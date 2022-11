Kredyt bez odsetek – jak dostać? Co o nim wiedzieć?

Całkowity koszt kredytu może być różny w zależności od danej oferty banku oraz parametrów samej pożyczki. Na koszt ten wpływają takie czynniki, jak prowizja, oprocentowanie, ubezpieczenie czy inne produkty dodatkowe, które należy zakupić, np. konto bankowe czy karta kredytowa. Najczęściej głównym kosztem są jednak odsetki. Ku zadowoleniu konsumentów na rynku można jednak spotkać kredyt bez odsetek. Na czym polega tego rodzaju oferta?

Elementy składowe kosztu kredytowania

Banki udzielają kredytów i pożyczek komercyjnie, czyli są to firmy nastawione na wypracowanie zysku ze swojej działalności. Na koszt kredytu z perspektywy kredytobiorcy składają się zwykle odsetki, prowizja bankowa czy inne opłaty, np. z tytułu zabezpieczenia spłaty czy innych produktów sprzedawanych wraz z kredytem (tzw. cross-selling).

Czym są odsetki kredytowe?

Najprościej mówiąc, odsetki są kosztem, który jest naliczany klientowi banku w zamian za użytkowanie pożyczonego kapitału. Odsetki są dopisane do kwoty kredytu i regulowane przez oprocentowanie, które może być stałe lub zmienne. W przypadku oprocentowania stałego wysokość odsetek jest taka sama przez cały lub określony w umowie okres kredytowania. Jeśli oprocentowanie jest zmienne, rata kredytu może się zmieniać w zależności od sytuacji na rynku.

Odsetki kredytowe traktowane są jako wynagrodzenie banku płacone przez klienta w zamian za udzielenie mu takiego zobowiązania. Ich wysokość zależy na ogół od stałej stawki WIBOR(R) w odpowiednim czasookresie oraz negocjowanej z klientem marży bankowej. Czy jednak bank byłby skłonny zrezygnować z pobierania odsetek od zobowiązania?

Od czego zależy wysokość odsetek od kredytu?

Wysokość odsetek jest uzależniona od wysokości oprocentowania. Oprocentowanie zaś jest uwarunkowane obecnymi stopami procentowymi, a dokładniej stopą referencyjną Narodowego Banku Polskiego. Są one ustalane przez NBP i mogą być obniżane lub podnoszone w dowolnym momencie i w dowolnej częstotliwości. Duży wpływ na podnoszenie stóp procentowych ma obecna sytuacja gospodarcza w kraju oraz poziom inflacji.

Maksymalne oprocentowanie kredytu bankowego jest ustalone w Ustawie o kredycie konsumenckim oraz Kodeksie Cywilnym. Należy je wyliczyć według specjalnego wzoru. Nie może być wyższe niż dwukrotność odsetek ustawowych. Odsetki ustawowe to czynnik składający się ze stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz stawki 3,5%.

Kredyt bez odsetek – jak dostać?

Zgodnie z przepisami Prawa bankowego, w umowie kredytowej bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji klienta na czas oznaczony kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel. Kredytobiorca z kolei zobligowany jest do korzystania ze zobowiązania na warunkach określonych w umowie i do zwrotu wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach. Czy jednak taki produkt może być pozbawiony odsetek? Jak już wspomnieliśmy – tak, można znaleźć oferty, które są pozbawione oprocentowania, ale nie jest to oferta popularna w tego rodzaju instytucjach. Aczkolwiek warto śledzić aktualne promocje oraz produkty dostępne w instytucjach pozabankowych, by trafić na tego rodzaju kredyt bez oprocentowania.

Czym odznacza się oferta kredytu bez odsetek?

Kredyt bez odsetek to kredyt, który ma zerowe oprocentowanie lub dodatkowo pozbawiony jest kosztów dodatkowych – wówczas mowa o tym, że jest to kredyt bez odsetek i prowizji. Zwykle drogi są dwie – albo banki rzeczywiście, w ramach np. akcji promocyjnej, decydują się na udzielenie krótkoterminowego kredytu bezpłatnie, bez naliczania odsetek i innych opłat, albo też odsetek rzeczywiście nie ma, ale klient zobowiązany jest do uiszczenia dosyć wysokiej prowizji za udzielenie mu zobowiązania przez bank. Może być ona nawet wielokrotnie wyższa od tej, jaka pobierana jest przy standardowej ofercie kredytu oprocentowanego.

Jak dostać kredyt bez odsetek? – rodzaje

W przypadku kredytów bez odsetek możemy mówić o ich kilku rodzajach – w zależności od produktu, zerowy procent może wynikać z różnych przesłanek. I taka oto wyróżnia się następujące pożyczki bez odsetek:

Zakupy na raty 0% – zdarza się, najczęściej w przypadku sprzedaży ratalnej, że banki udzielają klientom kredytów bez odsetek, czyli za 0 złotych. W większości przypadków taki produkt jest pozbawiony oprocentowania, w wyniku czego klient płaci mniejsze raty, a często ma szansę na całkowicie darmowe zobowiązanie. Jeśli kredyt jest bezpłatny, czego przykładem są zobowiązania ratalne na artykuły AGD i RTV, wówczas jego oprocentowanie wynosi 0 proc., ale i RRSO jest zerowe. To dobra opcja, by zakupić wymarzone przedmioty, których spłatę można rozłożyć na darmowe raty nieobciążone dodatkowymi odsetkami. Zakupy na raty zero procent to także sposób na to, by zbudować swoją historię kredytową. Warto jednak pamiętać o terminowej spłacie.



Promocyjna oferta kredytu z oprocentowaniem 0% – możliwe jest to, by banki oferowały kredyty gotówkowe z zerowym oprocentowaniem. Wówczas należy zwrócić uwagę na to, czy taka oferta jest pozbawiona również innych opłat – prowizji, ubezpieczenia kredytu, czy kosztów innych produktów towarzyszących zobowiązaniu. Tego rodzaju oferta promocyjna jest zwykle przygotowywana dla nowych klientów, którzy nigdy wcześniej nie posiadali żadnych produktów w danej instytucji. Tego rodzaju promocje występują jednak bardzo rzadko.



Pierwsza darmowa pożyczka pozabankowa – ciekawym produktem są szybkie pożyczki online udzielane przez firmy pozabankowe. Choć na ogół kojarzą się one z wysokimi kosztami, wiele instytucji ma w swojej ofercie pierwsze darmowe zobowiązanie. Bezpłatna pożyczka jest pozbawiona jakichkolwiek kosztów dodatkowych. Klient zobowiązany jest oddać dokładnie tyle, ile pożyczył. Warunkiem jest spłata zadłużenia w terminie znajdującym się w umowie, bowiem każdy dzień zwłoki to naliczenie opłat dodatkowych. Niestety, promocja ta dotyczy pożyczek krótkoterminowych na niewielkie kwoty i udzielana jest tylko nowym klientom danej instytucji pozabankowej. Zwykle maksymalny czas spłaty zobowiązania wynosi 90 dni, zaś maksymalna kwota opiewa na ok. 6 000 zł. Warto jednak skorzystać z takiego rozwiązania, np. gdy pojawił się nagły wydatek, a klient będzie w stanie oddać pożyczkę ze swojej następnej wypłaty.

Na co przede wszystkim należy zwrócić uwagę, szukając kredytu bez odsetek? Na RRSO – przypomnijmy, co to takiego. RRSO to roczne rzeczywiste oprocentowanie kredytu. Jeśli więc oferta kredytu bankowego bez odsetek rzeczywiście polega na tym, że klient oddaje do banku tyle, ile pożyczył, RRSO zobowiązania także powinno równać się 0 proc. Jeśli jest inaczej, oznacza to obecność ukrytych opłat związanych z kredytem. Mogą to być jednak jawne opłaty, takie jak np. prowizja czy koszt produktów dodatkowych. Kredyt bez odsetek może występować zarówno w ofercie banku jak i firm pozabankowych. Warto zrobić dobry research!

