Kredyt na wakacje – czy warto? Jaką ofertę wybrać?

Nie zawsze mamy tyle wolnych środków, by móc spełnić wszystkie swoje zachcianki. Dobry urlop należy się jednak każdemu. Każdy wyjazd to jednak niekończące się pasmo wydatków – od zakupu biletów na przejazd, po zabookowanie hotelu, zakup pamiątek, wyżywienie i różnego rodzaju atrakcje. Skąd wziąć na to wszystko pieniądze, gdy na koncie osobistym została kwota niezbędna na życie i zbliżające się rachunki, a na koncie oszczędnościowym świeci pustkami? Czy kredyt gotówkowy na wakacje to dobry pomysł? Sprawdź!

Kredyt na wakacje – ile kosztują wakacje w Polsce i za granicą?

Wakacje to dość spory wydatek – bez względu na to, czy decydujemy się podróżować solo czy wraz z rodziną. Choć dzieci często mogą skorzystać ze zniżek, dorośli nie mogą zaś liczyć na żadną taryfę ulgową. Według danych podanych przez portal travelplanet.pl, koszt wyjazdu zagranicznego do hotelu o standardzie do trzech gwiazdek dla czteroosobowej rodziny wynosi ok. 5 800 zł w Bułgarii, 6 300 w Hiszpanii oraz 6 700 zł w Grecji. Wakacje w Polsce dla rodziny 2+2 wcale nie kosztują mniej. Trzeba się tutaj liczyć z wydatkiem rzędu ok. 4 500 – 5 500 zł, jeśli chodzi o wczasy nad Bałtykiem wraz ze śniadaniem i obiadokolacją w hotelu o standardzie do trzech gwiazdek. Co ważne, jednoosobowe pokoje hotelowe dla podróżujących solo, wcale nie są dużo tańsze. Skąd więc wziąć kilka tysięcy na wymarzone wakacje?

Kredyt na wakacje – w banku czy w firmie pozabankowej?

Dobrą opcją może być kredyt gotówkowy pożyczony od banku lub pozabankowa pożyczka gotówkowa. Na wstępie warto jednak od razu podkreślić, że każda decyzja o finansowaniu powinna być dokładnie przemyślana, a miesięczna rata wpisana w domowy budżet. Należy po prostu dobrze zweryfikować, czy będzie Cię stać na comiesięczną zapłatę raty kredytowej. Każdy dzień zwłoki z płatnością będzie bowiem skutkować naliczeniem odsetek karnych.

Opcje na pożyczenie środków są dwie. Pierwsza z nich to tradycyjny kredyt gotówkowy, który można otrzymać w niemal każdym banku. W tym przypadku warto jednak pamiętać o tym, że banki dokładnie weryfikują zdolność kredytową klientów, a więc ich szanse na to, że będą spłacać swoje zobowiązanie terminowo. Należy zatem spełnić szereg wymagań, by otrzymać gotówkę od banku. Nieco łagodniej do weryfikacji klientów i ich sytuacji finansowej podchodzą zaś firmy pozabankowe. Są one w stanie pożyczyć nawet kilka tysięcy złotych często na lepszych warunkach niż bank. Jak to możliwe?

Firmy pożyczkowe mają w swojej ofercie promocję dla nowych klientów, dzięki czemu pierwsza pożyczka jest darmowa – należy oddać dokładnie tyle, ile się pożyczyło. Warunkiem jest terminowa spłata – każdy dzień zwłoki skutkuje naliczeniem opłat, przez co pożyczka nie będzie już bezpłatna. Minusem jest tutaj krótki okres kredytowania. Najczęściej darmowa pożyczka musi został spłacona w terminie kilkudziesięciu dni od dnia podpisania umowy. Plusem jest zaś czas wypłaty środków – pozabankowe pożyczki są wypłacane nawet w kilkanaście minut, gdzie przy kredycie bankowym czas ten może wynosić nawet kilka dni.

Kredyt na wakacje w biurze podróży

Ciekawym rozwiązaniem jest również wnioskowanie o kredyt na wakacje w biurze podróży. To oferta dla osób, które decydują się na zakup wakacji przez biuro turystyczne. Większość z nich posiada w swojej ofercie opcję rat 0%, co oznacza, że można zapłacić za wakacje w dogodnych ratach – i to bez żadnych kosztów dodatkowych! W zależności od biura podróży i tego, z jaką instytucją ono współpracuje, spłata może zostać rozłożona na okres od kilku do kilkudziesięciu rat, co jest naprawdę korzystne. Dłuższy okres spłaty sprawi, że zadowolony wczasowicz nie poczuje dużego obciążenia na swoim budżecie domowym, a przy tym nie zapłaci żadnych kosztów dodatkowych związanych z finansowaniem.

Kto może otrzymać kredyt na wakacje?

Wszystko zależy od tego, czy decydujesz się na kredyt bankowy czy pożyczkę pozabankową. Banki wymagają od klientów nienagannej zdolności kredytowej oraz pozytywnej historii kredytowej w BIK. Klient musi odznaczać się odpowiednimi zarobkami oraz mieć dobrą i stabilną sytuację finansową. Kredyt w banku wymaga także spełnienia formalności związanych z dostarczeniem niezbędnych dokumentów, m.in. wniosku kredytowego, zaświadczenia o zarobkach czy wyciągu z konta bankowego. Pożyczka pozabankowa to minimum formalności i niewielka weryfikacja klienta. Często takie pożyczki udzielane są jedynie na dowód osobisty, a wniosek pożyczkowy można wypełnić 100% przez internet. Środki zostaną wypłacone na konto bankowe wnioskodawcy.

Kredyt na wakacje zwykle nie wymaga wnioskowania o duże kwoty, a więc szanse na jego otrzymanie ma każdy, kto posiada zdolność kredytową – otrzymuje regularne dochody, nie ma zadłużeń i niespłaconych zobowiązań, z którymi zalega od dłuższego czasu oraz ma stabilną sytuację finansową. Ważne jest to, że należy posiadać ważny dowód osobisty oraz konto bankowe, na które zostaną wypłacone środki z kredytu lub pożyczki na wakacje.

Kiedy warto rozważyć opcję kredytu na wakacje? Jaką ofertę wybrać?

Możesz pomyśleć o kredycie na wakacje tylko wtedy, kiedy będziesz świadomy tego, że należy regularnie i terminowo spłacać zobowiązanie. Kredyt okaże się dobrym wyborem, gdy Twój budżet domowy pozwala na to, by zmieścić w nim ratę kredytową. Pomyśl o tym, ile wolnych środków zostanie Ci co miesiąc, wliczając ratę kredytowa, i czy nie będzie ona zbyt dużym obciążeniem. Jednorazowy zastrzyk gotówki na wakacje to również dobra opcja, jeśli wiesz, że z kolejnych swoich wypłat będziesz w stanie zaoszczędzić, by spłacić pożyczkę pozabankową, którą należy oddać w terminie do kilkudziesięciu dni. Wybierz taką ofertę, która spełni Twoje oczekiwania i będzie dopasowana do Twoich możliwości finansowych. Zwróć uwagę przede wszystkim na koszt całkowity zobowiązania oraz kwotę i okres spłaty kredytu.

Jeśli jesteś świadomy tego, jak działa kredyt oraz w jaki sposób należy spłacać zobowiązanie, możesz wówczas złożyć wniosek o kredyt na wakacje i wybrać swój wymarzony kierunek na podróż.

Czytaj też:

Drugi kredyt hipoteczny – czy to jest możliwe? Czy można mieć dwa kredyty?Czytaj też:

Jak wziąć pierwszy kredyt gotówkowy bez historii kredytowej? Sprawdź!