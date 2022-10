Czym jest kontrakt CFD i czy warto inwestować w takie instrumenty?

Coraz więcej osób stara się zainwestować dodatkowy kapitał, który posiada, poprzez inwestowanie na rynkach finansowych. Wynika to z faktu, że oferta lokat bankowych czy kont oszczędnościowych od dłuższego czasu jest niestety mało atrakcyjna. Nie chroni naszych pieniędzy przed inflacją. Z tego też powodu coraz więcej osób znających się trochę na inwestowaniu i pomnażaniu oszczędności, szuka innych sposobów na wypracowanie zysku i uzyskanie dochodu pasywnego. Jednym z takich rozwiązań jest inwestycja w kontrakt CFD. Co to jest kontrakt CFD i czy warto inwestować w takie instrumenty?

Co to jest kontrakt CFD?

Zacznijmy od wyjaśnienia, czym jest kontrakt CFD i rozwinięcia tego skrótu. CFD to skrót od angielskiego wyrażenia “contract for difference”, które oznacza kontrakt na różnicę (kursową). Jest to umową pomiędzy dwiema stronami. W umowie tej strony zobowiązują się do rozliczenia kwoty równej różnicy pomiędzy ceną otwarcia a zamknięcia pozycji. Wykorzystuje się w tym wypadku ruchy cenowe. Aby móc osiągnąć zysk na ruchach cenowych, inwestor musi zająć odpowiednią pozycję, czyli otwartą lub zamkniętą.

Co wyróżnia kontrakty CFD - czyli jakie są cechy charakterystyczne tego instrumentu?

Jedną z głównych cech kontraktów CFD jest to, że jest to instrument pochodny. W związku z tym jego wartość jest oparta na ruchach stawek aktywów. Inwestor, kupując kontrakty CFD, nie staje się posiadaczem instrumentu bazowego, a tylko spekuluje, czy jego cena wzrośnie, czy wręcz przeciwnie. Zaletą tego sposobu inwestowania jest osiąganie zysku z samego ruchu ceny - na wzrostach oraz na spadkach. Oprócz tego można zarządzać swoimi kontraktami online, dlatego jest to zdecydowanie szybszy, ale też tańszy sposób inwestycji niż tradycyjny handel akcjami.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że kontrakty CFD to instrumenty lewarowane. Oznacza to, że wykorzystują one efekt dźwigni finansowej, czyli lewara. W ten sposób kontrakty CFD mogą uzyskać większą ekspozycję na rynku w porównaniu z depozytem na rachunku.

W przypadku kontraktu na różnicę lewar działa w ten sposób, że do przeprowadzenia transakcji potrzebny jest jedynie ułamek jej wartości. Wykorzystując wysoką dźwignię finansową, inwestor może więc zawierać transakcje o wiele większej wartości niż zdeponowana kwota. Jednak jak to zwykle bywa, wiążę się to zarówno z możliwym wyższym zyskiem, ale też większą stratą. Dlatego też tak ważna w tym przypadku jest umiejętność zarządzania ryzykiem.

Inną cechą charakterystyczną kontraktów CFD jest to, że nie mają one określonego terminu zapadalności. Co to oznacza? W tym przypadku inwestor może więc w dowolnym momencie zamknąć swoją pozycję. Nie ponosi kosztu związanego z rolowaniem pozycji na kolejną serię, jak ma to miejsce w kontraktach terminowych. Zazwyczaj otwarte pozycje utrzymują się przez kilka tygodni.

Kontrakty CFD umożliwiają inwestowanie w zróżnicowane rynki i aktywa. Jest to bardzo popularny sposób inwestowania online w surowce, indeksy, waluty oraz akcje.

Kontrakty CFD są również łatwo dostępne. Większość brokerów ma je w swojej ofercie. Dodatkowo są proste w obsłudze. Wystarczy po prostu otworzyć rachunek inwestycyjny oraz ulokować na nim depozyt nawet w niewielkiej wysokości i można zacząć inwestowanie.

Kontrakty CFD na akcje - jak działają i czy warto z nich skorzystać?

Jak wskazano wyżej, kontrakty CFD umożliwiają inwestowanie w zróżnicowane rynki i aktywa. Dlatego też instrumentem bazowym takiego kontraktu mogą być akcje spółek giełdowych. Oczywiście inwestor, który za pomocą kontraktu CFD kupuje akcje, nie staje się ich właścicielem. Jednak taki kontrakt ma też swoje zalety - umożliwia osiągnięcie pozycji, która byłaby trudna do zdobycia w tradycyjnym zakupie akcji. Mianowicie inwestor w ten sposób łatwo zyskuje ekspozycję z dźwignią finansową na kurs akcji interesującej go spółki giełdowej. Praktycznie rzecz ujmując, strony kontraktu CFD spekulują nad tym, w jakim kierunku będą w przyszłości podążać akcje danego podmiotu.

Kontrakty CFD na akcje mają jeszcze jedną ważną zaletę. Dzięki nim drobni inwestorzy, którzy normalnie nie mają odpowiednich możliwości finansowych, aby stać się akcjonariuszami interesującej ich spółki, otrzymują dostęp do inwestowania.

Warto zwrócić uwagę na prostotę obsługi i rozliczenia takich transakcji. Aby móc zacząć handlować za pomocą kontraktu CFD, wystarczy założyć konto na platformie któregoś z domów maklerskich. Dodatkowo kontrakty na akcje w łatwy sposób można rozliczyć - nie ma konieczności osobnego rozliczenia dywidend i zysków kapitałowych. Korzystając z usług polskiego brokera wystarczy wypełnić PIT 8C.

Inną cechą charakterystyczną kontraktów CFD na akcje jest to, że umożliwiają one krótką sprzedaż. Oprócz tego można w dużym stopniu spekulować odnośnie wzrostu i spadku ich ceny.

Ważną kwestią jest również fakt, że kontrakt CFD na akcje jest bardziej atrakcyjny cenowo niż np. kupno tradycyjnych papierów wartościowych danej spółki giełdowej.

Kontrakt CFD na akcje daje inwestorom dostęp do spółek akcyjnych na różnych giełdach, nawet tych bardziej egzotycznych, jak np. z Tajlandii czy Arabii Saudyjskiej, których normalnie zakup byłby znacznie utrudniony na rynku europejskim.

Jakie mogą być koszty transakcji CFD?

Wchodząc w inwestowanie za pomocą kontraktów CFD, należy mieć świadomość kosztów, jakie może nam przyjść ponieść. Wśród nich jest m.in. koszt utrzymania pozycji. Mianowicie otwarte pozycje mogą być przedmiotem opłaty z tytułu ich utrzymania. Mogą być liczone za każdy dzień, który kończy się np. o godzinie 17 czasu w Nowym Jorku. W przypadku kontraktów CFD terminowych, które mają datę wygaśnięcia, nie jest pobierany koszt utrzymania pozycji.

Kolejnym kosztem może być abonament za notowania akcyjnych CFD. Ta opłata dotyczy jedynie osób, które chcą przeprowadzać transakcje, albo mieć dostęp do notowań kontraktów CFD na akcję. W tym wypadku inwestor powinien wykupić abonament na notowania akcji CFD dla danego kraju, aby móc monitorować sytuację i być na bieżąco. Jednak przeważnie za aktywację takiej usługi nie są pobierane żadne opłaty.

Odnośnie inwestorów zainteresowanych kontraktami CFD na akcje może ich dotyczyć także prowizja transakcyjna. Występuje ona właśnie w transakcjach na akcyjnych CFD. Jest ona wyrażana procentowo. Dlatego, aby poznać dokładny koszt, jaki przyjdzie nam zapłacić z tytułu tej prowizji, należy pomnożyć wartość swojej pozycji przez procentową stawkę prowizji. W obliczeniach należy również zwrócić uwagę na minimalną wartość prowizji.

Innym kosztem, z którym należy się liczyć w kontraktach CFD, jest spread. Jest to różnica między aktualną ceną, po której można sprzedać, a po której możesz kupić aktywa. Cena zakupu jest wyższa od ceny sprzedaży. Jeśli chcesz przeprowadzić transakcję CFD, musisz pokryć spread. Dzieje się tak dlatego, że pozycję na wzrost inwestor otwiera po wyższej cenie spreadu, natomiast zamyka już po niższej cenie. Odwrotnie jest w przypadku pozycji na spadek.

Jakie ryzyko niesie ze sobą kontrakt CFD?

Inwestowanie w kontrakty CFD może przynieść wysokie zyski, jednak równocześnie wiąże się z bardzo wysokim ryzykiem. Aby zobrazować klientom poziom ryzyka, z jakim wiąże się inwestowanie tymi instrumentami, brokerzy zamieszczają na swoich stronach informacje o tym, ile procent rachunków detalicznych ponosi stratę w przypadku kontraktów CFD. Już samo to mówi o tym, jak bardzo niepewny jest to instrument.

Jak zawsze jednak także w przypadku kontraktów CFD wiele zależy od postawy inwestora. Im większe będzie miał on doświadczenie na rynkach finansowych, tym łatwiej będzie mu przewidzieć skutki swoich działań, a także wskazać tendencje rynkowe. Dzięki temu jest on w stanie w porę zareagować i ograniczyć straty. Natomiast osoba, która dopiero stawia swoje pierwsze kroki w inwestycjach, powinna najpierw nabyć odpowiednią wiedzę, zanim przejdzie do handlowania kontraktami CFD. W związku z tym ryzyko kontraktu CFD jest zależne od wysokości dźwigni, a także doświadczenia osoby inwestującej.

Kontrakt CFD jest z pewnością atrakcyjnym sposobem na to, aby w miarę szybko wypracować spory zysk. Jednak warto zauważyć, że potrzeba w tym wypadku doświadczenia, a także odrobinę szczęścia, aby dobrze przewidzieć trend wzrostu lub spadku na rynku finansowym. Równocześnie jednak kontrakt CFD wiąże się również z dużym ryzykiem. W łatwy sposób można tu równie szybko bardzo dużo stracić - wiąże się to bowiem z mechanizmem wysokiej dźwigni.

