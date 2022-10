Obligacje skarbowe – sprawdź opinie o tej metodzie inwestowania środków

O obligacjach skarbowych jest obecnie głośno z uwagi na ich wysokie oprocentowanie, co przekłada się na możliwość uzyskania odpowiednich zysków z inwestycji. Choć jedni uważają je za możliwość łatwego zarobku, który nie jest obarczony żadnym ryzykiem, inni są w tym temacie sceptyczni. Opinie są więc podzielone, ale nie ma, co się tym przejmować, bowiem, każdy produkt ma swoje zalety i wady. Przyjrzyjmy się zatem, czym są obligacje skarbowe, co warto o nich wiedzieć oraz czy inwestycja w nie jest opłacalna.

Czym są obligacje skarbowe?

Obligacje skarbowe to dłużne papiery wartościowe, które są emitowane przez Skarb Państwa. Jest to forma pożyczki udzielana przez obywateli dla państwa. Jak to działa? Otóż, emitentem, czyli podmiotem emitującym i sprzedającym obligacje jest w tym przypadku Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Finansów, który w momencie sprzedaży staje się dłużnikiem. Obligatariuszem jest zaś osoba kupująca, czyli inwestor, który chce nabyć obligacje skarbowe, z czego otrzyma ustalone wcześniej zyski. Osoba kupująca obligacje nabywa je według ściśle ustalonych zasad – na określony czas oraz z określonymi odsetkami, które zostaną wypracowane przez cały okres pożyczki.

Obligacje skarbowe mogą zostać nabyte przez osoby fizyczne, które spełniają wymagania, co do zakupu określonych obligacji, organizacje społeczne, zawodowe, stowarzyszenia czy fundacje, które posiadają wpis do rejestru sądowego. Niektóre z tych dłużnych papierów wartościowych są przeznaczone na przykład tylko dla określonej grupy kupujących – mowa tu np. o obligacjach rodzinnych, których odbiorcami mogą być tylko osoby korzystające ze świadczenia Rodzina 500+.

Jakie obligacje skarbowe warto nabyć? Sprawdź opinie

Warto na bieżąco śledzić ofertę aktualnych rodzajów obligacji skarbowych. Są one dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem obligacjeskarbowe.pl. Opinie o obligacjach skarbowych są różne, a to dlatego, że każda osoba zainteresowana ich nabyciem powinna dokładnie przeanalizować ofertę, by wybrać produkt dopasowany do swoich potrzeb oraz możliwości finansowych. Obligacje są emitowane co miesiąc, w równych odstępach czasowych. Wartość jednej z nich wynosi 100 zł i jest taka sama dla każdego produktu. Tego rodzaju dłużne papiery wartościowe różnią się przede wszystkim takimi parametrami jak:

rodzaj oprocentowania – obligacje skarbowe mogą być ze stałym lub zmiennym oprocentowaniem; niektóre produkty mają stałe oprocentowanie, które jest podane w dokumencie, zaś inne, zmiennoprocentowe, mają wyższe oprocentowanie stałe, ale w kolejnych rocznych okresach odsetkowych jest ono uzależnione od czynników zewnętrznych, np. inflacji,

– obligacje skarbowe mogą być ze stałym lub zmiennym oprocentowaniem; niektóre produkty mają stałe oprocentowanie, które jest podane w dokumencie, zaś inne, zmiennoprocentowe, mają wyższe oprocentowanie stałe, ale w kolejnych rocznych okresach odsetkowych jest ono uzależnione od czynników zewnętrznych, np. inflacji, wysokość oprocentowania – obecnie wynosi od 3,00% do 7,50% w skali roku w danym okresie rozliczeniowym,

– obecnie wynosi od 3,00% do 7,50% w skali roku w danym okresie rozliczeniowym, długość terminu wykupu – najkrótszy okres wykupu wynosi 3 miesiące, zaś najdłuższy nawet 12 lat.

Oprócz tego, że przed zakupem obligacji – czy to skarbowych, czy innych rodzajów – należy zapoznać się z opiniami widniejącymi w sieci, warto wiedzieć, który produkt będzie dopasowany do Twoich preferencji. Jeśli jesteś osobą, której zależy na szybkiej inwestycji, ale liczysz się z tym, że nie osiągniesz dużych zysków – postaw na obligacje krótkoterminowe. Jeśli jednak interesuje Cię dłuższy termin wykupu i możesz sobie pozwolić na to, by Twoje środki „pracowały” na zarobek przez dłuższy okres – postaw na obligacje długoterminowe. Zasada jest taka, że im dłuższy termin wykupu, tym wyższe oprocentowanie można otrzymać, a więc można wówczas liczyć na większe zyski. Szczegóły dotyczące poszczególnych rodzajów obligacji skarbowych znajdziesz poniżej.

Jakie są rodzaje obligacji skarbowych?

Zanim podejmiesz decyzję o zakupie obligacji, zapoznaj się z aktualnymi produktami oferowanymi przez Skarb Państwa. Zwróć uwagę przede wszystkim na wysokość oprocentowania oraz okres wykupu, które mają kluczowy wpływ na wysokość zysku, jaki można osiągnąć. Obecnie w ofercie Ministerstwa Finansów można znaleźć następujące propozycje

Obligacje 3-miesięczne OTS – stałoprocentowe; oprocentowanie wynosi 3% w skali roku przez cały okres oszczędzania,

– stałoprocentowe; oprocentowanie wynosi 3% w skali roku przez cały okres oszczędzania, Obligacje roczne ROR – zmiennoprocentowe; oprocentowane 6,75% w skali roku w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym, a następnie według wzoru 0,00% + stopa referencyjna NBP,

– zmiennoprocentowe; oprocentowane 6,75% w skali roku w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym, a następnie według wzoru 0,00% + stopa referencyjna NBP, Obligacje 2-letnie DOR – zmiennoprocentowe; oprocentowane 6,85% w skali roku w pierwszym miesiącu, a w kolejnych 0,25% + stopa referencyjna NBP,

– zmiennoprocentowe; oprocentowane 6,85% w skali roku w pierwszym miesiącu, a w kolejnych 0,25% + stopa referencyjna NBP, Obligacje 3-latnie TOS – stałoprocentowe; oprocentowane 6,85% w skali roku,

– stałoprocentowe; oprocentowane 6,85% w skali roku, Obligacje 4-letnie COI – indeksowane inflacją; ich oprocentowanie wynosi kolejno 7% w pierwszym roku oraz w kolejnych: marża 1,00% + inflacja,

– indeksowane inflacją; ich oprocentowanie wynosi kolejno 7% w pierwszym roku oraz w kolejnych: marża 1,00% + inflacja, Obligacje 10-letnie EDO – indeksowane inflacją; oprocentowane 7,25% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, a w kolejnych: marża 1,25% + inflacja,

– indeksowane inflacją; oprocentowane 7,25% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, a w kolejnych: marża 1,25% + inflacja, Obligacje rodzinne 6-letnie ROS – indeksowane inflacją; ich oprocentowanie to 7,20% w pierwszym roku oraz marża 1,50% + inflacja w kolejnych miesiącach,

– indeksowane inflacją; ich oprocentowanie to 7,20% w pierwszym roku oraz marża 1,50% + inflacja w kolejnych miesiącach, Obligacje rodzinne 12-letnie ROD – indeksowane inflacją; oprocentowane 7,50% w pierwszym roku, a w kolejnych według wzoru 1,75% marża + inflacja.

Jak zakupić obligacje skarbowe?

Obligacje skarbowe można zakupić na kilka sposobów. Wybierz ten, który będzie dla Ciebie najprostszy i najwygodniejszy. Dobra informacja jest taka, że Ministerstwo Finansów udostępnia możliwość nabycia tego rodzaju papierów wartościowych bez wychodzenia z domu. Dostępne są dwie opcje zdalnego zakupu obligacji. Pierwszy z nich to zakup online za pośrednictwem strony internetowej zakup.obligacjeskarbowe.pl. Kolejny sposób to infolinia, która czynna jest w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 17.00. Wystarczy zatelefonować pod numer 801 310 210 lub +48 81 535 66 55. Możliwe jest także nabycie obligacji stacjonarnie. W tym celu należy udać się do punktu sprzedaży obligacji, czyli oddziału PKO Banku Polskiego lub Punktu Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Są one czynne od poniedziałku do piątku w godzinach pracy oddziału.

Inwestycja w obligacje skarbowe – czy się opłaca?

Inwestowanie w obligacje skarbowe jest obecnie popularne – z uwagi na wysokie stopy procentowe, a co za tym idzie, podwyższone oprocentowanie obligacji. Opłacalność tego rodzaju inwestycji jest uzależniona przede wszystkim od tego, jaką liczbę papierów wartościowych nabędziesz i jaki rodzaj obligacji wybierzesz. Każda jedna sztuka kosztuje 100 zł, co sprawia, że skorzystać z niej mogą nawet osoby posiadające niewielkie oszczędności. Zainwestowanie większej kwoty, np. rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych, będzie się wiązało z większym zyskiem, ale warto wówczas zdecydować się na dłuższy termin wykupu, dzięki czemu kapitał będzie „pracować” dłużej.

Opinie o obligacjach skarbowych

Obligacje skarbowe mają swoje dobre i złe strony – jak każdy produkt. Obecnie można znaleźć opinie o nich, które mówią o tym, że jest to świetny sposób na ulokowanie swoich oszczędności. Taki sposób jest przede wszystkim bezpieczny i wiąże się z praktycznie zerowym ryzykiem. By doszło do straty kapitału, musiałoby dojść do bankructwa naszego kraju, co jest oczywiście mało realistycznym scenariuszem. Dlatego, nawet przy niewielkich kwotach, warto pomyśleć o tym rozwiązaniu. Kolejnym plusem jest szeroki wachlarz dostępnych produktów, co pozwala na dopasowanie oferty do swoich możliwości finansowych oraz preferencji. Na uwagę zasługują długoterminowe obligacje oraz obligacje rodzinne, na których można zarobić więcej, pożyczając państwu swoje oszczędności na dłuższy okres.

Do minusów z pewnością należy zaliczyć niewielki zarobek, z jakim należy się liczyć przy niewielkim nakładzie kapitału oraz wyborze obligacji krótkoterminowych. Oprocentowanie jest podawane w skali roku, a więc np. przy stałoprocentowych obligacjach skarbowych 3-miesięcznych, należy je podzielić proporcjonalnie do długości okresu wykupu. Kolejną wadą jest konieczność zapłaty podatku od zysków kapitałowych. W Polsce jest to tzw. podatek Belki, który w przypadku obligacji i innych produktów oszczędnościowych, wynosi 19 proc. Dotyczy on wypracowanych odsetek, czyli zysku.

