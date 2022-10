Panele fotowoltaiczne – czy są opłacalne?

Wiele osób coraz chętniej decyduje się na wprowadzenie ekologicznych rozwiązań w swoich domach. Do takich z pewnością należy fotowoltaika, dzięki której można cieszyć się prądem pozyskanym ze słońca. Jak to dokładnie działa i ile kosztuje tego rodzaju inwestycja?

Czym są panele fotowoltaiczne? Jak działają?

Panele fotowoltaiczne, czyli inaczej panele solarne, panele PV lub panele słoneczne, to element półprzewodnikowy, który konwertuje energię pozyskaną z promieni słonecznych w energię elektryczną. Dzięki temu, gospodarstwa domowe w sposób ekologiczny i energooszczędny mogą pozyskiwać prąd, który przeznaczony jest zarówno do ogrzewania wody i mieszkań, ale także zasilania różnego rodzaju sprzętów elektronicznych i AGD. Instalacja fotowoltaiczna jest montowana do instalacji elektrycznej znajdującej się w domu lub gospodarstwie. Intensywność przekształcenia energii z promieni słonecznych w prąd zależy od materiału, z jakiego zbudowany jest półprzewodnik znajdujący się w panelach.

Panele fotowoltaiczne można zainstalować zarówno na dachu – domu czy budynku mieszkalnego, garażu lub wiaty. Możliwe jest również umieszczenie ich na gruncie. Należy pamiętać o tym, że do ich działania konieczne jest bezpośrednie wystawienie ich na działanie promieni słonecznych, a więc dach nie może być zacieniony, np. przez drzewa. Żywotność paneli słonecznych kalkulowana jest na okres ok. 30 lat.

Panele fotowoltaiczne – ile kosztują?

Cena montażu paneli fotowoltaicznych to jednorazowy, ale niemały wydatek. Jego koszt wynosi zwykle od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Wszystko zależy przede wszystkim od wielkości gospodarstwa domowego, miejsca, w którym mają być zainstalowane oraz mocy instalacji i jakości wykonania. Na tak wysoki koszt składają się takie elementy konieczne do zakupu i montażu oraz usługi, jak: panele słoneczne, falownik oraz pomiary, dostawa i montaż modułów oraz należny podatek VAT. Podatek wynosi kolejno 8% dla gospodarstw domowych oraz 23% dla firm. Trzeba również wziąć pod uwagę fakt, iż w przyszłości konieczne będą dodatkowe opłaty związane z należnymi przeglądami czy myciem i czyszczeniem paneli.

Istotna kwestia to możliwość skorzystania z ulg i dofinansowania na fotowoltaikę. Obecnie można skorzystać z programu Mój Prąd 4.0, który przeznaczony jest dla osób fizycznych, które planują zbudować nową instalację min. 2 kW, a maks. 10 kW i korzystać z paneli słonecznych na własny użytek. Kolejne dofinansowanie to ulga termomodernizacyjna, która maksymalnie może wynosić nawet 53 000 zł dla wszystkich wydatków termomodernizacyjnych.

Czy fotowoltaika jest opłacalna?

Montaż paneli fotowoltaicznych jest jak najbardziej opłacalny. Szacuje się, że średnie gospodarstwo domowe oszczędza rocznie ok. 2500 kWh. Jeśli zakup odbył się za własną gotówkę, zwrot tejże inwestycji wyniesie ok. 10 lat, zaś przy skorzystaniu z dostępnych ulg i dotacji może się on skrócić nawet do ok. 5-6 lat. Biorąc jednak pod uwagę rosnące ceny prądu, może się okazać, że inwestycja w fotowoltaikę zwróci się szybciej. 1 kwietnia 2022 roku weszły w życie nowe zasady rozliczania rachunków z zakładem energetycznym. Przyjęty został system net-biling, który jest jednak mniej opłacalnym rozwiązaniem dla prosumentów, czyli użytkowników paneli fotowoltaicznych. Polega na tym, że środki za sprzedaż nadwyżki energii z paneli słonecznych, które pozostaną niewykorzystane, zostaną wypłacone użytkownikami. Warunkiem jest jednak nieprzekroczenie okresu 12 miesięcy.

Zalety i wady fotowoltaiki – sprawdź, czy warto!

Za tym, by skorzystać z pobierania energii z promieni słonecznych, przemawia cały szereg czynników. Przede wszystkim, jest to możliwość płacenia niższych rachunków za prąd. Montaż paneli pozwoli płacić mniej nawet przez 25 lat, czyli tyle, ile wynosi żywotność fotowoltaiki. Dzięki wytwarzaniu własnego prądu, możliwy jest zakup energii od dostawców w dużo mniejszej ilości, bowiem wszelkie urządzenia domowe w pierwszej kolejności pobierają prąd wytworzony przez panele słoneczne. Niesie to ze sobą drugą korzyść, jaką jest częściowe uniezależnienie się od firm dostarczających energię elektryczną, a co za tym idzie – niezależność od podwyżek cen prądu.

Kolejna kwestia to oczywiście ekologia i troska o środowisko naturalne. Tego rodzaju instalacja słoneczna nie emituje żadnych szkodliwych pyłów i substancji, które mogłyby negatywnie wpłynąć na zdrowie i naszą planetę, a przy tym jest skonstruowana z materiałów podlegających recyklingowi.

Zdecydowanym plusem jest również możliwość uzyskania korzystnych dofinansowań i ulg, które zmniejszą koszty związane z instalacją fotowoltaiki. Koszt zakupu i montażu to bowiem jedna, główna, wada tego rozwiązania – inwestycja ta, czyli jednorazowy wydatek, jest kosztowna i nie każdego stać na wprowadzenie tego rozwiązania w swoim gospodarstwie domowym.

Wracając jednak do plusów, koniecznie trzeba napomknąć o tym, że montaż paneli fotowoltaicznych jest inwestycją długoterminową – będą one wytwarzać energię przez ok. 25-30 lat. Przy tym są one trwałe i odporne na działania czynników zewnętrznych, dzięki czemu nie trzeba się martwić o częste naprawy. Również obsługa paneli i całej instalacji nie wymaga od ich posiadacza wykonywania zbędnych czynności – cały proces wytwarzania prądu jest zautomatyzowany.

Jak widać, bez wątpienia tego rodzaju inwestycja jest opłacalna i warta zastanowienia. Można bowiem sporo zaoszczędzić na domowych rachunkach za prąd!

