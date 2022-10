Na czym polega plan systematycznego oszczędzania?

Na co warto zwrócić uwagę w systematycznym oszczędzaniu?

Przede wszystkim idealny plan systematycznego oszczędzania musi być długofalowy i powinien zakładać wszelkie nadarzające się niepowodzenia. Zanim zdecydujemy się na konkretną ofertę banku, dobrze jest sprawdzić wcześniej częstotliwość kapitalizacji odsetek. Procedura ta polega na tym, że odsetki od zgromadzonych na koncie oszczędności są dodawane do początkowego kapitału, dzięki czemu pierwotna kwota powiększa się i od nowej, większej kwoty naliczane są już kolejne odsetki. Jest to o tyle ważne, ponieważ w przypadku kont w dwóch różnych bankach ostatecznie więcej „zarobi” ta osoba, w której banku kapitalizacja odsetek będzie częstsza. Innym ważnym czynnikiem w wyborze oferty jest jak największa rentowność banku, dzięki czemu oprocentowanie będzie równe lub minimalnie przewyższy inflację.

Sporą przeszkodą w skutecznym oszczędzaniu może okazać się stale rosnąca inflacja oraz podatek od zysków kapitałowych (zwany podatkiem Belki) wynoszący 19 %. Systematyczne oszczędzanie będzie jednak łatwiejsze, kiedy wykorzystamy efekt tzw. kuli śnieżnej – regularnie wpłacane na konto oszczędnościowe środki będą nie tylko stale powiększać kapitał, ale też znacząco będą rosnąć odsetki od uzbieranej sumy.

Systematyczne oszczędzanie dla dziecka – o czym warto pamiętać?

Rodzice, którzy pragną zapewnić dobry początek swoim dzieciom powinni już wcześniej pomyśleć o odkładaniu wszelkich nadwyżek finansowych. W dłuższej perspektywie świetnie sprawdzi się wspomniany wcześniej efekt kuli śnieżnej, ponieważ jeśli zaczniemy oszczędzać dla dziecka już w trakcie jego narodzin, to do 18. urodzin uda nam się odłożyć całkiem pokaźną sumę. Co jest ważne dla rodziców? Przede wszystkim, żeby:

sposób oszczędzania dla dziecka nie był nadto skomplikowany,

można było regularnie wpłacać małe kwoty,

można było obrać wcześniej ustaloną strategię i nie zmieniać jej przez cały okres oszczędzania,

możliwość utracenia części kapitału była zerowa lub znikoma.

Warto jednak pamiętać, że przy ciągłych zmianach również ekonomicznych najważniejsze jest ciągłe dokształcanie się, a skorzystanie z pomocy doradców finansowych nie zawsze pozwala na uniknięcie drobnych pomyłek. Z tego też powodu podczas układania planu systematycznego oszczędzania warto cały czas trzymać rękę na pulsie.

Trzy sprawdzone sposoby na systematyczne oszczędzanie

Zanim zdecydujemy się na wybrany produkt finansowy oferowany przez bank, warto na początku bliżej przyjrzeć się charakterystyce tego produktu. Poniżej przedstawiamy najbezpieczniejsze metody na systematyczne oszczędzanie:

Konto oszczędnościowe jest najpopularniejszym sposobem na gromadzenie oszczędności. Zanim zdecydujemy się na konkretny bank, warto jednak sprawdzić rankingi, które biorą pod uwagę wysokość oprocentowania takiego konta. Należy jednak pamiętać, że w przypadku drastycznie rosnącej inflacji, oszczędności pozostawione na koncie raczej będą maleć niż rosnąć. Innym popularnym rozwiązaniem są lokaty bankowe, gdzie już podczas wpłacania oszczędności jesteśmy w stanie obliczyć, ile zarobimy i w jakim odstępie czasowym. Aby założyć taką lokatę trzeba mieć minimum kilkaset złotych wkładu. Najbezpieczniejszym sposobem na walkę oszczędności z inflacją są obligacje skarbowe, które są indeksowane wzrostem cen na rynku (inflacją właśnie). Oszczędności powiększają się wraz z poziomem inflacji, dzięki czemu nie ma ryzyka, że zamiast zyskać tylko się straci.

Książeczki oszczędnościowe – czy jeszcze istnieją?

Książeczki oszczędnościowe były niezwykle popularne w minionym stuleciu, gdzie jeszcze nasi dziadkowie mogli wykorzystywać je jako element planu systematycznego oszczędzania. Na czym dokładniej polegała cała procedura? Książeczka wydawana przez kasy oszczędnościowe była swego rodzaju certyfikatem potwierdzającym ilość zgromadzonych dotychczas środków finansowych. Każdą transakcję (wpłatę lub wypłatę) urzędnik w banku musiał ręcznie wpisać do takiej książeczki, co ostatecznie pozwalało zaoszczędzić pieniądze np. na mieszkanie. Kiedy zostały rozpowszechnione systemy bankowe i Internet, funkcjonowanie książeczek naturalnie stało się zbędne, przez co instytucje bankowe nie uzupełniają już popularnych niegdyś książeczek oszczędnościowych. W zamian za to wszyscy ci, którzy chcą zaoszczędzić pieniądze mogą skorzystać z wielu innych dostępnych i wygodnych metod proponowanych przez banki.

Plan systematycznego oszczędzania – jak zacząć?

Wiele osób nie oszczędza nie dlatego, że nie potrafią, ale dlatego, że często przyznają się, że po prostu nie mają z czego odkładać. W takich sytuacjach specjaliści rekomendują, aby założyć budżet domowy nawet w postaci zwykłego zeszytu. Stałe notowanie wszystkich, nawet najmniejszych wydatków i przychodów w skali miesiąca pozwoli dokładniej przyjrzeć się, czy może gdzieś nie znajduje się dziura budżetowa, przez którą „uciekają” nam pieniądze.

Ważne jest też, aby nie zniechęcać się już przy pierwszych próbach. Nawet niewielkie kwoty odkładane systematycznie pozwolą w skali kilku czy kilkunastu lat uzbierać całkiem pokaźną sumę, która będzie niezbędnym zabezpieczeniem na nieprzewidziane sytuacje.

Czytaj też:

Lokata – jak na niej oszczędzać pieniądze? Ile można zarobić?Czytaj też:

Gdzie odkładać pieniądze na przyszłość dziecka? Sprawdź dostępne sposoby