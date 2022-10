Kredyt a debet – jakie są różnice? Co warto wiedzieć?

Na rynku bankowym oraz pozabankowym dostępnych jest wiele ofert finansowania dla klientów indywidualnych oraz firmowych. Nie każdy może sobie jednak na nie pozwolić, bowiem banki dokładnie weryfikują potencjalnych kredytobiorców, m.in. poprzez badanie ich zdolności kredytowej oraz wgląd do historii kredytowej w BIK. Najczęściej można jednak liczyć na skorzystanie z debetu lub tradycyjnego kredytu gotówkowego. Czym się różnią? Na jakie finansowania można liczyć w obu przypadkach? Sprawdź!

Kredyt a debet – co to takiego?

Debet to ujemne saldo, które powstaje na rachunku bankowym klienta. Mówiąc prościej, jest to sytuacja, w której posiadacz konta wypłaci więcej środków, niż faktycznie się na nim znajduje. W tym przypadku powstaje zadłużenie, czyli pewnego rodzaju kredyt od banku, który oczywiście należy spłacić na ustalonych warunkach. Od powstałego salda ujemnego naliczane są bowiem odsetki, a maksymalna kwota debetu jest indywidualnie przyznawana przez daną instytucję.

Kredyt zaś to produkt, który może mieć różną formę. Może być np. tradycyjnym kredytem gotówkowym, który udzielany jest na dowolny cel, kredytem samochodowym przyznawanym na zakup pojazdu czy kredytem hipotecznym, za pomocą którego można sfinansować budowę lub zakup domu. Kolejna opcja to kredyt w formie karty kredytowej, czyli – podobnie jak w przypadku debetu – przyznanie limitu środków na karcie, z której korzysta jej posiadacz. Zasady działania są podobne. Pożyczone w ramach limitu środki należy oddać w wyznaczonym terminie wraz z należnymi odsetkami, które naliczane są tylko od kwoty, jaka została spożytkowana, a nie od wysokości całego limitu.

Porównując wysokość oprocentowania tych dwóch produktów, debet okazuje się być bardziej opłacalną opcją. Szczegóły opiszemy poniżej.

W jaki sposób skorzystać z debetu i kredytu?

Zarówno w przypadku chęci z korzystania z debetu, jak i kredytu – należy uzyskać pozytywną decyzję kredytową od banku, do którego klient złożył stosowny wniosek.

Uzyskanie debetu musi się wiązać z tym, że klient ma otwarty rachunek w danym banku. Konieczne jest również otrzymywanie regularnych, stałych wpływów na konto oraz nieposiadanie zadłużeń, które mogłyby negatywnie wpłynąć na zdolność kredytową. Warto wiedzieć, że nie każde konto osobiste daje możliwość skorzystania z debetu – należy więc przyjrzeć się danej ofercie. By skorzystać z dodatkowej gotówki na rachunku, konieczne jest wystąpienie do banku ze stosownym wnioskiem.

Warunki udzielenia debetu, a więc przyznanie limitu na rachunku, uzależnione jest od kilku czynników. Pierwszy z nich to oczywiście zdolność i sytuacja finansowa klienta. Drugi zaś to konkretna oferta danej instytucji oraz rachunek, jaki posiada dany klient. Po złożeniu wniosku należy oczekiwać na decyzję banku – wówczas udzieli on informacji o tym, czy debet zostanie przyznany, na jaki okres oraz w jakiej wysokości.

Na swoim koncie można więc zrobić debet dopiero wtedy, gdy zostanie przyznany limit. Kwota ta będzie do wykorzystania w każdym z miesięcy, o których mowa jest w umowie debetowej. Klient samodzielnie decyduje o tym, kiedy z niego skorzysta i ile środków wykorzysta w danym miesiącu. Na uregulowanie zobowiązania jest zwykle 30 dni – po oddaniu środków można ponownie korzystać z debetu.

Chcąc skorzystać z kredytu gotówkowego, należy określić kwotę zobowiązania oraz okres spłaty, czyli liczbę rat, w których chce się spłacać swoje zadłużenie. Również w przypadku tego produktu konieczne jest złożenie do banku wniosku i oczekiwanie na decyzję instytucji. Bank może zaproponować niższą kwotę lub dłuższy okres kredytowania, jeśli zdolność kredytowa klienta nie będzie wystarczająca. Kredyt gotówkowy może być spłacany nawet przez dziesięć lat. Kolejny rodzaj kredytu, jakim jest karta kredytowa, w przypadku której również jest udzielany limit środków, z których klient może co miesiąc korzystać. I tutaj należy złożyć do banku stosowny wniosek kredytowy. I w przypadku debetu, i kredytu banki mogą weryfikować klientów w bazach dłużników.

Debet a kredyt – gdzie można pożyczyć więcej? Ile to kosztuje?

Wysokość limitu debetu na koncie osobistym zależy od oferty danej instytucji, produktu oraz możliwości finansowych klienta. Zaczyna się od kilkuset złotych, a kończy nawet na kilkudziesięciu tysiącach złotych. Koszt korzystania z pożyczonych środków jest niższy niż w przypadku kredytu gotówkowego.

Niektóre instytucje nie pobierają żadnych opłat, jeśli debet nie przekroczy tysiąca złotych i środki wrócą na konto w kolejnym okresie rozliczeniowym. Zwykle jednak przy powstaniu stanu ujemnego w rachunku, zaczynają być naliczane odsetki. W przypadku kredytu gotówkowego, klient musi liczyć się z góry ustalonym oprocentowaniem, często również prowizją, a nawet koniecznością skorzystania z produktów dodatkowych, np. ubezpieczenia kredytu czy konta bankowego. Dzięki kredytowi, klient może pożyczyć nawet kilkaset tysięcy złotych.

Kredyt a debet – różnice

Kredyt – zarówno kredyt gotówkowy jak i karta kredytowa – a debet, to zupełnie różne produkty. Po pierwsze różnią się tym, skąd pochodzą środki. Kredyt gotówkowy wypłacany jest jednorazowo, a więc klient ma do dyspozycji natychmiastowo sporą ilość gotówki. Karta kredytowa to także środki pochodzące z kredytu od banku, zaś debet to wydawanie własnych pieniędzy z nadwyżką. W przypadku debetu zawsze należy posiadać konto bankowe, zaś w przypadku karty kredytowej czy kredytu gotówkowego – niekoniecznie.

Debet w koncie jest więc przeznaczony dla osób, które tylko od czasu do czasu potrzebują skorzystać z dodatkowej gotówki i w ten sposób chcą się zabezpieczyć na tzw. czarną godzinę. Ten produkt nie wiąże się z pożyczeniem dużej kwoty, a wszelkie pożyczone środki należy spłacić wraz z kolejnym wpływem gotówki na rachunek. Kredyt gotówkowy to sposób na jednorazowy, większy zastrzyk gotówki, który pozwoli sfinansować wybrany cel, np. remont, wakacje czy zakup nowego samochodu. Kredyt bankowy jest spłacany w comiesięcznych ratach przez okres ustalony w umowie kredytowej.

Kredyt a debet różnią się także wysokością oprocentowania oraz opłatami dodatkowymi, jak i sposobem korzystania z pożyczonej gotówki. Przed wnioskowaniem o dodatkowe środki dokładnie przemyśl, jaka gotówka jest Ci potrzebna, bowiem każdą pożyczoną złotówkę należy oddać wraz z należnymi opłatami.

