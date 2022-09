Oprocentowanie rzeczywiste – czym jest i w jaki sposób można je obliczyć?

Wszelkiego rodzaju prowizje kredytowe oraz odsetki to temat, który zawsze warto poruszyć jeszcze przed podpisaniem umowy kredytowej. Zanim zdecydujesz się na kredyt albo pożyczkę, koniecznie dowiedz się, na jakich warunkach zostanie przyznane finansowanie przez konkretną instytucję. Bardzo ważnym terminem, który warto poznać znacznie głębiej jest oprocentowanie rzeczywiste, czyli RRSO. Co to takiego? Jak je policzyć? W tym artykule dowiesz się wszystkiego, co potrzebne w tym zakresie.

Czym jest RRSO?

Oprocentowanie kredytu, czyli inaczej RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania), to nic innego jak wskaźnik, który dotyczy całkowitych kosztów finansowania, jakie ponosi kredytobiorca w związku z udzieleniem finansowania. Podjęcie decyzji o zaciągnięciu kredytu gotówkowego lub hipotecznego (a nawet chwilówki) powinno być poprzedzone dokładną analizą RRSO dla konkretnej oferty. Bez wstępnej analizy warunków finansowania nie będziesz w stanie podjąć decyzji o wyborze konkretnej oferty, która będzie dla Ciebie atrakcyjna. Zanim zaczniesz analizować i obliczać wskaźnik Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania kredytu, koniecznie dowiedz się, jakie są różnice między oprocentowaniem rzeczywistym a nominalnym. Te drugie jest tylko składową RRSO i dotyczy wartości, jaką są odsetki od zaciągniętego kredytu np. hipotecznego lub gotówkowego. Jego wysokość ustalana jest w skali roku zgodnie z obowiązującymi przepisami na mocy Kodeksu cywilnego w art. 359 oraz aktualnie obowiązujących stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego.

Co wpływa na wysokość oprocentowania rzeczywistego?

Warto wiedzieć, że RRSO uwzględnia wiele czynników, takich, jak np. prowizja banku, marża, koszty ubezpieczenia kredytu, obowiązkowe opłaty czy oprocentowanie nominalne. Posiadając wiedzę o tym, z czego składa się RRSO, można je dokładnie wyliczyć. Pamiętaj, że każdy bank na etapie przedstawiania oferty finansowania jest też zobowiązany do przedstawienia dokładnej stawki RRSO oraz wszystkich czynników, które na nią wpływają. Oczywiście na rynku pojawiają się oferty np. darmowych chwilówek, dla których RRSO wynosi 0%, ale tylko po spełnieniu określonych warunków. Wiedząc, jakie elementy mają wpływ na wysokość wskaźnika Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania dla kredytu lub pożyczki, możesz ją łatwo wyliczyć samodzielnie lub skorzystać z internetowego kalkulatora oprocentowania kredytów. Decyzja należy do Ciebie. Nie zapominaj jednak o tym, że wcześniejsze wyliczenie RRSO pozwoli Ci na wstępną ocenę kosztów finansowania i podjęcie decyzji o podpisaniu umowy z wybraną wcześniej instytucją finansową.

Jak liczyć RRSO? Krok po kroku

Jeśli planujesz zaciągnięcie kredytu gotówkowego lub kredytu hipotecznego, koniecznie weź pod uwagę wartość RRSO dla konkretnej oferty. Oprocentowanie rzeczywiste możesz wyliczyć ze specjalnego wzoru. Ten jest jednak wysoce skomplikowany i zrozumiały wyłącznie dla osób, które posiadają kompleksową wiedzę matematyczną i finansową. Na szczęście w sieci dostępne są rozwiązania, które pozwalają na łatwe wyliczenie RRSO za pomocą specjalnych kalkulatorów. Musisz pamiętać, że na etapie obliczeń z wykorzystaniem kalkulatora potrzebujesz kilku informacji na temat oferty finansowania, takich jak:



czas trwania umowy kredytowej,

wysokość zaciągniętego zobowiązania,

rodzaj rat (stałe lub malejące),

typ oprocentowania i wysokość oprocentowania nominalnego,

prowizja banku,

dodatkowe opłaty związane z udzieleniem finansowania,

koszty obowiązkowych ubezpieczeń kredytowych.

Dopiero po podaniu powyższych informacji będziesz w stanie wyliczyć RRSO dla kredytu lub pożyczki oraz ocenić całkowite koszty finansowania. Dzięki temu wstępnie ocenisz opłacalność podpisania umowy kredytowej. Pamiętaj, że na wysokość Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania wpływa wiele aspektów, o jakich banki mają obowiązek poinformować każdego konsumenta zainteresowanego ofertą. To samo tyczy się instytucji pozabankowych, które udzielają pożyczek internetowych – nawet chwilówek bez BIK i zdolności kredytowej.

Na jakie zobowiązania finansowe wpływa RRSO i w jaki sposób?

RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, wpływa praktycznie na wszystkie zobowiązania kredytowe w Polsce. Oznacza to, iż ten wskaźnik dotyczy kosztów całkowitych finansowania w postaci:



kredytu hipotecznego,

kredytu gotówkowego,

kredytu konsolidacyjnego,

kredytu ratalnego,

pożyczki internetowej,

chwilówki,

karty kredytowej,

limitu na koncie,

kredytów samochodowych.

Ogólnie rzecz biorąc, praktycznie każde zobowiązanie finansowe w Polsce jest objęte wskaźnikiem RRSO, który zawsze warto przeanalizować. Kluczowym aspektem w tym przypadku jest czas trwania umowy kredytowej. Im będzie dłuższy, tym większe są koszty finansowania– szczególnie te dotyczące odsetek i prowizji za udzielenie finansowania koniecznych do zapłaty na rzecz banku.

Uwaga! Brak oprocentowania nominalnego dla kredytu nigdy nie oznacza, iż RRSO również wynosi 0%, gdyż na ten wskaźnik wpływa wiele innych składowych!

Kiedy warto przeanalizować RRSO kredytu i pożyczki?

Zastanawiasz się, kiedy warto przeanalizować wysokość wskaźnika RRSO? Przede wszystkim wtedy, kiedy chcesz ocenić całkowite koszty udzielenia finansowania. W praktyce RRSO dotyczy faktycznych kosztów kredytowych, jakie ponosisz będąc konsumentem ubiegającym się o finansowanie. Pamiętaj jednak, że wskaźnik RRSO to niejedyny wyznacznik opłacalności zaciągnięcia zobowiązania kredytowego. Banki oraz instytucje pożyczkowe często przyciągają uwagę potencjalnych klientów zerowym oprocentowaniem nominalnym. Jeśli nie masz odpowiedniej wiedzy w tym zakresie, możesz podpisać umowę, która wcale nie będzie dla Ciebie korzystna.

Warto rozróżnić kwestie RRSO dotyczące kredytów konsumenckich udzielanych przez banki, a także tych udzielanych przez firmy pożyczkowe. Banki najczęściej przyjmują wskaźnik RRSO na poziomie nie większym niż 8-25%. To są skrajne wartości jeśli chodzi o aktualne zobowiązania kredytowe. Firmy pożyczkowe działają na zupełnie innych zasadach, gdzie RRSO może sięgać realnie nawet do ponad 2000%. Pamiętaj o tym, zanim podpiszesz umowę kredytową nawet z oprocentowaniem nominalnym 0%. Ostatecznie może okazać się, że koszty finansowania będą mocnym obciążeniem dla domowego budżetu.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania – czy to wyznacznik atrakcyjności kredytu?

Idealna sytuacja to taka, gdzie RRSO wynosi równe 0%. Niestety, takie oferty finansowania w bankach nie pojawiają się praktycznie w ogóle. Wiele pozabankowych firm pożyczkowych próbuje przyciągnąć uwagę nowych klientów, oferując im RRSO na poziomie 0%, ale tylko dla pożyczek spłacanych w 30 dni. W przeciwnym razie firma pożyczkowa może naliczyć dodatkowe odsetki karne za opóźnienia, a to oznacza, że Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania nie będzie już równa 0%.

RRSO to swego rodzaju wyznacznik opłacalności zaciągnięcia kredytu, ale nie zawsze. W niektórych sytuacjach może okazać się, że zobowiązanie z niskim RRSO będzie droższe, aniżeli to z wyższym. Chcesz wiedzieć jak to możliwe? Otóż dla niektórych zobowiązań kredytowych konsument ponosi pewne koszty już na początku finansowania, natomiast inne w trakcie trwania całej umowy kredytowej. Wszelkie prowizje bankowe są naliczane praktycznie natychmiastowo po podpisaniu umowy kredytowej i włączone w koszty finansowania. Odsetki wynikające z oprocentowania nominalnego również, ale te rozkładają się na cały okres kredytowania. Jeśli więc zaciągniesz kredyt bez prowizji, nawet z wysokim RRSO – wciąż masz możliwość ograniczyć pewne koszty w wyniku wcześniejszej spłaty zobowiązania.

Podsumowując – zawsze warto przeanalizować wartość RRSO np. za pomocą internetowego kalkulatora. W istocie weź też pod uwagę stawkę oprocentowania nominalnego z osobna, wysokość prowizji oraz marżę instytucji.

