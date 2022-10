Nadpłata kredytu hipotecznego – czy warto? Ile można zaoszczędzić?

Przez ostatni rok wiele się pozmieniało na rynku bankowym. Wszystko z powodu kilkunastokrotnej podwyżki stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski. Wszyscy, którzy posiadają aktywne zobowiązania kredytowe, mocno na tym ucierpieli, a zwłaszcza kredytobiorcy posiadający kredyty hipoteczne lub inne zobowiązania na wysokie kwoty i długi okres spłaty ze zmiennym oprocentowaniem. Raty kredytu hipotecznego wzrosły nawet kilkukrotnie, co wywołało niemałą frustrację w osobach zmagających się z ich spłatą. Wzrost oprocentowania, a co za tym idzie – wysokość miesięcznych rat – sprawiły, że wiele osób zaczęło rozmyślać o tym, by nadpłacić swoje zobowiązania. Czy nadpłata kredytu hipotecznego jest korzystna? Ile można zaoszczędzić i jak na taki ruch zapatrują się banki?

Czy można nadpłacić kredyt hipoteczny?

Dobra wiadomość jest taka, że nadpłata kredytu hipotecznego lub całkowita spłata kredytu przed czasem jest jak najbardziej możliwa. To dobra opcja, biorąc pod uwagę fakt, że kredyty mieszkaniowe są często zaciągane na bardzo długi okres, który wynosi nawet 35 lat. Przez ten czas wiele może się zmienić, a spłata raty, w której przeważa część odsetkowa, staje się nieopłacalna. By skorzystać z tej opcji, należy oczywiście posiadać zaoszczędzone środki, które można przeznaczyć na ten cel.

Nadpłata kredytu mieszkaniowego jest możliwa w każdym banku. Warto jednak dokładnie spojrzeć na wszelkie zapisy widoczne w umowie kredytowej, bowiem niektóre instytucje wprowadzają ograniczenia, które najczęściej dotyczą okresu od zawarcia umowy do momentu, w którym można nadpłacić zobowiązanie. Nadpłata w pierwszych miesiącach lub latach spłaty będzie zwykle skutkować koniecznością uiszczenia dodatkowych opłat, co sprawi, że taki ruch będzie mało opłacalny.

Ile kosztuje nadpłata kredytu hipotecznego?

Jak już wspomnieliśmy, kluczowym czynnikiem wpływającym na opłaty związane z nadpłatą kredytu hipotecznego jest okres spłaty. Nowelizacja ustawy o kredycie hipotecznym nałożyła na bank obowiązek uregulowania prowizji za nadpłatę zobowiązania. W przypadku, gdy klient zdecyduje się na nadpłatę w pierwszych trzech latach od rozpoczęcia spłaty kredytu, bank będzie mógł pobrać nie więcej niż 3% wysokości spłacanej kwoty. Po upływie trzech lat nadpłata zobowiązania jest darmowa. Warto jednak zapoznać się z umową, bowiem niektóre instytucje mogą pobrać np. opłatę za sporządzenie aneksu umowy kredytowej – po nadpłacie zmieni się bowiem wysokość miesięcznej raty lub okres spłaty zobowiązania.

Nadpłata kredytu hipotecznego – na czym polega?

Nadpłata kredytu hipotecznego jest możliwa praktycznie w każdej sytuacji. Proces nadpłaty polega na wpłaceniu dodatkowych środków pieniężnych na poczet kredytu hipotecznego, wykorzystując do tego specjalny rachunek bankowy. Ważne jest to, że w niektórych bankach wymagane jest złożenie pisemnej dyspozycji odnośnie chęci wykonania nadpłaty na określoną kwotę. Trzeba w takiej sytuacji najpierw złożyć stosowny wniosek, poczekać na decyzję banku, a dopiero później wykonać przelew lub wpłacić środki w oddziale konkretnego banku. Przed podjęciem decyzji należy jednak zastanowić się nad tym, ile wolnych środków posiadasz i ile z nich możesz przeznaczyć na nadpłatę oraz na jaką jej formę się zdecydujesz.

Jak nadpłacać kredyt hipoteczny?

Wiele osób w Polsce spłaca kredyty hipoteczne, nie wiedząc, na jaką formę nadpłaty się zdecydować. Kiedy masz dodatkowe środki pieniężne, które chcesz przeznaczyć na nadpłatę kredytu hipotecznego, koniecznie zastanów się, czy będzie to opłacalna transakcja. Ile można nadpłacić? Na jakie warunki nadpłaty się zdecydować? Wolisz skrócić okres kredytowania, a może płacić niższą ratę? Sprawdź, co będzie najlepszym wyborem.

Nadpłata kredytu hipotecznego – niższa rata czy krótszy okres kredytowania? Co wybrać?

Chcesz nadpłacić kredyt hipoteczny, ale nie wiesz, czy lepsza będzie niższa miesięczna rata czy krótszy okres kredytowania? Wszystko zależy od aktualnej sytuacji rynkowej oraz Twoich zdolności finansowych. Kiedy wpłacasz dodatkowe środki na poczet kredytu hipotecznego i wybierzesz niższą ratę miesięczną, całkowite koszty Twojego zobowiązania w ogólnym rozrachunku nie ulegną znacznemu zmniejszeniu. Odczujesz to jednak na domowym budżecie, gdyż w skali miesiąca mniej środków przeznaczysz na spłatę zobowiązania.

Kiedy jednak wybierzesz skrócenie okresu kredytowania, całkowite koszty również ulegną zmniejszeniu, a Ty szybciej pozbędziesz się kredytu hipotecznego. Co ciekawe, w czasie nagłego wzrostu stóp procentowych skrócenie okresu kredytowania może mieć też wpływ na miesięczną ratę, która w razie wysokich podwyżek może być wyższa nawet o kilka tysięcy złotych.

Ile można oszczędzić, nadpłacając kredyt hipoteczny?

Przed podjęciem decyzji o nadpłacie zobowiązania, warto zrobić symulację dotyczącą tego, na ile takie posunięcie będzie opłacalne oraz jakiego rzędu oszczędności można na tym zyskać. Po dokonaniu nadpłaty Twój bank automatycznie zaktualizuje bieżący harmonogram spłaty, dzięki czemu będziesz wiedzieć, jakie raty czekają Cię w przyszłości. Warto jednak samodzielnie spróbować wyliczyć, która opcja będzie bardziej korzystna finansowo. Przyjrzyjmy się kosztom w przypadku nadpłaty kredytu i zdecydowaniu się na skrócenie okresu spłaty oraz obniżenie miesięcznej raty kredytu.

Przykład: Pan Jan Kowalski spłaca kredyt hipoteczny ze zmiennym oprocentowaniem, które obecnie wynosi 9%. Do spłaty pozostało mu jeszcze 250 000 zł, które powinien uiścić do banku w comiesięcznych ratach przez okres 20 lat. Jego miesięczna rata wynosi 2 249,31 zł. Udało mu się zgromadzić oszczędności w wysokości 50 000 zł, które chce przeznaczyć na nadpłatę kredytu hipotecznego. Ile może dzięki temu zyskać?

Opcja I – skrócenie okresu kredytowania przy pozostawieniu raty w tej samej wysokości:



Rata kredytu hipotecznego: 2 249, 31 zł

Okres kredytowania: 12 lat i 2 miesiące

Całkowita oszczędność: 161 129, 69 zł



Opcja II – obniżenie wysokości miesięcznej raty przy pozostawieniu takiego samego okresu spłaty:



Rata kredytu hipotecznego: 1 799,36 zł

Okres kredytowania: 20 lat

Miesięczna oszczędność: 449,95 zł

Roczna oszczędność: 5 399,40 zł

Całkowita oszczędność: 58 437,95 zł

Jak widać, zdecydowanie się na skrócenie okresu kredytowania poprzez nadpłatę zobowiązania niesie ze sobą o wiele większe oszczędności. Warto więc przemyśleć, czy możesz sobie pozwolić na taki krok i cały czas pamiętać o tym, że w przyszłości stopy procentowe mogą ulec zmianie.

Warto mieć na uwadze to, że powyższe symulacje są orientacyjne i nie uwzględniają wszelkich dodatkowych opłat, jakie mogą wiązać się z nadpłatą kredytu hipotecznego. Wszelkie szczegóły znajdziesz w tabelach opłat i prowizji, w umowie kredytowej oraz bezpośrednio u przedstawicieli banku.

Kiedy warto zdecydować się na nadpłatę kredytu hipotecznego?

Bardzo często, nawet mimo zaoszczędzonych środków, klienci nie są przekonani do tego, by nadpłacić swojej zobowiązanie. Dlaczego? Otóż czują wiele obaw, które oczywiście są uzasadnione. Pierwszą z nich są kredyty hipoteczne ze zmienną stopą oprocentowania, co oznacza, że raty kredytu mogą się zmienić w bliższej lub dalszej przyszłości do tego stopnia, że po nadpłacie „nie będzie śladu”, bowiem rata wróci do swojego pierwotnego poziomu, a nawet będzie jeszcze wyższa. Kolejna obawa to wyzbycie się całego zaoszczędzonego kapitału na poczet nadpłaty kredytu. Jak wiemy, życie bywa przewrotne i nigdy nie możemy przewidzieć, czy nie będą nam potrzebne oszczędności.

Dlatego decyzja o nadpłacie musi być dokładnie przemyślana. Warto się zdecydować na taki krok w następujących sytuacjach:



Zgromadzenie oszczędności w odpowiedniej wysokości – by zacząć myśleć o możliwości skorzystania z nadpłaty kredytu hipotecznego, należy zgromadzić odpowiedni kapitał. Oczywiście, można nadpłacić zobowiązanie, przeznaczając na ten cel niewielką kwotę i robiąc to np. co miesiąc, ale warto zrobić to wtedy, gdy uzbieramy większą kwotę. Można dzięki temu uniknąć dodatkowych opłat, np. za sporządzenie aneksu do umowy kredytowej. Posiadanie finansowej nadwyżki – należy mieć na uwadze fakt, że nie można przeznaczyć na nadpłatę wszystkich swoich oszczędności. Trzeba myśleć o tym, że oszczędności mogą się przydać na inny cel, dlatego napłata kredytu powinna się odbyć jedynie wtedy, gdy posiadasz odpowiednią poduszkę finansową i po prostu możesz sobie na to pozwolić. Przekroczenie okresu min. 3 lat spłaty – jeśli zdecydujesz się na nadpłatę kredytu w momencie, gdy nie minął okres min. trzech lat od rozpoczęcia spłaty zobowiązania, zostaniesz obciążony dodatkową prowizją, która może wynosić nawet 3% wysokości spłacanej kwoty. Nie warto ponosić dodatkowych kosztów, które w przyszłości można przeznaczyć np. na poczet nadpłaty.

Czy warto nadpłacać kredyt hipoteczny?

W miarę możliwości warto nadpłacać kredyt hipoteczny, o ile pozwala na to domowy budżet. Dobrze jest mieć na uwadze zabezpieczenie swojego gospodarstwa domowego np. na 6 miesięcy w przód w spłacie raty. Dopiero po odłożeniu określonej kwoty można zacząć odkładać na nadpłatę kredytu hipotecznego. Poduszka finansowa w tym przypadku jest bardzo ważna, gdyż w razie utraty pracy lub chwilowego pogorszenia się sytuacji finansowej nie będzie to tak dotkliwe dla całej rodziny.

Nadpłacanie kredytu hipotecznego to ważna kwestia, jednak trzeba pamiętać o prowizjach, jakie banki mogą stosować wobec klientów wykonujących tego typu operacje. Warto więc decydować się na podpisanie takiej umowy kredytu hipotecznego, która umożliwia wykonywanie nadpłat bez prowizji i ukrytych opłat.





