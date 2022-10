Ubezpieczenie psa – czy to jest możliwe? Jak ubezpieczyć czworonoga?

Dbając o swojego pupila, staramy się wybierać dla niego najlepszą karmę i przysmaki, regularnie go szczepić i odwiedzać z nim weterynarza, wychodzić na długie spacery i zapewniać mu sporo ciekawych rozrywek. Zwierzę to nie tylko przyjemność, ale również obowiązek, czasami bardzo kosztowny, zwłaszcza jeśli chodzi o nagłe wizyty u specjalistów, zakup leków czy specjalistycznej karmy. W trosce o psa, można zapewnić mu dodatkowe bezpieczeństwo, decydując się na zakup odpowiedniej polisy. Sprawdź, czym jest, gdzie można nabyć i jak działa ubezpieczenie psa.

Jak wygląda ubezpieczenie psa?

Ubezpieczenie zwierząt nie jest w naszym kraju tak bardzo popularne, jak w krajach Europy Zachodniej, gdzie wielu właścicieli decyduje się na jego zakup. W Polsce na tego rodzaju polisę chętne są zwykle osoby prowadzące gospodarstwo rolne, chcąc objąć opieką zwierzęta gospodarskie. Wraz z rozwojem rynku ubezpieczeniowego wprowadzono także ubezpieczenie zwierząt domowych, o czym jednak nie zawsze wiedzą posiadacze pupili, a dla niektórych wydaje się ono wręcz czymś zabawnym. Mając w domu czworonoga – psa lub kota – warto jednak pomyśleć o jego zakupie, gdyż w wielu sytuacjach może się ono okazać niezbędne. Kiedy może pomóc?

Główną ideą ubezpieczenia psa jest przede wszystkim pomoc finansowa właścicielowi zwierzęcia domowego w przypadku, gdy dojdzie do określonych wydarzeń związanych z jego posiadaniem. Przede wszystkim można liczyć na wypłatę finansowania, jeśli dojdzie do poważnej choroby wymagającej leczenia, kradzieży, wypadku, zranienia czy śmierci czworonoga. W zależności od oferty danego towarzystwa ubezpieczeniowego możliwy jest zakup polisy, która obejmie ochroną ubezpieczeniową kilka zwierząt, np. dwa psy i kota lub tylko jedno z nich. Każdy ubezpieczyciel przygotował także różny zakres ochrony, który w dużej mierze uzależniony jest od wysokości składki ubezpieczeniowej. Warto pamiętać, że należy zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia, gdyż zwrot poniesionych kosztów przysługuje właśnie do wysokości sumy ubezpieczenia, o której jest mowa w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia) danej oferty.



Co obejmuje ubezpieczenie psa?

Zakres ubezpieczenia psa jest różny w zależności od oferty danego towarzystwa ubezpieczeniowego. Wśród dostępnych na rynku polis można jednak wyróżnić takie, które obejmują następujące korzyści:

pokrycie kosztów leczenia zwierzęcia – leczenie, które nastąpiło w konsekwencji nieszczęśliwego wypadku psa, jego otrucia przez osoby trzecie, pogryzienie psa przez inne zwierzę, bieżące koszty badań, leków, zabiegów weterynaryjnych i operacyjnych, opatrunków – zalicza się tutaj m.in. koszty związane z uszkodzeniem ciała,

– leczenie, które nastąpiło w konsekwencji nieszczęśliwego wypadku psa, jego otrucia przez osoby trzecie, pogryzienie psa przez inne zwierzę, bieżące koszty badań, leków, zabiegów weterynaryjnych i operacyjnych, opatrunków – zalicza się tutaj m.in. koszty związane z uszkodzeniem ciała, pokrycie kosztów pobytu psa w klinice weterynaryjnej,

pokrycie kosztów leczenia związanych z wypadkiem w nieruchomości – np. wypadnięcie psa przez okno czy balkon z ubezpieczonej nieruchomości, zalanie nieruchomości, pożar, kradzież z włamaniem,

np. wypadnięcie psa przez okno czy balkon z ubezpieczonej nieruchomości, zalanie nieruchomości, pożar, kradzież z włamaniem, zwrot kosztów związanych z opieką nad zwierzęciem – np. w sytuacji, gdy właściciel był chory lub hospitalizowany; mowa tutaj o kosztach związanych z karmieniem, utrzymywaniem higieny czy wyprowadzaniem zwierzęcia na spacer,

np. w sytuacji, gdy właściciel był chory lub hospitalizowany; mowa tutaj o kosztach związanych z karmieniem, utrzymywaniem higieny czy wyprowadzaniem zwierzęcia na spacer, pokrycie kosztów poszukiwania zaginionego psa lub kota – jeśli do zdarzenia doszło w okresie obowiązywania ubezpieczenia,

– jeśli do zdarzenia doszło w okresie obowiązywania ubezpieczenia, pokrycie kosztów związanych z uśpieniem, pochówkiem i kremacją ,

, zwrot kosztów nabycia nowego zwierzęcia – jeśli poprzednie zostało skradzione lub poniosło śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia losowego,

– jeśli poprzednie zostało skradzione lub poniosło śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia losowego, zwrot kosztów związanych z organizacją i transportem czworonoga ,

, pokrycie kosztów związanych ze szkodami wyrządzonymi przez psa – czyli OC w życiu prywatnym uwzględniające różnego rodzaju zniszczenia dokonane przez czworonoga ,

czyli OC w życiu prywatnym uwzględniające różnego rodzaju zniszczenia dokonane przez czworonoga zwrot kosztów związanych z korzystaniem z infolinii weterynaryjnej.

Warto pamiętać o tym, że większość ubezpieczeń obejmuje swoim zakresem terytorialnym jedynie Polskę. Nie będzie więc obowiązywało na przykład podczas wyjazdu z pupilem na zagraniczne wakacje. W przypadku chęci rozszerzenia zakresu terytorialnego polisy należy ustalić szczegóły z towarzystwem ubezpieczeniowym i, jeśli istnieje taka możliwość, dokupić dodatkowe jej rozszerzenia na inne kraje.

Ubezpieczenie psa – jak to zrobić?

Ubezpieczenie czworonoga może funkcjonować pod różną postacią. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają w swojej ofercie polisę dla psa jako oddzielny produkt, zaś inne łączą ją wraz z innymi ubezpieczeniami – najczęściej z ubezpieczeniem nieruchomości. W przypadku polisy mieszkaniowej można objąć ochroną również swojego pupila. Są one dostępne także jako dodatek do ubezpieczenia na życie lub ubezpieczeń zdrowotnych. Należy więc się zastanowić, czy zależy Ci na osobnym produkcie, czy chcesz z niego skorzystać w pakiecie z innymi polisami.

Jeśli jesteś zdecydowany na nabycie ubezpieczenia psa, koniecznie sprawdź, czy znajduje się ono w ofercie ubezpieczyciela, z którego usług już korzystasz. Może się okazać, że dokupienie dodatkowej polisy do tej, którą już posiadasz, okaże się rozwiązaniem najkorzystniejszym finansowo. Warto jednak przede wszystkim zwrócić uwagę na zakres ubezpieczenia oraz jego sumę. Być może konkurencyjne towarzystwo ubezpieczeniowe posiada lepszą ofertę pod względem tego, jakie elementy ochrony oraz wykluczenia ona zawiera. Należy także przyjrzeć się temu, jakie zwierzę może zostać ubezpieczone. Niektóre firmy jasno wymieniają to, które czworonogi mogą zostać objęte polisą – z uwagi na ich wiek, wagę czy rasę.



Gdzie kupić ubezpieczenie psa?



Obecnie coraz więcej firm ubezpieczeniowych udostępnia klientom możliwość zakupu ubezpieczenia psa, kota lub innych zwierząt. Jak już wspomnieliśmy, tego rodzaju polisę można nabyć samodzielnie lub może stanowić ona część większego pakietu ubezpieczeniowego. Produkt ten można zakupić na kilka sposobów. Najprostszym i najwygodniejszym jest zakup ubezpieczenia przez internet. Wystarczy wybrać odpowiednią ofertę, korzystając np. z porównywarki ubezpieczeń, i wypełnić stosowny formularz. Kolejną opcją na zakup polisy bez wychodzenia z domu jest kontakt telefoniczny z przedstawicielem danego towarzystwa ubezpieczeniowego. Ostatnia z możliwości to oczywiście osobista wizyta i spotkanie z agentem ubezpieczeniowym.

Ubezpieczenie psa lub kota możesz aktualnie zakupić między innymi u poniższych ubezpieczycieli:

Generali,

Ergo Hestia,

Warta,

PZU,

Compensa,

Concordia,

Allianz,

Link4,

Uniqua,

Ubezpieczenia Pocztowe,

Proama.

Ile kosztuje ubezpieczenie psa?

Koszt ubezpieczenia psa jest uzależniony oczywiście od oferty danego ubezpieczyciela oraz zakresu usług, z których chce skorzystać właściciel czworonoga. Kluczowymi czynnikami wpływającymi na wysokość składki ubezpieczenia psa i kota są jednak głównie zakres ochrony oraz suma ubezpieczenia. To od nich zależy to, ile zapłacisz za pomoc finansową w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń, w których ucierpi Twój pies. Wysokość rocznej składki polisy powinna opiewać w granicach 100 zł. Jest to wiec niewielki wydatek, biorąc pod uwagę to, ile kosztują wizyty u weterynarza, leki oraz różnego rodzaju zabiegi wykonywane na poszkodowanych zwierzętach, a także transport rannego zwierzęta czy koszty związane z poszukiwaniem zaginionego psa. W przypadku, gdy ubezpieczenie zostanie zakupione w pakiecie z innymi produktami – wysokość składki będzie niższa.

Czy warto kupić ubezpieczenie psa? Na co zwrócić uwagę?

Zakup ubezpieczenia psa lub innego zwierzęcia domowego jest zdecydowanie dobrym pomysłem. Może się okazać wybawieniem w sytuacji, gdy zwierzę dozna wypadku lub ciężko zachoruje. Wówczas kwota wydana na zakup polisy okaże się kroplą w morzu potrzeb – leczenie zwierząt i ich hospitalizacja nierzadko sięga nawet kilku tysięcy złotych. Warto więc pomyśleć o zabezpieczeniu finansowym, by Twój pupil mógł otrzymać niezbędną i natychmiastową pomoc w razie potrzeby. Oczywiście, nikomu nie życzymy tego, by musiał skorzystać z odszkodowania z polisy psa, ale warto posiadać tego rodzaju ochronę.

Warto pamiętać o tym, by dokładnie zapoznać się z OWU, czyli Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. W dokumencie tym znajdują się m.in. wszelkie wykluczenia i sytuacje, w wyniku wystąpienia których towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci odszkodowania właścicielowi zwierzęcia. Są to tzw. wykluczenia odpowiedzialności. Zwróć uwagę na to, czy dana polisa obejmuje również zwrot kosztów związanych z leczeniem oraz zabiegami medycznymi wynikającymi z choroby lub przyczyn naturalnych. Może się zdarzyć, że ubezpieczenie nie obejmie np. zwrotu kosztów leczenia związanych z chorobą wywołaną przez kleszcze czy inne zwierzęta.

Podsumowując, podczas wyboru odpowiedniego ubezpieczenia psa, konieczne jest zwrócenie uwagi na następujące kwestie:

wyłączenia odpowiedzialności – czyli sytuacje, w których ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia pieniężnego,

– czyli sytuacje, w których ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia pieniężnego, wysokość sumy ubezpieczenia – im będzie wyższa, tym większe odszkodowanie można otrzymać,

– im będzie wyższa, tym większe odszkodowanie można otrzymać, koszty związane z pogryzieniem przez psa – konieczne będzie posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

– konieczne będzie posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zakres ochrony ubezpieczenia – wszelkie zdarzenia, w wyniku których można liczyć na wsparcie finansowe.

