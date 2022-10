Kredyt hipoteczny bez ślubu – czy to możliwe? Co warto wiedzieć?

W dzisiejszych czasach coraz więcej par decyduje się na konkubinat lub związek kohabitacyjny, czyli życie bez ślubu. Sprawy finansowe rozwiązują wówczas na różne sposoby – wspólne konto, zrzutki na rachunki, opłaty bieżące czy zakupy lub po prostu słowne dogadywanie się i podział kosztów. A co, jeśli chcą wspólnie wnioskować o kredyt w banku, bowiem znaleźli oni wymarzone mieszkanie? Czy można otrzymać kredyt hipoteczny bez ślubu? Sprawdzamy!

Kredyt bez ślubu – czy to możliwe?

Dobra wiadomość jest taka, że wspólny kredyt w banku jest jak najbardziej możliwy. Można wnioskować o kredyt hipoteczny z partnerem lub partnerką, ale nie tylko osoby pozostające w nieformalnych związkach mogą skorzystać z takiej opcji. Banki umożliwiają bowiem wnioskowanie o finansowanie również z przyjacielem, koleżanką, znajomym, rodzeństwem, kuzynostwem, sąsiadem, matką lub ojcem. Krótko mówiąc, można wspólnie wnioskować o kredyt z dowolną osobą. Ważne jest to, by mieć do niej 100% zaufanie, bowiem każdy z kredytobiorców odpowiada za spłatę zadłużenia na takich samych warunkach.

Kredyt bez ślubu można zatem zaciągnąć we dwoje, a nawet wraz z kolejnymi osobami, które mogą mieć istotny wpływ na warunki kredytowania. Kto bowiem może otrzymać kredyt hipoteczny?

Jakie wymogi trzeba spełnić, by otrzymać kredyt hipoteczny bez ślubu?

Wnioskowanie o kredyt z drugą osobą w wielu przypadkach ma sens. Co więcej, może zdarzyć się tak, że wnioskowanie o kredyt z partnerem lub partnerką będzie skutkowało uzyskaniem lepszych warunków finansowania. Jak to możliwe? Otóż w przypadku dwóch kredytobiorców wzrasta ich zdolność kredytowa, dzięki której można pożyczyć więcej, a nawet otrzymać atrakcyjniejszą ofertę. Jednak w przypadku, gdy jeden z nich zarabia mało lub ma nieciekawą historię kredytową – szanse na kredyt spadają. Dlatego ważne jest, by obie strony zadbały o utrzymanie poniższych czynników na jak najwyższym poziomie.



Zdolność kredytowa – wnioskując o kredyt hipoteczny bez ślubu, kluczowym parametrem decydującym o tym, czy bank przyzna finansowanie, jest zdolność kredytowa. To zbiór wszystkich czynników wpływających na szanse otrzymania środków na zakup nieruchomości. Wpływają na nią m.in. wysokość zarobków obydwu kredytobiorców, ich sytuacja finansowa, wiek, staż zawodowy, stanowisko oraz miejsce pracy, wysokość otrzymywanych dochodów, wysokość stałych miesięcznych wydatków i liczba posiadanych zadłużeń i zobowiązań kredytowych. Warto pamiętać o tym, że w sytuacji, gdy jeden z partnerów posiada kiepską zdolność kredytową, negatywnie wpływa to na całokształt wniosku.

Jak wziąć kredyt hipoteczny bez ślubu?

Wnioskowanie o kredyt hipoteczny bez ślubu odbywa się na takich samych zasadach, jak wnioskowanie o kredyt w pojedynkę. Pierwszym krokiem jest wybór nieruchomości oraz podpisanie umowy przedwstępnej z deweloperem. Warto pamiętać, że tylko, gdy ma się już wybrane mieszkanie lub dom, można wnioskować w banku o kredyt mieszkaniowy.

Następnie konieczne jest porównanie dostępnych ofert. Kredyty hipoteczne z różnych banków mogą się od siebie znacznie różnić – przede wszystkim kosztami. Różnica ta może wynieść nawet kilkaset tysięcy złotych, dlatego porównanie produktów ma duże znaczenie i pozwoli sporo zaoszczędzić. Można w tym celu skorzystać np. z kalkulatora kredytów hipotecznych czy rankingu kredytów hipotecznych i wybrać preferowaną ofertę.

Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o kredyt hipoteczny bez ślubu. To tradycyjny wniosek kredytowy, który można znaleźć na stronie internetowej danego banku lub stacjonarnie w jego oddziale. We wniosku należy umieścić informacje dotyczące obydwu kredytobiorców – dane osobowe, adresowe i finansowe. Niezbędne będzie dołączenie zaświadczenia o zarobkach od pracodawcy, a także wyciągu z konta bankowego – z 3, 6 lub 12 miesięcy – w zależności od danej instytucji. Warto pamiętać o tym, że w przypadku niejasnej sytuacji finansowej kredytobiorcy, bank może poprosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów.

Następny etap to oczekiwanie na decyzję kredytową banku. W przypadku kredytów na zakup nieruchomości, cały proces trwa trochę dłużej. Zwykle jednak bank powinien zmieścić się w terminie miesiąca od podpisania wniosku kredytowego. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej należy uiścić wkład własny, zakupić niezbędne ubezpieczenia, a bank pokryje zakup wymarzonego domu lub mieszkania. Jak widać, wnioskowanie o kredyt hipoteczny bez ślubu jest jak najbardziej możliwe!

