobek na obligacjach korporacyjnych zależy w dużej mierze od tego, jakie środki jesteś w stanie zainwestować w obligacje wydawane przez emitenta. Inwestowanie w obligacje komercyjne pozwala na wypracowanie stabilnego źródła dochodu, pod warunkiem stosowania się do podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz korzystania z porad specjalistów z biura maklerskiego. Zysk, jaki możesz osiągnąć na tych obligacjach może sięgać nawet do kilku procent przy kapitalizacji odsetek co 3 lub 6 miesięcy. Wiele zależy też od stawek WIBOR 3M oraz 6M. Przy inwestycji większych kwot, jak najbardziej możesz liczyć też na znacznie większe zyski, ale pamiętaj, że taka forma inwestycji zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem.

Jak ograniczyć ryzyko podczas inwestycji w obligacje korporacyjne?

Inwestowanie w obligacje korporacyjne może przynieść spore zyski, ale także straty. Chcesz wiedzieć, jak zacząć inwestować, aby zminimalizować ryzyko utraty swojego kapitału? Najlepiej skorzystaj z pomocy specjalistów pracujących w biurach maklerskich. Oczywiście wiąże się to z pewną prowizją należną za ich działania, ale pozwala ograniczyć ewentualne ryzyko straty – szczególnie, jeśli nie masz doświadczenia w tym zakresie inwestycji. Możesz na własną rękę analizować rentowność przedsiębiorstwa, ale nawet to nie zapewni Ci pełnego bezpieczeństwa podczas inwestowania. Sytuacja przedsiębiorców międzynarodowych jest naprawdę dynamiczna, dlatego nie sposób ocenić opłacalność inwestycji w obligacje danego emitenta.

Stawiaj tylko na sprawdzone rozwiązania, zawsze sięgaj po rady specjalistów oraz weź pod uwagę kluczowe porady z naszego artykułu. Dzięki temu na pewno rozpoczniesz swoją przygodę z inwestowaniem w obligacje korporacyjne bez większego ryzyka, że stracisz swój kapitał bezpowrotnie. Jeśli jednak chcesz skorzystać z mniej ryzykownych form inwestowania, warto, byś poznał, czym są i jak działają obligacje skarbowe, które są niemal w 100% bezpieczne. Wśród produktów oferowanych przez banki warto wymienić lokaty terminowe oraz konta oszczędnościowe.

Czytaj też:

Kim jest emitent obligacji? Czym się zajmuje?