Okres kredytowania – ile wynosi minimalny i maksymalny okres spłaty kredytu?

Wybór odpowiedniego kredytu bankowego powinien być dobrze przemyślany. Umowa kredytowa wiąże klienta z bankiem na długie lata, a ten pozostaje w obowiązku terminowej spłaty swojego zobowiązania. Dlatego przed ostatecznym wyborem należy dopasować do swoich potrzeb i możliwości finansowych zarówno kwotę kredytu, jak i okres spłaty, który ma duży wpływ na całkowity koszt zobowiązania. Jaki może być minimalny i maksymalny okres kredytowania? Co warto wiedzieć na jego temat?

Czym jest okres kredytowania?

Najprościej mówiąc, okres kredytowania jest terminem, w którym trzeba spłacić swoje zobowiązanie kredytowe. Jest on liczony już od dnia wypłaty finansowania aż do dnia, w którym klient całkowicie spłaci kredyt. W czasie okresu spłaty kredytobiorca oddaje swoje zadłużenie w comiesięcznych ratach, a więc długość okresu kredytowania należy podzielić przez liczbę miesięcy, by otrzymać liczbę rat, w których należy spłacić zadłużenie.

Okres kredytowania jest ustalany podczas wnioskowania o kredyt. Klient może sam wybrać jego długość, lecz bank może go wydłużyć z uwagi na niską zdolność kredytową przyszłego kredytobiorcy. Im dłuższy okres spłaty, tym większa liczba rat, a więc niższa wysokość comiesięcznego zobowiązania. W przypadku, gdy potencjalny klient osiąga niskie zarobki, bank zaproponuje mu wydłużony okres spłaty, by miesięczna rata nie stanowiła dla niego zbyt dużego obciążenia finansowego.

Jaki jest minimalny i maksymalny okres kredytowania?

Bank samodzielnie określa minimalny i maksymalny termin zwrotu należności. Jest on uzależniony przede wszystkim od rodzaju kredytu, konkretnej oferty banku, celu kredytowania oraz zdolności kredytowej kredytobiorcy. W przypadku kredytów na niższe kwoty, termin spłaty będzie krótszy, zaś długoterminowe kredyty mieszkaniowe lub firmowe mogą być spłacane nawet przez kilkadziesiąt lat.

Okres spłaty kredytu gotówkowego

W ofercie niemal każdego banku działającego w naszym kraju można znaleźć różnorodne oferty kredytów gotówkowych. Z reguły mogą być one przeznaczone na dowolny cel, chyba że banki oferują specjalne kredyty, np. na zakup samochodu. Kredyty gotówkowe mogą zostać udzielone nawet na kilkaset tysięcy złotych. W zależności od produktu, minimalny okres spłaty kredytu gotówkowego wynosi zwykle 3 miesiące. Jednak zdecydowanie mało kto decyduje się na zwrot środków w tak krótkim terminie. Wszystko zależy oczywiście od kwoty zobowiązania, która wpływa na wysokość miesięcznej raty. Banki oferują maksymalny okres kredytowania kredytów gotówkowych wynoszący nawet 10 lat, co umożliwi klientowi spłatę zadłużenia rozłożoną na 120 rat.

Okres spłaty kredytu hipotecznego

Celem kredytu hipotecznego jest sfinansowanie zakupu nieruchomości. Z uwagi na to, że jest to kosztowna inwestycja, tego rodzaju kredyt nierzadko opiewa na kilkaset tysięcy złotych. Kredyty hipoteczne mają więc najdłuższy okres kredytowania – większość banków umożliwia spłatę w terminie do 35 lat, a niektóre z nich zdecydowały się na udzielenie finansowania nawet na 40 lat. Ostateczny termin spłaty uzależniony jest od kwoty kredytu, zdolności kredytowej klienta, a także jego wieku. Bank nie zgodzi się udzielić finansowania ze spłatą rozłożoną na 35 lat klientowi, który w dniu wnioskowania ma ukończone 60 lat. Powód jest tutaj oczywisty – istnieje małe prawdopodobieństwo, że uda mu się spłacić zadłużenie przed śmiercią.

Minimalny okres spłaty kredytu mieszkaniowego wynosi zwykle kilka lat. Warto pamiętać o tym, że w przypadku każdego rodzaju kredytu możliwe jest oczywiście skorzystanie z wcześniejszej spłaty kredytu.

Okres spłaty kredytu konsolidacyjnego

Kolejnym popularnym rodzajem kredytu jest kredyt konsolidacyjny. Produkt ten pozwala na połączenie wszystkich swoich rat pochodzących z różnych kredytów, pożyczek, kart kredytowych czy limitów w koncie w jedną ratę. Będzie ona niższa, niż wszystkie razem wzięte, ale takie rozwiązanie skutkuje wydłużeniem okresu spłaty. Banki oferują konsolidację kredytu z minimalnym okresem spłaty wynoszącym 6 miesięcy. Zwykle nierealnym jest spłacenie tylu zobowiązań w tak krótkim czasie, dlatego klienci wnioskujący o ten produkt decydują się na jak najdłuższy okres kredytowania. Ten wynosi nawet 10 lat, co jest dobrą opcją dla osób posiadających wiele zadłużeń.

Jak okres kredytowania wpływa na koszty kredytu?

Warto wiedzieć, że okres spłaty zobowiązania wpływa na całkowity koszt zobowiązania. Im okres kredytowania będzie dłuższy, tym klient zapłaci więcej za swoje zobowiązanie wobec banku. Dlaczego tak się dzieje? Otóż, każda rata kredytu składa się z dwóch części – kapitałowej oraz odsetkowej. Część kapitałowa to po prostu kwota kredytu, jaką kredytobiorca pożyczył od banku. Do części odsetkowej zalicza się zaś wszelkie koszty związane z kredytem – odsetki, prowizje i koszt zakupu innych produktów. W przypadku mniejszej liczby rat, klient zapłaci również mniejszą liczbę części odsetkowej raty, a więc do kapitału zostanie doliczone mniej odsetek. To bardzo istotna kwestia, bowiem w przypadku wzrostu stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego część odsetkowa może być znacznie wyższa od części kapitałowej, co oznacza, że klient, zamiast spłacać pożyczony kapitał musi oddawać do banku coraz więcej opłat dodatkowych.

Sprawdźmy to sobie na przykładzie. Przeanalizujmy, jak długość okresu kredytowania wpłynie na koszt kredytu gotówkowego w kwocie 30 000 zł z oprocentowaniem wynoszącym 8,00% w skali roku.

Kwota kredytu Okres spłaty Wysokość miesięcznej raty Koszt całkowity kredytu Całkowita kwota do spłaty





30 000 zł 12 miesięcy 2 609,65 zł 1 315,80 zł 31 315,80 zł 24 miesiące 1 356,82 zł 2 563,68 zł 32 563,68 zł 36 miesięcy 940,09 zł 3 843,24 zł 33 843,24 zł 48 miesięcy 732,39 zł 5 154,72 zł 35 154,72 zł 60 miesięcy 608,29 zł 6 497,40 zł 36 497,40 zł 72 miesiące 526 zł 7 872 zł 37 872 zł 84 miesiące 467,59 zł 9 277,66 zł 39 277,66 zł 96 miesięcy 424,10 zł 10 716,60 zł 40 716,60 zł

