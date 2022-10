Czy można przenieść kredyt hipoteczny? Jak to zrobić?

W dzisiejszych czasach wielu kredytobiorców zastanawia się, czy możliwe jest przeniesienie kredytu hipotecznego do innego banku – na lepszych warunkach. W większości przypadków jest to możliwe, ale musisz wiedzieć, że wymaga to dopełnienia wielu formalności, a także spełnienia podstawowych warunków finansowania, jakie dyktowane są przez instytucje finansowe w Polsce.

Zastanawiasz się od dłuższego czasu, czy można przenieść kredyt hipoteczny do innego banku? Jak najbardziej tak! Z poniższego wpisu dowiesz się, jak to zrobić w praktyce i jakich formalności należy dopełnić, aby cała procedura przebiegła sprawnie i bez zbędnych problemów.

Refinansowanie kredytu hipotecznego – opcja, aby zmienić warunki finansowania

Przeniesienie kredytu hipotecznego to nic innego, jak jego refinansowanie do innej instytucji finansowej. Musisz jednak pamiętać, że w celu zmiany banku udzielającego kredytu na zakup nieruchomości lub jej budowę, konieczne będzie spełnienie kilku istotnych warunków, a mianowicie:



aktualny kredyt powinien być wypłacony w całości (wszystkie transze),

nie możesz zalegać ze spłatą rat aktualnego zobowiązania hipotecznego,

musisz wykazywać odpowiednio wysoką zdolność kredytową (tutaj liczą się m. in. zarobki, zobowiązania, rodzaj umowy z pracodawcą),

nie możesz mieć negatywnych wpisów w BIK.

Na etapie wnioskowania o refinansowanie kredytu hipotecznego w innym banku potrzebujesz też dokumentów dotyczących aktualnego salda zadłużenia, terminów spłaty oraz informacji o zakupionej nieruchomości w ramach pierwotnego finansowania. Przeniesienie kredytu hipotecznego do innej instytucji to świetny pomysł, szczególnie wtedy, kiedy masz szansę uzyskać znacznie lepsze warunki finansowania, aniżeli dotychczas obowiązujące w ramach aktualnej umowy kredytowej.

Czy można przenieść kredyt hipoteczny do innego banku i jak to zrobić?

Obecnie banki nie utrudniają przeniesienia kredytu hipotecznego do innego banku, choć warto dobrze przeanalizować wszystkie za i przeciw. Zanim zdecydujesz się na refinansowanie kredytu, przejrzyj umowę kredytową z bankiem i wyszukaj informacji na temat tego, jaka jest prowizja za wcześniejszą spłatę całkowitą długu. W niektórych bankach przez pierwsze 2-3 lata może zostać naliczona dodatkowa opłata w wysokości do 3% wartości pozostałego długu. W takich sytuacjach refinansowanie zobowiązania może okazać się po prostu nieopłacalne.

Jeśli upewnisz się, że bank nie pobierze prowizji za wcześniejszą spłatę, a nowa instytucja oferuje o wiele lepsze warunki, np. stałe oprocentowanie z niższą stopą i niższą marżę, koniecznie zdecyduj się na złożenie wniosku o przyznanie refinansowania. Wystarczy, że spełniasz warunki wymagane w konkretnym banku, a także złożysz kompletny wniosek wraz z niezbędną dokumentacją. Na etapie wnioskowania musisz dostarczyć do banku takie dokumenty, jak:



akt notarialny dotyczący nieruchomości,

saldo aktualnego zadłużenia,

zaświadczenia o dochodach od pracodawców,

wyciągi z konta bankowego,

opcjonalnie dokumenty finansowe swojej działalności gospodarczej.

Kiedy warto zdecydować się na refinansowanie kredytu hipotecznego? Sprawdź to!

Na przeniesienie kredytu hipotecznego warto zdecydować się w różnych sytuacjach. Możesz wybrać taką opcję finansowania wtedy, kiedy:



wysokie oprocentowanie kredytu powoduje ciągły wzrost kosztów i nadmierne obciążenie domowego budżetu,

posiadasz kilka kredytów hipotecznych i chcesz zmniejszyć swoje wydatki,

masz problemy z terminową spłatą płatności,

chcesz zmniejszyć koszty miesięcznej raty,

negocjacje lepszych warunków z aktualnych bankiem zakończyły się niepowodzeniem.

To tylko niektóre powody, dla których warto zastanowić się nad opcją refinansowania kredytu hipotecznego. Nie ulega żadnej wątpliwości, że jest to jedna z najskuteczniejszych metod, aby wyjść z trudnej sytuacji finansowej i nieco poprawić warunki finansowania w banku.

Jak wybrać ofertę refinansowania kredytu hipotecznego? Kluczowe wskazówki

Nie wiesz, w jaki sposób wybrać najciekawszą ofertę finansowania kredytu hipotecznego? Zrobisz to w prosty sposób poprzez rankingi internetowe uwzględniające propozycje finansowania w poszczególnych bankach na terenie Polski. Na etapie poszukiwania oferty refinansowania hipoteki, zwróć uwagę na takie kwestie, jak:



oprocentowanie (stałe, zmienne oraz jego wartość),

maksymalny okres spłaty,

dostępna kwota kredytu,

koszty ubezpieczenia nieruchomości oraz innych polis wymaganych przez bank,

prowizje za udzielenie nowego kredytu i ewentualną wcześniejszą spłatę,

opłaty związane z przeniesieniem finansowania,

RRSO, czyli Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania,

marżę banku.

Na podstawie analizy powyższych warunków, będziesz w stanie wybrać najciekawszą ofertę refinansowania i porównać ją ze swoimi aktualnymi warunkami w banku. Jeśli nie masz pewności, czy dokonujesz właściwej decyzji – skontaktuj się z doświadczonym ekspertem kredytowym. Z jego pomocą szybko przejrzysz wszystkie dostępne opcje dla siebie i złożysz wymagane dokumenty do banku, aby uzyskać decyzję o przejęciu kredytu hipotecznego.

Refinansowanie kredytu hipotecznego a wkład własny – czy jest wymagany?

Z racji tego, iż na etapie ubiegania się o pierwszy kredyt hipoteczny wniosłeś już stosowny wkład własny, podczas refinansowania banki już nie wymagają takowego od kredytobiorców. Wystarczy, że na etapie wnioskowania przedstawisz wszystkie niezbędne dokumenty dochodowe gospodarstwa domowego oraz te dotyczące zakupionej nieruchomości. Jej wartość prawdopodobnie będzie na tyle duża, że stosunek LTV zmieni się na Twoją korzyść i otrzymasz znacznie lepsze warunki refinansowania w porównaniu do aktualnych parametrów kredytu hipotecznego.

Uwaga! Kiedy ubiegasz się o refinansowanie kredytu hipotecznego i masz odpowiednio wysoką zdolność kredytową, możesz też spróbować pozyskać dodatkowe środki, np. na dalsze prace wykończeniowe lub remontowe w nieruchomości.

Gdzie refinansować kredyt? Jakie instytucje na to pozwalają?

Myślisz o zmianie warunków finansowania hipotecznego na nieco lepsze? Jeśli tak, koniecznie przejrzyj propozycje najpopularniejszych banków w Polsce, takich jak: ING Bank Śląski, Bank Millennium, PKO Bank Polski, Alior Bank, Bank Pekao S.A., mBank czy Santander Bank Polska. To instytucje finansowe, które są najchętniej wybierane przez konsumentów chcących refinansować swoje kredyty hipoteczne.

Ważna jest jednak dokłada analiza ofert oraz zestawienie ich z aktualnymi warunkami, na jakich został Ci udzielony kredyt hipoteczny. Tylko wtedy, kiedy masz pewność, że takie działanie przyniesie oczekiwane efekty i zmniejszy poziom Twojego zadłużenia – zdecyduj się na złożenie wniosku i podpisanie umowy. Warto dodać, że kluczowym aspektem determinującym opłacalność takiego działania jest prowizja banku oraz typ oprocentowania.

Odpowiadając na pytanie – czy można przenieść kredyt hipoteczny do innego banku… tak, jest to możliwe. Najczęściej jest to mocno opłacalne działanie, które pozwala zredukować miesięczne koszty związane z kredytem hipotecznym nawet o kilkaset złotych.

