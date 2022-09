Saldo kredytowe konta osobistego – co to takiego?

Nie każdy posiada kompleksową wiedzę na temat tego, jakie koszty finansowania są związane z udzielanymi kredytami oraz pożyczkami oraz w jaki sposób wybierać najlepsze oferty. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych banków i firm pożyczkowych. Jednym z najistotniejszych pojęć związanych z bankowością jest tzw. saldo kredytowe. Chcesz wiedzieć co to takiego i jaki ma związek z posiadaniem konta w banku? W poniższym wpisie znajdziesz wszystkie niezbędne informacje na ten temat.

Saldo kredytowe – rodzaje występujące na rynku

W kwestii finansów warto wiedzieć, iż specjaliści wyróżniają kilka rodzajów salda, a mianowicie:



saldo księgowe,

saldo bieżące,

saldo dostępne,

saldo kredytowe.

W tym artykule przyjrzymy się zasadzie działania salda kredytowego dla konta w banku. Można powiedzieć, iż ten termin dotyczy kosztów, jakie musisz ponieść jako potencjalny kredytobiorca. Saldo kredytowe to kwota, którą będziesz zobowiązany zwrócić do banku, ale bez ustawowych odsetek. Pamiętaj, że samo saldo kredytowe różni się od tego, jaki jest rzeczywisty koszt finansowania zawierający prowizję, ubezpieczenia i marżę.

Co to jest saldo kredytowe? Podpowiadamy!

Pojęcie salda kredytowego jest dość proste. Oznacza po prostu pewien rodzaj zobowiązania kredytowego na koncie bankowym, które uznawane jest za obciążenie bez uwzględnienia dodatkowych kosztów finansowania. Można powiedzieć, że aktualne saldo kredytowe na koncie bankowym dotyczy aktualnego stanu konta bez uwzględnienia nierozliczonych operacji. Masz np. limit na koncie w banku? W takim razie po jego wykorzystaniu na swoim rachunku bankowym zobaczysz znacznie mniej środków, jeżeli bank nie zaksięgował jeszcze wpłaty środków.

Saldo kredytowe na koncie bankowym działa w bardzo prosty sposób. Dla przykładu: uznajmy, że bank przyznał Ci limit na koncie w kwocie 7 000 złotych do spożytkowania na dowolny cel, a wysokość własnych środków na rachunku wynosi obecnie 4 000 złotych. Jeżeli w ciągu dnia zrealizujesz zakupy na łączną kwotę np. 7 000 złotych, oznacza to, że ostatecznie będziesz mieć do spożytkowania jeszcze 4 000 złotych – z czego aktualny stan salda kredytowego wyniesie 4 000 złotych dostępnych środków oraz 3 000 złotych zadłużenia, które zostało już wykorzystane.

Saldo kredytowe na koncie bankowym a limity kredytowe – o czym warto pamiętać?

Jeśli chodzi o saldo kredytowe na rachunku bankowym, warto mieć na uwadze fakt, iż dotyczy ono głównie dodatkowych limitów kredytowych lub po prostu posiadanej karty kredytowej. Dzięki temu zawsze masz dostęp do dodatkowych środków, które możesz spożytkować w dowolnym momencie. Jeśli zdecydujesz się na wykorzystanie salda kredytowego w całości, pamiętaj o konieczności jego spłaty w terminie wynikającym z umowy. Banki bardzo często przyjmują okres bezodsetkowy np. dla kart kredytowych, który wynosi nawet ponad 50 dni. Tyle czasu możesz właśnie mieć na spłatę zobowiązania bez ryzyka, że bank naliczy dodatkowe odsetki z tego tytułu.

Saldo kredytowe na koncie bankowym a zdolność kredytowa – najważniejsze informacje

Banki w Polsce, zanim zdecydują się przyznać zobowiązanie kredytowe lub limit na koncie, dokładnie analizują sytuację finansową kredytobiorcy. Dochodzi w tym przypadku do analizy historii kredytowej w BIK oraz zbadania zdolności kredytowej klienta. Jeśli Twoje saldo kredytowe na rachunku bankowym będzie ujemne i będzie też opiewać na wysoką kwotę, być może bank odmówi Ci dodatkowego finansowania. Fakt posiadania dostępnego salda kredytowego na rachunku bankowym może być sygnałem dla instytucji, iż potencjalny kredytobiorca w każdej chwili może z niego skorzystać. Jeśli więc ubiegasz się np. o kredyt gotówkowy na wysoką kwotę lub o kredyt hipoteczny – lepiej wcześniej pozbądź się salda kredytowego na rachunku bankowym. Dzięki temu realnie zwiększysz swoją zdolność kredytową.

Saldo kredytowe na koncie bankowym a BIK

Biuro Informacji Kredytowej przechowuje wszelkie informacje dotyczące tego, jakie zobowiązania finansowe ciążą na każdym konsumencie. Oznacza to, że Twoje saldo kredytowe na rachunku bankowym również zostanie uwzględnione w raporcie BIK i każdy bank udzielający kolejnego finansowania będzie mieć dostęp do tych informacji. Nawet jeśli Twoje saldo kredytowe na koncie nie jest ujemne, bank może je potraktować jako potencjalne zadłużenie, które w każdej chwili możesz wykorzystać. Wszelkie opóźnienia w spłacie limitów na koncie bankowym lub karty kredytowej wiążą się z adnotacją takiej informacji w BIK, a to może być źródłem potencjalnych problemów w przypadku chęci ubiegania się o kolejne kredyty lub pożyczki.

Saldo kredytowe – jak sprawdzić status zadłużenia na swoim koncie bankowym?

Jest wiele sposobów, które pozwolą Ci na sprawdzenie stanu aktualnego zadłużenia na rachunku bankowym. W tym przypadku możesz przede wszystkim zajrzeć do otrzymanego harmonogramu spłaty zadłużenia, zalogować się do bankowości internetowej lub udać się do placówki banku w celu wydania nowego harmonogramu spłaty. Swoje aktualne saldo zadłużenia na koncie bankowym sprawdzisz też w aplikacji mobilnej lub bankowości online, o ile dana instytucja daje taką możliwość. Dokonałeś już całkowitej spłaty salda kredytowego na koncie i wydałeś dyspozycję zamknięcia limitu? Bank ma 30 dni na rozpatrzenie sprawy. Po tym czasie zobowiązania kredytowe powinno zostać wpisane jako zamknięte do BIK i nie sprawiać już utrudnień podczas wnioskowania o kolejne kredyty albo pożyczki.

Stan salda kredytowego na koncie a BIK

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, to instytucja, która zbiera wszelkie informacje na temat zadłużeń osób fizycznych oraz przedsiębiorców. W raportach historii kredytowej znajdują się zarówno pozytywne, jak i negatywne wpisy dotyczące ewentualnych opóźnień w spłacie zobowiązań. Dotyczy to też limitów w koncie i ujemnego salda kredytowego. Jeśli chcesz mieć pewność, że saldo kredytowe na koncie nie wpływa negatywnie na Twój scoring oraz nie jest uznawane przez banki jako nadmierne zobowiązanie obniżające zdolność kredytową, koniecznie opłać i pobierz raport BIK. Jego analiza pomoże Ci zdecydować, czy warto posiadać dostępne saldo kredytowe na koncie, czy może lepiej całkowicie z niego zrezygnować.

Czy kontrolowanie salda kredytowego ma sens?

Kontrola salda kredytowego ma jak najbardziej sens, szczególnie, jeśli chcesz uniknąć ewentualnych opóźnień w spłacie zobowiązań lub po prostu chcesz mieć stałą kontrolę nad swoimi finansami. Jeśli przez długi czas utrzymasz je na ujemnym poziomie, możesz spowodować, iż w BIK zostaną odnotowane opóźnienia w spłacie długu, a to oznacza wiele późniejszych problemów np. podczas ubiegania się o kredyt hipoteczny lub gotówkowy na większą kwotę. W miarę możliwości kontroluj swoje wydatki, stan konta oraz stan salda kredytowego w banku.

Nieprzewidziane wydatki – dostępne saldo kredytowe na koncie jako rozwiązanie nagłych problemów finansowych

Można powiedzieć, że istnienie dodatniego salda kredytowego na koncie bankowym to swego rodzaju pomoc, która pozwala na pokrycie nieprzewidzianych wydatków np. zakupu sprzętu RTV lub AGD, a nawet remontu czy nabycia samochodu na kwotę kilku tysięcy złotych. Pamiętaj jednak, że limity na koncie należy spłacać terminowo, gdyż każde opóźnienie jest odnotowane w BIK, a dodatkowo generuje naliczenie odsetek przez bank zgodnie z tabelą opłat i prowizji dla limitów kredytowych na kontach bankowych w wybranej instytucji w Polsce.





