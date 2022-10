Jak wziąć pierwszy kredyt gotówkowy bez historii kredytowej? Sprawdź!

Banki, rozpatrując wnioski kredytowe swoich klientów, biorą pod uwagę cały szereg czynników. Jedynym z nich jest posiadanie odpowiedniej historii kredytowej. Instytucje niechętnie udzielają finansowania osobom, które nigdy przedtem nie miały styczności z pożyczkami, produktami bankowymi, a przy tym osiągają mało atrakcyjne dochody, które dla banku stanowią zagrożenie, co do spłaty miesięcznej raty. Czy można jednak liczyć na to, że bank wyda pozytywną decyzję w sprawie pierwszego kredytu? Czy bez historii kredytowej można liczyć na uzyskanie dodatkowych środków? Tak, ale pod lupę należy wziąć wszelkie kryteria, które są rozpatrywane przez banki. Sprawdź, o czym należy pamiętać.

Pierwszy kredyt a historia kredytowa – co to jest?

Bardzo często słyszy się o pojęciu, jakim jest historia kredytowa, na którą banki zwracają szczególną uwagę podczas przyznawania kredytów i pożyczek. Historia kredytowa to po prostu cała historia bieżących oraz przeszłych zobowiązań kredytowych, które są gromadzone i notowane w Biurze Informacji Kredytowej, czyli w BIK. Spisywane są wszystkie informacje dotyczące pożyczek, kredytów, debetów, limitów w koncie oraz kart kredytowych, a także zobowiązań, w przypadku których klient był żyrantem lub poręczycielem.

Weryfikacja historii kredytowej klienta służy przede wszystkim zbadaniu jego wiarygodności. Dzięki temu instytucje mogą oszacować, czy potencjalny kredytobiorca będzie w stanie spłacać swoje zobowiązania terminowo. Z uwagi na to, że klient może nie podać bankowi wszelkich szczegółów dotyczących swoich bieżących zobowiązań, instytucje mogą sprawdzić je samodzielnie, pobierając odpowiedni raport z Biura Informacji Kredytowej. Są w nim zanotowane wszelkie historyczne i aktualne zobowiązania wraz z terminami, w jakich zostały uregulowane raty, co dla banków jest istotną informacją. W przypadku wnioskowania o pierwszy kredyt, taka historia będzie wówczas pusta, bowiem przyszły kredytobiorca nigdy wcześniej nie korzystał z żadnych form finansowania. W tym przypadku bank skupi się zaś na innych kryteriach, które może zweryfikować. Warto jednak pamiętać, że niektóre instytucje mogą wówczas mocno obniżyć wysokość kredytu, który zdecyduje się udzielić lub przyzna go na mniej atrakcyjnych warunkach z uwagi na brak zaufania do klienta bez historii kredytowej.

Pierwszy kredyt w banku – jakie są rodzaje?

W zależności od tego, o jaki rodzaj kredytu chcesz wnioskować, jako osoba bez historii kredytowej, możesz mieć mniejsze lub większe trudności z jego uzyskaniem. Warto, byś zorientował się, jakiego kredytu potrzebujesz i na jaki cel mają zostać przeznaczone uzyskane środki. Do wyboru masz następujące formy finansowania:



kredyt gotówkowy – może zostać przeznaczony na dowolny cel; kwota finansowania wynosi od kilkuset złotych do nawet kilkuset tysięcy złotych, przy czym warto podkreślić, że osoba bez historii kredytowej może liczyć na niższe sumy,

– może zostać przeznaczony na dowolny cel; kwota finansowania wynosi od kilkuset złotych do nawet kilkuset tysięcy złotych, przy czym warto podkreślić, że osoba bez historii kredytowej może liczyć na niższe sumy, kredyt hipoteczny – jego celem jest sfinansowanie zakupu nieruchomości, budowy domu lub zakupu działki budowlanej; udzielany jest nawet na kilkadziesiąt lat,

– jego celem jest sfinansowanie zakupu nieruchomości, budowy domu lub zakupu działki budowlanej; udzielany jest nawet na kilkadziesiąt lat, kredyt inwestycyjny – środki z tego kredytu służą powiększeniu lub modernizacji majątku; bardzo często musi być na nim ustanowione zabezpieczenie,

– środki z tego kredytu służą powiększeniu lub modernizacji majątku; bardzo często musi być na nim ustanowione zabezpieczenie, pożyczka gotówkowa – to rodzaj kredytu gotówkowego, który może zostać przeznaczony na dowolny cel; jest udzielana również przez firmy pozabankowe – także dla osób bez zdolności i historii kredytowej,

– to rodzaj kredytu gotówkowego, który może zostać przeznaczony na dowolny cel; jest udzielana również przez firmy pozabankowe – także dla osób bez zdolności i historii kredytowej, karta kredytowa – rodzaj karty płatniczej, na której ustanowiony jest limit kredytowy, który można spożytkować na dowolny cel,

– rodzaj karty płatniczej, na której ustanowiony jest limit kredytowy, który można spożytkować na dowolny cel, limit w koncie osobistym – dodatkowa gotówka na rachunku bankowym, którą także można dysponować w dowolny sposób.

Pierwszy kredyt bez historii – czy to możliwe?

Jak już wspomnieliśmy, banki są w stanie udzielić finansowania osobom bez historii, które wnioskują o swój pierwszy kredyt gotówkowy. Należy się jednak liczyć z tym, że jego wysokość będzie niższa, niż u klienta, który na podstawie wypracowanej historii jest dla banku osobą wiarygodną i terminową. Dlatego bardzo ważne jest to, by we wniosku wpisać odpowiednią wysokość kwoty, jaką kredytobiorca chce uzyskać. Możliwe jest wówczas zdobycie dodatkowej gotówki w kwocie kilku lub kilkunastu tysięcy złotych. Instytucje wymagają przedstawienia zaświadczenia o dochodach od pracodawcy oraz historii transakcji z konta bankowego, by upewnić się, że osiągane dochody pozwolą na spłatę zaciągniętego zobowiązania. Miesięczna rata nie może więc stanowić zbyt dużego obciążenia finansowego dla wnioskodawcy – należy mierzyć siły na zamiary.

Pierwszy kredyt bez historii – na co banki zwracają uwagę?

W przypadku wnioskowania o pierwszy kredyt gotówkowy bez historii, instytucje bankowe weryfikują cały szereg innych czynników, które wpływają na wydanie decyzji kredytowej. Warto więc się nim przyjrzeć, by móc zweryfikować, czy masz szansę na otrzymanie finansowania lub popracować nad ich poprawą. Wśród nich znajdują się następujące kryteria:



wysokość osiąganych dochodów – im miesięczne wpływy z wynagrodzenia będą wyższe, tym można otrzymać kredyt w wyższej kwocie; ważne, by wpływy były regularne i w mniej więcej podobnej wysokości w porównaniu do poprzedniego miesiąca,

– im miesięczne wpływy z wynagrodzenia będą wyższe, tym można otrzymać kredyt w wyższej kwocie; ważne, by wpływy były regularne i w mniej więcej podobnej wysokości w porównaniu do poprzedniego miesiąca, rodzaj i forma zatrudnienia – choć najbardziej wiarygodny klient w oczach banku to ten, który jest zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony, warto wiedzieć, że uzyskanie kredytu w przypadku pracy na umowy cywilno-prawne również jest możliwe,

– choć najbardziej wiarygodny klient w oczach banku to ten, który jest zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony, warto wiedzieć, że uzyskanie kredytu w przypadku pracy na umowy cywilno-prawne również jest możliwe, staż zatrudnienia – bank przygląda się temu, ile wynosi Twój staż zawodowy ogółem, a także w konkretnej firmie, w której obecnie jesteś zatrudniony,

– bank przygląda się temu, ile wynosi Twój staż zawodowy ogółem, a także w konkretnej firmie, w której obecnie jesteś zatrudniony, wiek klienta – osoby bardzo młode, jak i te w podeszłym wieku mają mniejsze szanse na otrzymanie kredytu,

– osoby bardzo młode, jak i te w podeszłym wieku mają mniejsze szanse na otrzymanie kredytu, stan cywilny klienta – klienci, którzy są w związku małżeńskim są dla banku bardziej wiarygodni – single nie mają się jednak, o co martwić, bowiem również mogą otrzymać kredyt w banku,

– klienci, którzy są w związku małżeńskim są dla banku bardziej wiarygodni – single nie mają się jednak, o co martwić, bowiem również mogą otrzymać kredyt w banku, liczba osób w gospodarstwie domowym – im więcej osób jest na utrzymaniu kredytobiorcy, tym mniejszą kwotę kredytu może on dostać od banku,

– im więcej osób jest na utrzymaniu kredytobiorcy, tym mniejszą kwotę kredytu może on dostać od banku, wysokość miesięcznych wydatków – należy wziąć pod uwagę wszelkie stałe wydatki, które są regularnie ponoszone – opłaty za mieszkanie, media, komunikację itp.,

– należy wziąć pod uwagę wszelkie stałe wydatki, które są regularnie ponoszone – opłaty za mieszkanie, media, komunikację itp., obecność w bazach dłużników – klienci widniejący w bazach dłużników, np. KRD czy BIG InfoMonitor muszą się liczyć z tym, że bank najprawdopodobniej odrzuci ich wniosek o kredyt gotówkowy.

Jak stworzyć historię kredytową, by otrzymać pierwszy kredyt gotówkowy?

Ważne jest to, by zawczasu pomyśleć o tym, by zbudować swoją historię kredytową i być bardziej wiarygodnym w oczach banku. Nie trzeba od razu wnioskować o kredyty, na siłę szukać pracy, w której można osiągnąć kilkukrotnie wyższe zarobki czy błagać szefa o przyznanie umowy o pracę. Można pomyśleć o prostych sposobach, dzięki którym historia kredytowa nie będzie świecić pustkami, a Twój portfel nie ucierpi na płaceniu odsetek za spłatę zobowiązania. Rozwiązaniem będzie skorzystanie z darmowych produktów kredytowych, które mogą pozytywnie wpłynąć na uzyskanie finansowania w przyszłości. O jakich produktach mowa?

Pierwszym sposobem jest skorzystanie z zakupu produktu na raty 0%. Kredyty ratalne są już dostępne w niemal każdym większym sklepie sprzedającym sprzęty RTV, AGD, elektronikę, meble, sprzęty sportowe czy inne, wartościowe przedmioty – zarówno online, jak i stacjonarne. By skorzystać, z tej metody, należy złożyć stosowny wniosek i wybrać przedmiot, którym jesteś zainteresowany. Przykładowo, potrzebujesz roweru i znalazłeś taki w popularnej sieciówce, która oferuje zakupy na raty 0%. Cena roweru wynosi 2499 zł. Zdecydowałeś się na zakup sprzętu i spłatę w dziesięciu ratach. Będziesz wówczas zobowiązany do spłaty zakupu przez kolejnych dziesięć miesięcy, wpłacając raty w kwocie 249,90 zł każda. Jeśli spłaty będą się odbywać regularnie – zostaną odnotowane w BIK z odpowiednim statusem.

Druga opcja to wnioskowanie o kartę kredytową. Robiąc zakupy i dokonując płatności kartą za każdy z nich, na Twojej karcie pojawi się zobowiązanie, które należy oddać do banku. Warto pamiętać, że istnieje okres bezodsetkowy, czyli czas, w którym można zwrócić zadłużenie bez żadnych dodatkowych odsetek. Jeśli będziesz regularnie spłacać swoje zobowiązania przez kilka miesięcy, również zyskasz w oczach banku status klienta, który terminowo uiszcza spłaty zadłużenia.

Trzeci sposób to skorzystanie z opcji darmowej pożyczki gotówkowej. Są one udzielane głównie przez firmy pozabankowe, dlatego należy zrobić rozeznanie, czy dana instytucja przesyła informacje o spłacie do Biura Informacji Kredytowej. Darmowa pożyczka polega na tym, że w odpowiednim terminie należy oddać jedynie kwotę, jaką się pożyczyło – bez żadnych kosztów dodatkowych. Jedynym warunkiem jest terminowa spłata zadłużenia.

Jak wziąć pierwszy kredyt gotówkowy bez historii?

O pierwszy kredyt gotówkowy możesz wnioskować w dowolnym banku. Wcześniej zrób jednak dokładne rozeznanie w aktualnych ofertach, by nie przepłacić i zdecydować się na kredyt z niższym oprocentowaniem i atrakcyjną prowizją. Dobrym sposobem może być wnioskowanie o finansowanie w banku, w którym posiadasz swoje konto osobiste. Zapoznaj się jednak z narzędziami dostępnymi w internecie. Wśród nich należy wymienić np. porównywarki kredytów gotówkowych czy rankingi kredytów, za pomocą których sprawdzisz, które oferty będą dla Ciebie najbardziej korzystne. Wniosek kredytowy można złożyć przez internet lub osobiście – w dowolnym oddziale banku. Pamiętaj, by zabrać ze sobą dowód osobisty.

Czytaj też:

Wspólny kredyt gotówkowy – jak wnioskować? O czym pamiętać?Czytaj też:

Historia kredytowa w BIK – czym jest i jaki ma wpływ na otrzymanie kredytu w banku?