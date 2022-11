Karta kredytowa dla dzieci – czy to możliwe? Jak założyć?

Warto uczyć swoje pociechy oszczędzania i zarządzania pieniędzmi już od najmłodszych lat. Dobrym sposobem jest to, by dziecko poznawało świat finansów w praktyce – rodzic może pokazywać mu, w jaki sposób należy dokonywać płatności, jak korzystać z aplikacji bankowych lub założyć mu swój własny produkt. Banki mają w swoich ofertach produkty dla najmłodszych – od programów oszczędzania, po konta bankowe, aż po karty bankowe. Czy warto wnioskować o kartę kredytową dla dzieci?

Karta kredytowa dla dziecka – czy taki produkt istnieje?

Na wstępie warto podkreślić, że banki nie posiadają w swojej ofercie kart kredytowych dla dzieci. Jest to określenie na zwyczajne karty bankowe i karty płatnicze wydawane do konta. Żadna osoba niepełnoletnia nie może skorzystać z oferty kredytowej banku, co jest oczywistą sprawą. Nie posiada ona zdolności kredytowej i nie miałaby jak spłacać swojego zadłużenia. Jeśli więc klient szuka karty kredytowej dla dziecka, zapewne ma na myśli właśnie kartę płatniczą wydawaną do rachunku dla dzieci. Tego rodzaju produkt jest dostępny w wielu bankach i występuje pod różnymi postaciami. Warto się nim zainteresować, ponieważ jest to świetny sposób na naukę finansów i zarządzania pieniędzmi. Na konto można wpłacać comiesięczne kieszonkowe lub oszczędności, z których pociecha może w dowolny sposób korzystać. Rodzic może zasilać takie konto w dowolnym momencie – wykonując przelew ze swojego konta bankowego. Jest to więc świetna opcja również, gdy dziecko wyjeżdża na kolonię, obóz czy wycieczkę szkolną. Nie musi mieć przy sobie gotówki w formie fizycznej, którą łatwo może zgubić. Za swoje pamiątki i zakupy może zapłacić kartą!

Karta kredytowa dla dzieci – jak założyć?

By skorzystać z oferty karty kredytowej (bankowej) dla dziecka, należy otworzyć konto osobiste. Dla dzieci do 13. roku życia banki oferują tego rodzaju produkt tylko w zestawieniu z kontem rodzica lub opiekuna prawnego. Ten musi najpierw otworzyć swój rachunek, by w kolejnym etapie wnioskować o konto dla swojej pociechy. Według przepisów polskiego prawa, konto osobiste wraz z kartą do niego wydaną, może posiadać każda osoba, która skończyła 13 lat. Co więcej, osoba ta staje się pełnoprawnym posiadaczem konta, co oznacza, że może korzystać z rachunku na identycznych zasadach, jakie przysługują osobie pełnoletniej. Mowa tutaj przede wszystkim o dokonywaniu płatności i transakcji gotówkowych i bezgotówkowych – wpłat i wypłat środków, przelewów z rachunku oraz płatności online i stacjonarnych. Jedyną różnicą jest górny limit środków, jaki możliwy jest do wypłaty w każdym miesiącu rozliczeniowym.

Otwarcie karty kredytowej dla dziecka – a więc w praktyce konta bankowego wraz z kartą płatniczą – musi się odbyć według ściśle określonych warunków. 13-latek może sam podpisać umowę o konto, ale możliwe jest wykonanie tej czynności jedynie po wyrażeniu zgody przez rodzica. Oznacza to, że rodzic posiada wszelkie prawa związane z nadzorowaniem finansów małoletniego, ale posiadaczem konta i karty jest nastolatek. Rodzic, posiadający własne konto, może również wnioskować o subkonto dla swojej pociechy, ale wówczas będzie on mógł z niego korzystać na bardziej ograniczonych zasadach.

Oferty karty kredytowej dla dzieci do 13. roku życia

Jak można się domyślić, osoby poniżej 13. roku życia nie mogą samodzielnie podpisać umowy o kartę kredytową, ani otworzyć konta bankowego. W tym przypadku oficjalnym posiadaczem jest rodzic lub opiekun prawny, który w pełni dysponuje tymże produktem. Banki oferują tutaj często inne rozwiązanie – do rachunku nie jest wydawana karta kredytowa, tylko karta prepaid. Czym jest tego rodzaju karta? To nic innego, jak karta, na którą rodzic lub opiekun prawny może wpłacać dowolną sumę pieniędzy, która będzie do wykorzystania przez dziecko. Działa ona tak samo, jak np. doładowanie telefonu – musi zostać zasilona zawczasu i może być później doładowana w każdym momencie, np. gdy pociecha będzie potrzebowała dodatkowej gotówki na wycieczce szkolnej. W bankach można jednak spotkać również tradycyjne karty dla dzieci poniżej 13. roku życia, nie tylko te, które trzeba zawczasu doładować. Przed wyborem odpowiedniego produktu, należy więc dokładnie zapoznać się z aktualnymi ofertami w instytucjach bankowych.

Które banki oferują kartę kredytową dla dzieci?

Obecnie wiele banków posiada w swojej ofercie konta dla dzieci, a wraz z nimi wydawane są karty kredytowe dla najmłodszych. Są to po prostu karty do konta, którymi mogą oni dysponować. Niektóre instytucje wraz z rozwojem nowych technologii zdecydowały się na bardziej nowoczesne opcje i zamiast fizycznej karty płatniczej oferują różnego rodzaju opaski zbliżeniowe czy naklejki, które można nakleić np. na brelok, portfel czy smartfon i w ten sposób dokonywać płatności. Wśród najbardziej popularnych kont dla najmłodszych, do których wydawane są karty kredytowe dla dzieci, znajdują się następujące produkty:

Konto Przekorzystne dla Młodych Banku Pekao S.A.,



PKO Konto Dziecka (0-13 lat) lub PKO Konto Pierwsze (13-17 lat) w PKO Banku Polskim,



Konto Samodzielniaka BNP Paribas,



Konto 360° Junior w Banku Millennium,



eKonto Junior (0-13 lat) oraz eKonto możliwości (13-17 lat) w mBanku,



Konto Jakie Chcę dla dziecka lub Konto Jakie Chcę dla młodych Santander Banku Polska,



Konto Mobi dla nastolatka w ING Banku Śląskim,



Konto dla Ciebie Go! Credit Agricole,



Konto Proste Zasady Junior Getin Banku,



Konto internetowe Alior Banku.

Ile kosztuje karta kredytowa dla dzieci?

Karta kredytowa, która w praktyce jest po prostu kartą bankową wydawaną do konta, we wszystkich bankach jest całkowicie darmowa. Również za prowadzenie rachunku nie są pobierane żadne opłaty dodatkowe. Koszty mogą się pojawić jedynie w przypadku chęci wypłaty środków z bankomatu. Przykładowo, w Banku Millennium opłata za wypłaty środków z bankomatów obcych wynosi 5 zł w przypadku posiadaczy w wieku od 7 do 13 lat, a w PKO Banku Polskim również 5 zł dla wypłat z bankomatów innych niż należących do PKO BP. Warto także dodać, że wykonywanie przelewów internetowych również jest bezpłatne i mogą je wykonywać dzieci ze swoich rachunków. Należy jednak zwrócić uwagę na opłaty, jakie musi ponieść rodzic, w związku z otwarciem swojego rachunku. W większości przypadków wystarczy spełnić warunki aktywności, by konto było darmowe, np. zasilić je wyznaczoną kwotą lub dokonać określonej liczby płatności bezgotówkowych w miesiącu.

Czy warto wnioskować o kartę kredytową dla dziecka?

Odpowiedź jest prosta – zdecydowanie tak! Choć, tak jak podkreślamy od początku artykułu, nie jest to prawdziwa karta kredytowa, a po prostu karta do konta, warto pomyśleć o takim produkcie już od najmłodszych lat. Dlaczego? Przemawia za tym szereg argumentów.

Po pierwsze, dziecko poczuje się niezwykle ważne i dumne z tego, że jest posiadaczem produktu bankowego i może zarządzać powierzonymi mu środkami. W ten sposób nauczy się odpowiedzialności i od najmłodszych lat będzie mieć świadomość tego, jak ważne jest mądre gospodarowanie posiadanymi pieniędzmi.

Po drugie, wprowadzanie dziecka w świat finansów i bankowości to zawsze mądry krok. Można oczywiście zacząć od zabawy zabawkowymi banknotami, ale dostęp do realnych środków na koncie i karcie to prawdziwe poważne wydarzenie, za które Twoja pociecha na pewno Ci kiedyś podziękuje.

Po trzecie, jest to bezpieczna forma posiadania środków. Noszenie fizycznej gotówki grozi zgubieniem lub kradzieżą, zwłaszcza, gdy dziecko jest roztargnione lub często znajduje się w tłumie, np. w szkole, komunikacji miejskiej czy w sklepie.

Po czwarte, karta kredytowa dla dziecka jest świetnym narzędziem płatniczym, z którego może ono korzystać pod nieobecność rodziców. Sprawdzi się na różnego rodzaju wyjazdach, wycieczkach szkolnych, koloniach czy wyjściach na dwór z przyjaciółmi.

Po piąte, tego rodzaju produkt może stanowić świetny rodzaj produktu oszczędnościowego, na którym będą gromadzone środki na przyszłość dziecka. A te będzie mogło z nich korzystać w dowolnym momencie.

