Kredyt na samochód używany – jak wziąć? Kto może skorzystać?

Samochód można nabyć na wiele sposobów. Najprostszym jest oczywiście zakup za gotówkę, ale nie każdy dysponuje odpowiednią kwotą, by sobie na to pozwolić. Niektórzy decydują się również na leasing, co jest popularne zwłaszcza wśród przedsiębiorców, którym zależy na nabyciu nowego pojazdu. A co w przypadku aut używanych, gdy na koncie brakuje odpowiednich środków, by sfinansować zakup czterech kółek? Rozwiązaniem może być kredyt na samochód używany. Sprawdź, kto może o niego wnioskować oraz jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać dodatkowe środki od banku.

Kredyt na samochód używany – czym jest?

Wiele osób decyduje się na zakup samochodów używanych. Nie przywiązują oni tak dużej wagi do pojazdu, którym poruszają się na co dzień lub po prostu nie są zwolennikami tego, by wydawać kilkadziesiąt czy kilkaset złotych na zakup auta prosto z salonu. W przypadku, gdy nabycie używanego pojazdu okazuje się również zbyt dużym wydatkiem, przewyższającym oszczędności zalegające na koncie czy w domowej skarbonce, z pomocą przychodzi kredyt na samochód używany.

Jest to produkt, który znajduje się w ofercie wielu banków działających na polskim rynku, ale także w firmach zajmujących się sprzedażą pojazdów. Kredyt samochodowy jest zobowiązaniem celowym, a więc pozyskane środki należy przeznaczyć na konkretny cel, jaki w tym przypadku stanowi zakup pojazdu używanego. Kredytodawca finansuje ten zakup bez względu na to, czy osoba wnioskująca zdecydowała się na zakup auta od osoby fizycznej, chce nabyć pojazd z komisu czy od dealera. Warto wiedzieć, że banki wymagają, by przed złożeniem wniosku zdecydować się już na konkretną ofertę samochodu, co należy udokumentować np. numerem VIN czy numerem rejestracji. Nie jest to jednak standard, bowiem niektóre instytucje wymagają tej informacji dopiero po udzieleniu decyzji kredytowej, a na etapie wnioskowania proszą, by podać jedynie ogólne informacje dotyczące pojazdu, czyli wybrany model, markę czy wiek pojazdu, który chce się nabyć.

Kredyt na samochód używany – dla kogo?

Wnioskowanie o kredyt na auto używane wiąże się z podobnymi procedurami oraz kryteriami, co do klienta, jak w przypadku innych rodzajów finansowania. Dla banku ważne jest przede wszystkim to, by potencjalny kredytobiorca posiadał odpowiednią zdolność kredytową, na podstawie której stwierdzi, że klient ten jest terminowy, rzetelny i istnieją duże szanse na to, że będzie regularnie spłacał swoje przyszłe zobowiązanie. Kolejną kwestią jest wiek klienta, wysokość otrzymywanych dochodów oraz rodzaj i forma zatrudnienia. Na plus jest oczywiście zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę oraz otrzymywanie regularnych, wysokich dochodów, które wpływają na rachunek bankowy klienta. Banki biorą pod uwagę także historię kredytową w BIK, czyli Biurze Informacji Kredytowej. Są w niej odnotowywane wszystkie historyczne oraz bieżące zobowiązania pożyczkowe i kredytowe, które były i są spłacane przez klienta. W raporcie zawarte są także terminy, w których klient regulował swoje zobowiązanie, co dla banku jest informacją o tym, czy spłacał on swoje raty regularnie i terminowo. Ważne jest również to, by zdecydować się już na konkretny model auta oraz znać informacje na temat samochodu, który chce się nabyć.

Jakie warunki należy spełnić, by otrzymać kredyt na samochód używany?

Jak już wspomnieliśmy, niezbędne czynniki, które wpływają na przyznanie kredytu na używany samochód, to przede wszystkim zdolność kredytowa klienta oraz wysokość osiąganych dochodów, ale również rodzaj samochodu, który ma zostać sfinansowany kredytem. Niektóre banki umożliwiają sfinansowanie nie tylko auta, ale także motocykla, ciągnika, campingu, quada czy koparki. Ważną kwestią jest wiek pojazdu, bowiem wiele banków nie zgodzi się na udzielenie kredytu na zakup samochodu używanego, który ma więcej niż 12 lat, choć zdarza się, że instytucja przystanie na pożyczenie środków na zakup auta, które jest starsze. Kolejną kwestią jest wpłata własna, która stanowi pewną część wartości pojazdu. Większość banków decyduje się na to, by klient uiścił ok. 20-30% kwoty pojazdu, choć niektóre instytucje całkowicie zrezygnowały z tego rodzaju zapłaty. Może się również zdarzyć, że instytucja będzie wymagać od klienta formy zabezpieczenia. Wśród nich występują takie zabezpieczenia, jak np. cesja polisy AC czy zastaw rejestrowy. Tę kwestię również należy wziąć pod uwagę.

Jak wziąć kredyt na używany samochód?

Wnioskowanie o kredyt na zakup auta nie jest wcale trudne. Możliwe jest wypełnienie wniosku przez internet i oczekiwanie na kontakt konsultanta z banku w celu przejścia kolejnego etapu lub osobiste wybranie się do wybranego oddziału banku. W każdym z tych przypadków niezbędne będzie wykonanie poniższych kroków.



Przygotowanie dokumentów - Pierwszym krokiem do złożenia wniosku o kredyt samochodowy na zakup używanego pojazdu jest skompletowanie odpowiednich dokumentów. Przede wszystkim należy dysponować ważnym dowodem osobistym, który jest niezbędny do potwierdzenia informacji zawartych we wniosku kredytowym. Kolejna formalność to dokument potwierdzający wysokość oraz źródło otrzymywanych dochodów – może to być zaświadczenie od pracodawcy lub wyciąg z konta bankowego, na które wpływają przelewy środków od pracodawcy. Następnie ważne jest również skompletowanie dokumentacji dotyczącej nabywanego samochodu – informacje o modelu, marce, roczniku – oraz ewentualnego wkładu własnego, jeśli taki został wpłacony. Złożenie wniosku o kredyt na samochód używany - Drugi krok to uzupełnienie i złożenie wniosku kredytowego. Należy w nim podać dane osobowe oraz dane dotyczące nabywanego pojazdu. Oczekiwanie na decyzję kredytową - W międzyczasie bank może poprosić o dostarczenie w formie elektronicznej lub fizycznej dodatkowych dokumentów. Zakup wymarzonego pojazdu - W przypadku pozytywnej decyzji kredytowej możesz zakupić samochód i cieszyć się z jego użytkowania.

Na co zwrócić uwagę, szukając kredytu na samochód używany?

Kluczową kwestią podczas wyboru kredytu samochodowego (oraz innych kredytów i pożyczek bankowych i pozabankowych) jest zwrócenie uwagi na wszelkie koszty związane z finansowaniem. Należą do nich przede wszystkim oprocentowanie oraz prowizja, a także produkty dodatkowe, które są związane z kredytem. Wszelkie te czynniki są zawarte w RRSO, czyli Rzeczywistej Rocznej Stopie Oprocentowania, która obejmuje koszty kredytowe. Czynnik ten uwzględnia nie tylko odsetki, ale pozostałe koszty, które klient będzie musiał spłacać w formie comiesięcznej raty. Im niższa będzie wartość RRSO, tym kredyt będzie tańszy, dlatego takich ofert należy szukać.

Kolejną kwestią jest konieczność zakupu produktów dodatkowych. Banki mogą wymagać od klienta skorzystania z dodatkowych ofert, które wpłyną na udzielenie zobowiązania lub przyznanie go na korzystniejszych warunkach. Najczęściej będzie to konto osobiste lub ubezpieczenie kredytu bądź w tym przypadku – ubezpieczenie samochodu. Zwróć uwagę, czy bank wymaga otwarcia rachunku i jakie są koszty za jego użytkowanie, czy obowiązkowy jest zakup polisy AC lub ubezpieczenia na życie czy ubezpieczenia od utraty pracy. Koniecznie zapoznaj się z wszelkimi opłatami związanymi z tymi ofertami i przekalkuluj, czy ich zakup będzie dla Ciebie opłacalny, czy wiąże się z dodatkowym, zbędnym wydatkiem.

Czy warto wnioskować o kredyt na używane auto?

Wnioskowanie o kredyt na używany samochód to często jedyna możliwość, by nabyć samochód bez posiadania odpowiednich środków. To dobra opcja, bowiem kredyty samochodowe są często udzielane na lepszych warunkach niż standardowe oferty. Zakup auta używanego to zdecydowanie mniejszy wydatek, dlatego istnieją większe szanse, że bank bez problemu wypłaci pożądane środki. Zawsze należy jednak pamiętać o tym, by spłacać swoje zobowiązanie terminowo, bowiem zwlekanie z zapłatą raty skutkuje naliczeniem odsetek karnych oraz wpisem do baz dłużników, co z kolei negatywnie wpłynie na relacje z bankiem i możliwość uzyskania pożyczki w przyszłości.

Alternatywą może być kredyt gotówkowy, który może zostać przeznaczony na dowolny cel, a więc także na zakup wymarzonego samochodu. W tym przypadku nie będzie jednak wymagane żadne zabezpieczenie ani wpłata wkładu własnego, co z kolei może się przełożyć na wyższe oprocentowanie i droższy kredyt. Biorąc pod uwagę wysokość aktualnych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, warto dobrze przemyśleć tę decyzję, bowiem miesięczna rata może być sporym obciążeniem dla budżetu domowego.

Przed wyborem odpowiedniego kredytu na zakup auta zawsze należy zrobić rozeznanie w aktualnych ofertach, by wybrać taką, która będzie najbardziej atrakcyjna cenowo. W tym celu warto skorzystać z kalkulatorów kredytowych, internetowych rankingów kredytów czy porównywarki kredytów samochodowych, by w prosty i szybki sposób wyliczyć wysokość miesięcznej raty.

