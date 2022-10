Drugi kredyt hipoteczny – czy to jest możliwe? Czy można mieć dwa kredyty?

Już jeden kredyt hipoteczny to spore zobowiązanie finansowe – należy co miesiąc spłacać ratę kapitałowo-odsetkową, która, w przypadku zmiennego oprocentowania, może wzrastać. Klient zobligowany jest do terminowej spłaty, która często rozłożona jest na kilkadziesiąt lat z uwagi na wysoką kwotę kapitału. Jednak w życiu może pojawić się ciekawa okazja na zakup kolejnej nieruchomości. Co w takiej sytuacji? Czy można wnioskować o drugi kredyt hipoteczny na drugie mieszkanie? Warto to zrobić w swoim banku czy innej instytucji? Sprawdź!

Drugi kredyt hipoteczny – kto ma szanse go dostać?

Kredyt hipoteczny może być przeznaczony tylko na zakup mieszkania, domu, działki budowlanej lub budowę nieruchomości. By móc go otrzymać, należy spełnić cały szereg wymogów, które są brane pod uwagę przez banki. Przede wszystkim należy dysponować następującymi dokumentami i formalnościami:



zdolność kredytowa – to podstawa, by otrzymać finansowanie z banku; instytucje weryfikują zdolność klienta, na podstawie której określają, czy ma on szansę otrzymać kredyt hipoteczny. Na zdolność kredytową wpływają przede wszystkim takie czynniki, jak: wysokość i regularność otrzymywania zarobków, miejsce i staż zatrudnienia, liczba osób na utrzymaniu, liczba i wysokość posiadanych zobowiązań kredytowych, wiek i stan cywilny klienta oraz obecna sytuacja finansowa kredytobiorcy. Im scoring bankowy klienta będzie wyższy, tym ma on większe szanse na otrzymanie gotówki od banku.

– to podstawa, by otrzymać finansowanie z banku; instytucje weryfikują zdolność klienta, na podstawie której określają, czy ma on szansę otrzymać kredyt hipoteczny. Na zdolność kredytową wpływają przede wszystkim takie czynniki, jak: wysokość i regularność otrzymywania zarobków, miejsce i staż zatrudnienia, liczba osób na utrzymaniu, liczba i wysokość posiadanych zobowiązań kredytowych, wiek i stan cywilny klienta oraz obecna sytuacja finansowa kredytobiorcy. Im scoring bankowy klienta będzie wyższy, tym ma on większe szanse na otrzymanie gotówki od banku. historia kredytowa w BIK – składają się na nią wszystkie przeszłe oraz teraźniejsze zobowiązania finansowe klienta, m.in. pożyczki i kredyty bankowe, karty kredytowe, limity w kontach, debety, zakupy ratalne. W Biurze Informacji Kredytowej widnieją zapisy dotyczące tego, czy klient spłaca swoje zadłużenia terminowo i regularnie. To dla banku bardzo ważne, by określić, czy drugi kredyt hipoteczny również będzie spłacany w terminie.

– składają się na nią wszystkie przeszłe oraz teraźniejsze zobowiązania finansowe klienta, m.in. pożyczki i kredyty bankowe, karty kredytowe, limity w kontach, debety, zakupy ratalne. W Biurze Informacji Kredytowej widnieją zapisy dotyczące tego, czy klient spłaca swoje zadłużenia terminowo i regularnie. To dla banku bardzo ważne, by określić, czy drugi kredyt hipoteczny również będzie spłacany w terminie. wkład własny – konieczność wpłaty wkładu własnego jest ustanowiona w tzw. Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jest to niezbędna formalność, którą trzeba spełnić, chcąc otrzymać kredyt hipoteczny. To kwota, która stanowi określony procent wysokości nieruchomości – zwykle jest to 20% ceny domu lub mieszkania, lecz niektóre banki pozwalają wpłacić wkład własny w mniejszej wysokości. Do wkładu własnego, oprócz gotówki, zaliczają się także: wpłata u dewelopera, inna nieruchomość, oszczędności na lokacie, darowizny, obligacje skarbowe oraz inne papiery wartościowe, działka budowlana czy koszty, które klient poniósł na zakup związany z budową nieruchomości.

– konieczność wpłaty wkładu własnego jest ustanowiona w tzw. Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jest to niezbędna formalność, którą trzeba spełnić, chcąc otrzymać kredyt hipoteczny. To kwota, która stanowi określony procent wysokości nieruchomości – zwykle jest to 20% ceny domu lub mieszkania, lecz niektóre banki pozwalają wpłacić wkład własny w mniejszej wysokości. Do wkładu własnego, oprócz gotówki, zaliczają się także: wpłata u dewelopera, inna nieruchomość, oszczędności na lokacie, darowizny, obligacje skarbowe oraz inne papiery wartościowe, działka budowlana czy koszty, które klient poniósł na zakup związany z budową nieruchomości. dokumenty dotyczące nieruchomości, która ma zostać sfinansowana kredytem, dokumenty dotyczące kredytobiorcy – wniosek kredytowy, zaświadczenie od pracodawcy, wyciąg z konta bankowego oraz inne dokumenty, jakich wymaga dany bank.

Drugi kredyt hipoteczny – w tym samym banku czy innym?

Wiele osób, chcących zaciągnąć drugi kredyt hipoteczny, zastanawia się, czy wniosek warto złożyć w tym samym banku, który obsługuje pierwszy kredyt, czy może w innym. Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bowiem wszystko zależy od danej instytucji oraz sytuacji finansowej klienta. Zaletą, która przemawia za tym, by wnioskować o kredyt w „swoim” banku jest fakt, iż będzie się to wiązało z mniejszą liczbą formalności oraz szybszą decyzją kredytową. Bank wie już bowiem wystarczająco dużo na temat swojego kredytobiorcy i nie będzie od niego wymagał dostarczenia dużej liczby dokumentów. W innym banku można zaś liczyć na otrzymanie kredytu na lepszych warunkach. Może się to wiązać po prostu z tym, że ma on w swojej ofercie lepszy produkt lub przygotował ofertę promocyjną dla nowych klientów, którzy mogą wówczas liczyć na niższe oprocentowanie czy brak prowizji. Kluczem do sukcesu jest więc porównanie ofert – kredyty hipoteczne w różnych bankach mogą się różnić kosztem całkowitym nawet o setki tysięcy złotych.

Czy warto wziąć drugi kredyt mieszkaniowy?

To, czy warto wnioskować o drugi kredyt hipoteczny, jest indywidualną sprawą. Przede wszystkim, nie każdego stać na taki krok, a co za tym idzie – nie każdy otrzyma od banku pozytywną decyzję kredytową. Drugi kredyt hipoteczny może być jednak niezbędny w kilku sytuacjach. To dobre rozwiązanie, gdy kredytobiorca ma okazję zakupić nieruchomość w atrakcyjnej cenie, ale nie posiada tyle własnych środków, by ten zakup sfinansować samodzielnie. To również dobry pomysł, gdy na horyzoncie pojawiło się atrakcyjne mieszkanie, które można przeznaczyć na wynajem.

Bardzo często jest tak, że czynsz za wynajem z nadwyżką pokryje ratę kredytu hipotecznego, dzięki czemu kredytobiorca będzie mógł bez problemu spłacać swoje zadłużenie, a w dodatku na tym zarabiać. Zwłaszcza w obecnych czasach, gdy rynek nieruchomości na wynajem przeżywa swoje najlepsze lata – opłaty związane z wynajmem są naprawdę spore, dzięki czemu właściciele mieszkań cieszą się wysokim, generowanym zyskiem. Warto jednak podejść do tego tematu rozsądnie i przekalkulować, czy w przypadku, gdy najemca zrezygnuje z wynajmu, kredytobiorca będzie w stanie pokryć spłatę raty z własnej kieszeni.

Na co zwrócić uwagę, wnioskując o drugi kredyt hipoteczny?

Przede wszystkim warto wziąć pod lupę koszty związane z kredytem hipotecznym. Jak już wspomnieliśmy, oferty w bankach są naprawdę różnorodne, dlatego nie warto od razu wnioskować w banku, w którym klient posiada swój pierwszy kredyt. Wybierając najlepszą ofertę, należy zwrócić uwagę na wysokość RRSO, czyli Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania, która zawiera w sobie wszystkie koszty związane z kredytem. Poza tym, ważne jest porównanie kwoty maksymalnej kredytu, okresu kredytowania, a co za tym idzie – wysokości miesięcznej raty. W tym celu warto skorzystać z gotowych narzędzi dostępnych w internecie, np. kalkulatora rat kredytu hipotecznego czy porównywarki kredytów hipotecznych. Poza tym, ważna jest również wysokość wymaganego wkładu własnego, wysokość prowizji za udzielenie kredytu (może być zapłacona jednorazowo lub doliczona do comiesięcznych rat) oraz oprocentowania, które wpływa na wysokość miesięcznych rat.

Warto zorientować się także, jaki jest czas oczekiwania na decyzję kredytową w danej instytucji oraz w jaki sposób należy dostarczyć wszelkie dokumenty (online lub stacjonarnie). Najważniejszą rzeczą jest jednak porównanie całkowitych kosztów zobowiązania, które wpływają na to, jak drogi będzie dany drugi kredyt hipoteczny.

Czytaj też:

Nadpłata kredytu hipotecznego – czy warto? Ile można zaoszczędzić?Czytaj też:

Jak wziąć pierwszy kredyt gotówkowy bez historii kredytowej? Sprawdź!