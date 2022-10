Gdzie lokować oszczędności? Co przyniesie największy zysk?

Oszczędzanie jest jak najlepszym pomysłem. Tak naprawdę nie ma żadnej dolnej granicy, od której można rozpocząć przygodę z odkładaniem środków na przyszłość. Przede wszystkim warto to robić regularnie. Nawet 100 zł odkładane systematycznie co miesiąc na koncie lub w skarbonce przyniesie zyski. Po roku będzie to 1 200 zł, po dwóch latach 2 400 zł, a po trzech 3 600 zł. Nie wliczając w to oczywiście odsetek, jakie można zarobić, inwestując w dane produkty oszczędnościowe. Nie trzeba posiadać ogromnych wolnych środków – kluczem do sukcesu jest dopasowanie sposobu oszczędzania do swoich możliwości finansowych i wybranego poziomu ryzyka. Jakie są dostępne opcje? Gdzie lokować swoje oszczędności? Poniżej znajdziesz sprawdzone sposoby.

Lokaty bankowe jako bezpieczny sposób na lokowanie oszczędności

Jednym z najpopularniejszych sposobów na ulokowanie oszczędności i pomnożenie kapitału są lokaty bankowe. Oprocentowanie depozytów jest w głównej mierze uzależnione od obecnie obowiązujących stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, a także konkretnej, danej oferty banku. Zwykle jest ono na poziomie kilku procent, ale często promocyjne, podwyższone oprocentowanie obowiązuje tylko w danym okresie, np. przez kilka miesięcy. Zasada działania lokaty bankowej jest prosta. Wystarczy wpłacić wybraną kwotę na umowny okres, po którym będzie można odzyskać środki wraz z nadwyżką. Najczęściej zerwanie lokaty przez okresem umownym będzie skutkowało utratą wypracowanych odsetek.

Depozyty bankowe różnią się od siebie głównie wysokością i rodzajem oprocentowania, sposobem otwarcia, powiązanymi produktami (często jest wymagane np. otwarcie konta osobistego), a także wysokością kwoty, jaką można zdeponować oraz okresem obowiązywania. I tak oto przykładowo lokaty mogą mieć stałe lub zmienne oprocentowanie, obowiązywać przez okres 1, 3, 6, 12 miesięcy lub nawet kilku lat. Wybierając odpowiednią ofertę, zwróć uwagę przede wszystkim na wysokość oprocentowania – od niego zależy to, ile środków zarobisz.

Gdzie lokować oszczędności? Sprawdź konta oszczędnościowe

Kolejną bezpieczną opcją dostępną w wielu bankach działających w Polsce są konta oszczędnościowe. To rachunki, na które można regularnie wpłacać wybraną przez siebie kwotę. Oprocentowanie kont również wynosi kilka procent i jest podane w skali roku. Odsetki są dopisywane co miesiąc – wraz z zakończeniem okresu rozliczeniowego. Zdecydowanym plusem tego produktu jest to, że środki można wpłacać i wypłacać w dowolnym momencie. Warto jednak sprawdzić tabelę opłat danego banku, bowiem niektóre instytucje doliczają opłaty dodatkowe za każdą kolejną wpłatę lub wypłatę kapitału.

Obligacje skarbowe – lokowanie oszczędności

Bezpiecznym sposobem na pomnożenie swoich oszczędności są obligacje Skarbu Państwa. To pewnego rodzaju pożyczka, jakiej udzielamy państwu. W zamian możemy liczyć na zwrot kapitału wraz z należnymi odsetkami, o których jest mowa w umowie. Obligacje skarbowe różnią się między sobą wysokością oprocentowania oraz zapadalnością, czyli terminem, na jaki deklarujemy się ulokować swoje oszczędności. Aktualnie w ofercie można znaleźć następujące papiery wartościowe:



Obligacje 3-miesięczne stałoprocentowe (OTS),

Obligacje roczne zmiennoprocentowe (ROR),

Obligacje 2-letnie zmiennoprocentowe (DOR),

Obligacje 3-letnie stałoprocentowe (TOS),

Obligacje 4-letnie indeksowane inflacją (COI),

Obligacje 10-letnie indeksowane inflacją (EDO),

Rodzinne Obligacje Skarbowe 6-letnie indeksowane inflacją (ROS),

Rodzinne Obligacje Skarbowe 12-letnie indeksowane inflacją (ROD).

Decydując się na ten sposób lokowania oszczędności, należy przede wszystkim pomyśleć o tym, na jak długi okres jesteś w stanie ulokować swój kapitał oraz który rodzaj oprocentowanie będzie dla Ciebie najbardziej opłacalny. Warto pamiętać o tym, że oprocentowanie obligacji zmienia się tylko raz w roku. Mimo wysokiego oprocentowania papierów wartościowych indeksowanych inflacją, przy szybującej inflacji może się okazać, że odsetki nie pokryją wysokości inflacji, przez co pieniądz straci na wartości. Jest to jednak jeden z najbezpieczniejszych sposób na oszczędzanie, dzięki któremu można sporo zarobić.

Fundusze inwestycyjne – czy to dobry sposób na ulokowanie kapitału?

Fundusze inwestycyjne pozwalają zarobić dużo więcej. Tego rodzaju inwestycja jest jednak obarczona także dużo większym ryzykiem. Kluczowym czynnikiem jest tutaj wybór odpowiedniego funduszu, któremu można powierzyć swoje oszczędności i który zajmie się ich pomnożeniem. Fundusze umożliwiają zbiorowe inwestycje środków pozyskanych od uczestników – są one lokowane w różnego rodzaju instrumenty finansowego, prawa majątkowe czy papiery wartościowe. Są zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, czyli TFI. Możemy spotkać fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ), fundusze inwestycyjne otwarte (FIO) czy specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO).

Nieruchomości – sposób na szybki zysk

Choć wiele osób marzy o tym, by móc sobie pozwolić na tego rodzaju inwestycję, nie każdy dysponuje odpowiednim kapitałem. Mowa tutaj o zakupie nieruchomości, która będzie zarabiać praktycznie sama na siebie. Nabycie nieruchomości – mieszkania lub domu – pozwala bowiem generować dochód pasywny. Głównym jego źródłem są środki pozyskane od najemcy, czyli osoby, która w zamian za użytkowanie lokalu będzie uiszczać odpowiednie lokaty. W ten sposób można uzyskać zwrot dużej części nieruchomości przy wynajmie długoterminowym. Kolejne kryterium przemawiające za tym, ze inwestycja w nieruchomość jest opłacalna, to wzrost rynkowej wartości posiadanego mieszkania czy domu. Ceny mieszkań nieustannie idą w górę, co cieszy ich posiadaczy. Mogą oni bowiem sprzedać swoje lokum z dużym zyskiem, osiągając zamierzone cele.

Kolejnym pomysłem na zarobek może być tzw. flipping. Polega on na zakupie nieruchomości w dobrej cenie w atrakcyjnej okolicy, odświeżenie go, przeprowadzenie remontu i sprzedanie za dużo wyższą cenę. Tutaj liczy się chęć podjęcia remontu, wykończenia lokalu, by wyglądał on dużo bardziej atrakcyjnie niż przed zakupem i przyciągnął potencjalnych kupców. Zysk z nieruchomości nierzadko sięga tutaj min. kilkunastu procent. Wszystko zależy oczywiście od danej lokalizacji, powierzchni oraz materiałów, jakie zostały użyte podczas remontu mieszkania.

Złoto i srebro – propozycja na długoterminowe inwestycje

Czy inwestycje w cenne metale szlachetne mają sens? Zdecydowanie tak! Warto jednak mieć na uwadze fakt, że są to inwestycje długoterminowe, a więc wymagają od inwestora czasu i cierpliwości. Nie wymagają jednak specjalistycznej wiedzy – wystarczy posiadać określone środki, za które można nabyć dany kruszec. Możliwe jest nabycie zarówno złota w wersji fizycznej, jak i kontraktu na złoto. Ta druga opcja to nic innego, jak nabycie zapisu w systemie bankowym. Na tego rodzaju inwestycje nie wpływa inflacja, a więc zawsze jest odpowiedni czas na to, by ulokować swoje oszczędności. Jednym wymogiem od inwestora jest to, by dobrze śledził on rynek i znalazł odpowiedni moment, w którym warto zakupić tego rodzaju kruszce. Mowa oczywiście o okresie, w którym będą one najtańsze.

Inwestowanie na giełdzie – tylko dla osób posiadających wiedzę

Choć rozpocząć przygodę z inwestowaniem na giełdzie można już wtedy, gdy posiadasz konto maklerskie, przed całą „zabawą” należy dokładnie poznać to, jak działa giełda. Lokując swoje oszczędności w ten sposób, można zarówno sporo zyskać, jak i stracić – nawet cały swój kapitał. Kluczem do sukcesu jest dogłębne poznanie tematu oraz regularne doszkalanie się. Pomóc w tym mogą materiały dostępne w internecie, fora, na których udzielają się gracze giełdowi, śledzenie aktualnych opinii na swoim rachunku maklerskim oraz zapoznanie się z poradnikami.

