Lokata strukturyzowana – co to jest? Czy warto ją wybrać?

Zastanawiasz się, jakie formy inwestowania wolnego kapitału są obecnie najkorzystniejsze i najchętniej wybierane przez wiele osób posiadających jakiekolwiek oszczędności? Ciekawą opcją jest lokata strukturyzowana. Co to jest i jak działa? Tego wszystkiego dowiesz się z poniższego artykułu.

Czym są lokaty strukturyzowane? Krótka definicja

Doskonałą alternatywą dla standardowych lokat bankowych są właśnie lokaty strukturyzowane. Chcesz wiedzieć, na czym polega taka forma inwestowania? To przede wszystkim produkt, który łączy w sobie cechy kilku podmiotów finansowych, a mianowicie: terminowych inwestycji oraz inwestycji na rynku inflacyjnym. Można śmiało powiedzieć, że w lokatach strukturyzowanych kapitał jest chroniony w 100% przez cały czas trwania umowy. Warto dodać, że szansa na wypracowanie pokaźnych zysków jest w tym przypadku znacznie większa, aniżeli dla standardowych lokat bankowych ze stałym oprocentowaniem.

Lokata strukturyzowana składa się z kilku podstawowych elementów, a mianowicie:

kapitału początkowego,

części opcyjnej.

Kapitał początkowy to po prostu środki, które są chronione przez cały czas trwania lokaty. To pieniądze, które są inwestowane w bezpieczne instrumenty finansowe np. obligacje skarbowe, ale wiąże się to z niskim procentem zysku. Część opcyjna to instrument inwestycyjny, który obejmuje kilka procent kapitału początkowego lokaty strukturyzowanej. Te pieniądze są przeznaczone na nieco ryzykowniejsze inwestycje, które pozwalają tym samym na osiągnięcie pokaźnych zysków. Decydując się na lokatę strukturyzowaną, masz praktycznie nieograniczone możliwości inwestowania. W tym przypadku możesz inwestować zarówno w waluty, indeksy giełdowe, akcje oraz fundusze inwestycyjne o wysokim ryzyku.

Jak założyć lokatę strukturyzowaną? Podpowiadamy!

Zanim zdecydujesz się na założenie lokaty strukturyzowanej, koniecznie dowiedz się nie tylko, jak ją założyć, ale także gdzie szukać najlepszych form inwestowania wolnego kapitału. Dobrym pomysłem jest analiza rankingów lokat strukturyzowanych, choć wyniki wyszukiwania opierają się tylko na szacunkach. Jeśli nie masz doświadczenia, a chcesz spróbować swoich sił na lokatach strukturyzowanych, koniecznie skontaktuj się z doświadczonym brokerem. Ten podpowie Ci, w jakie instrumenty finansowe warto inwestować, jakie kwoty i dlaczego. Pamiętaj, że wszelkie decyzje inwestycyjne warto dobrze przemyśleć, a co najważniejsze – zdawać sobie sprawę z ponoszonego ryzyka.

Otwarcie lokaty strukturyzowanej możliwe jest tylko w okresie subskrypcyjnym. Co to znaczy? Banki ustalają takie okresy w zależności od tego, jaka sytuacja rynkowa aktualnie panuje na światowej i krajowej gospodarce. Wystarczy, że zapiszesz się na lokatę strukturyzowaną w banku w odpowiednim czasie. Możesz w tym celu udać się do placówki bankowej lub zadzwonić na infolinię wybranego banku. Dla stałych klientów wiele instytucji pozwala też na ubieganie się o uruchomienie lokaty strukturyzowanej poprzez serwis transakcyjny.

Nie chcesz ograniczać się do ofert banków w zakresie lokaty strukturyzowanej? Możesz stworzyć własną. W jaki sposób? Możesz ją zbudować poprzez połączenie standardowej lokaty oraz funduszu inwestycyjnego albo akcji. Finalna konfiguracja zależy tylko od Ciebie. Pamiętaj jednak, aby rzetelnie oszacować ewentualne ryzyko i dobrać instrumenty inwestycyjne tak, aby pozwoliły Ci na realne wypracowanie zysków. Decydując się na własną lokatę strukturyzowaną, unikniesz też ewentualnej marży na rzecz banku od swoich zysków, a także zyskasz dodatkowe doświadczenie w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe dostępne w Polsce i na świecie.

Ile trwa lokata strukturyzowana?

Czas trwania lokaty strukturyzowanej to najczęściej rok, a nawet dwa lata. Oczywiście możesz wybrać znacznie dłuższy okres inwestowania, choć to nie jest dobrym posunięciem. Ze względu na czas jej trwania, można powiedzieć, iż jest to długoterminowa forma inwestowania wolnych środków. Lokując swoje pieniądze w takim depozycie, możesz je wypłacić w dowolnym momencie. Pamiętaj jednak, że to wiąże się z utratą wszystkich wypracowanych dotychczas odsetek, a dodatkowo koniecznością poniesienia tzw. opłaty manipulacyjnej.

Długi czas trwania lokaty strukturyzowanej wynika głównie z tego względu, iż część kapitału początkowego lokowanego w bezpieczne inwestycje wymaga czasu, aby wypracować zadowalające zyski.

Lokata strukturyzowana – zalety i wady

Popularne ostatnimi czasy lokaty strukturyzowane mają przede wszystkim wiele kluczowych zalet. Kilka z nich, to:

pełna ochrona wniesionego kapitału przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do wartości 100 tys. euro,

wiele strategii inwestowania kapitału opcyjnego do wyboru,

brak ukrytych kosztów,

pełna dywersyfikacja inwestycji, czyli ogromny wybór instrumentów finansowych do inwestowania,

dostęp do rynku krajowego i zagranicznego.

Oczywiście istnieją też pewne wady, które odnoszą się do lokaty strukturyzowanej. Co to jest? Istotne wady takiej formy inwestowania to przede wszystkim:

spore ryzyko rynkowe np. mocne wahania kursów walut,

na zyski mają wpływ ceny surowców, metali szlachetnych, a nawet indeksy giełdowe,

korzystanie z lokaty strukturyzowanej to także koszty w postaci: opłaty administracyjnej, subskrypcyjnej, manipulacyjnej,

konieczność odprowadzania tzw. podatku Belki.

Lokata strukturyzowana a ryzyko utraty kapitału

Teraz już wiesz, jakie są podstawowe wady i zalety lokat strukturyzowanych. Czy zastanawiałeś się jednak, czy na takiej formie inwestowania można stracić? Oczywiście, że tak. Każda inwestycja w instrumenty finansowe niesie ze sobą pewne ryzyko. Kiedy jednak odpowiednio przemyślisz swoje działania i poprosisz o pomoc specjalistów np. biuro maklerskie, znacząco ograniczysz ryzyko związane ze stratą pieniędzy. Jeśli dotrwasz do końca inwestycji, możesz mieć pewność, że otrzymasz co najmniej tyle środków, ile zainwestowałeś na samym początku inwestycji. To długoterminowa lokata, gdzie pieniądze mogą zostać zamrożone na długie lata. Licz się z tym, jeśli nie chcesz stracić lub narazić się na dodatkowe opłaty ze strony banku. Jest wiele przypadków, kiedy lokata strukturyzowana niesie ze sobą pewne ryzyko, a mianowicie:

Brak gwarancji zwrotu kapitału – wybieraj tylko takie oferty, które chronią Twój kapitał w 100%. Jeśli zdecydujesz się na inną formę lokaty strukturyzowanej, finalnie może okazać się, że stracisz nawet kilka tysięcy złotych. Przedwczesne rozwiązanie lokaty strukturyzowanej – oprócz tego, że stracisz prawo do wszystkich wypracowanych dotychczas odsetek, dodatkowo narazisz się na dodatkowe koszty sięgające nawet do kilkudziesięciu procent całkowitej wartości inwestycji. Decydując się na instrumenty związane z ryzykiem kursów walut – również możesz stracić sporo kapitału. Pamiętaj, że waluty miewają spore wahania. Możesz na nich wiele zarobić, ale także stracić zainwestowany kapitał, którego nie będzie łatwo odzyskać.

Rankingi lokat strukturyzowanych – czy pomogą wybrać najlepszą opcję inwestowania?

Internetowe rankingi lokat strukturyzowanych to dobry sposób, aby porównać oferty banków w tym zakresie. Pamiętaj jednak, że dane dotyczące oprocentowania lokat strukturyzowanych są jedynie prognozami, a więc nigdy nie masz pewności, że np. po roku procent zysku będzie taki sam, jak podczas podpisywania umowy. Opłacalność portfela inwestycyjnego w przypadku lokat strukturyzowanych stoi pod sporym znakiem zapytania. Biorąc jednak pod uwagę opinie innych osób oraz specjalistów, warto zdecydować się na taką formę inwestowania, o ile masz, chociażby podstawową wiedzę z zakresu finansów i ekonomii, a także orientujesz się, jak aktualnie wygląda krajowa i światowa gospodarka.

Lokaty strukturyzowane – czy warto w nie inwestować?

Jest wiele powodów, dla których warto zainwestować w lokaty strukturyzowane. To przede wszystkim szansa, aby wypracować całkiem przyzwoite zyski, ale niestety w stosunkowo długim czasie. Opinie odnośnie lokat strukturyzowanych są mocno podzielone. Wiele osób wychodzi z założenia, że bez ryzyka nie ma szans na to, aby wypracować duże zyski. Oczywiście jest to prawdą, gdyż w praktyce standardowe lokaty długoterminowe pozwalają na osiągnięcie pasywnego zysku, ale niestety nie będzie on tak duży, jak w przypadku dobrze dobranej lokaty strukturyzowanej. Przed podjęciem ostatecznej decyzji o wyborze depozytu zawsze warto przeglądnąć fora branżowe oraz zasięgnąć porad specjalistów z tego zakresu.

Pamiętaj też, że w lokaty strukturyzowane nie musisz inwestować wszystkich swoich oszczędności. W miarę możliwości część środków przeznacz na lokatę, a pozostałe pieniądze możesz ulokować np. na koncie oszczędnościowym. Jeśli zastanawiasz się, w jaki sposób rozpocząć inwestowanie długoterminowe, koniecznie zdobądź dodatkową wiedzę z zakresu lokat strukturyzowanych. Taka forma inwestowania staje się coraz popularniejsza, dlatego nie zwlekaj i zacznij działać tak, jak podpowiadają specjaliści finansowi, ale mając przy tym odpowiednią wiedzę.

Czytaj też:

Czym jest kwotacja i czego dotyczy?Czytaj też:

Kredyt hipoteczny a działalność gospodarcza – jak wnioskować? Jakie formalności należy spełnić?