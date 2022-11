Pożyczka bez oprocentowania – czy to możliwe?

Pożyczki pozabankowe, kredyty oraz inne formy finansowania dostępne na rynku występują w wielu różnych wariantach. Potencjalni klienci banków i firm pożyczkowych szukają jak najtańszej opcji zdobycia dodatkowej gotówki z maksymalnie długim okresem spłaty zobowiązania.

Pożyczki bez oprocentowania to produkt, który jak najbardziej można spotkać w ofertach bankowych, jak i pozabankowych. Czy to oznacza, że klient nie zapłaci zupełnie nic za swoje zobowiązanie? Jakie zasady obowiązują przy tego typu pożyczkach? Sprawdź szczegóły i dowiedz się, gdzie można znaleźć pożyczki 0% oraz w jaki sposób o nie wnioskować bez wychodzenia z domu. Jakie firmy pożyczkowe lub banki proponują bezkosztowe finansowanie?

Czym jest oprocentowanie pożyczki?

Oprocentowanie jest wartością wyrażoną w procentach – np. 6%, 10%, 12%. To wartość, o jaką zwiększa się pożyczony kapitał w określonym w umowie czasie oraz z określoną częstotliwością. Najczęściej jest podawane w skali roku. Na oprocentowanie pożyczki i kredytu składają się takie czynniki, jak marża banku oraz stopa bazowa, czyli stawka referencyjna. Przepisy prawa stosują ograniczenie, co do górnego limitu, jaki może osiągnąć oprocentowanie oferowane przez banki i firmy pozabankowe – jest on również uzależniony od aktualnie obowiązującej stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego.

Każda rata pożyczki i kredytu składa się z dwóch części – kapitałowej oraz odsetkowej. Ta pierwsza dotyczy tylko i wyłącznie kapitału, który został pożyczony. Zostaje on podzielony proporcjonalnie na tyle rat, ile wynosi okres spłaty zobowiązania. Część odsetkowa zawiera zaś w sobie wszystkie dodatkowe opłaty, jakie są związane z zadłużeniem. W szczególności zaliczyć tutaj trzeba odsetki, na które wpływa wysokość oprocentowania, ale także prowizja, jeśli została rozłożona na raty, oraz koszty produktów dodatkowych, np. ubezpieczenia kredytu czy pożyczki.

Jak działają pożyczki bez oprocentowania?

Pożyczki bez oprocentowania, jak sama nazwa wskazuje, są pozbawione oprocentowania, które w tym przypadku wynosi okrągłe zero procent. Nie warto jednak cieszyć się zawczasu, bowiem brak tego wskaźnika wcale nie oznacza, że pożyczka będzie całkowicie darmowa. Dlaczego? Bowiem mogą zostać doliczone inne koszty, jak np. prowizja czy opłaty za produkty dodatkowe. Dlatego najważniejszą kwestią jest zwrócenie uwagi na to, by RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania) wynosiła 0% – wówczas taka oferta będzie całkowicie darmowa. W przypadku, gdy RRSO jest zerowe, klient zobowiązany jest oddać dokładnie tyle, ile pożyczył. Czyli np. pożyczając 5 000 zł, należy oddać równe 5 000 zł. Jest jednak jeden warunek – spłata musi się odbyć maksymalnie w terminie wyznaczonym w umowie. W innym przypadku pożyczka stanie się płatna, bowiem za każdy dzień zwłoki zostaną naliczone opłaty dodatkowe.

Jakie są koszty pożyczek 0 procent?

Pożyczki 0 procent to ciekawa forma finansowania dostępna w ofertach wielu firm pożyczkowych w Polsce. Przed podjęciem decyzji o podpisaniu umowy z konkretną instytucją, koniecznie należy zweryfikować takie aspekty, jak:

prowizja za udzielenie pożyczki – brak oprocentowania wcale nie oznacza brak prowizji na rzecz firmy pożyczkowej;



usługi dodatkowe – instytucje pozabankowe i bankowe, mimo zerowego oprocentowania, mogą wymagać wykupienia usług dodatkowych np. ubezpieczenia pożyczki, założenia konta bankowego lub uruchomienia karty kredytowej;



okres kredytowania – najważniejsze w tym przypadku są kary i prowizje umowne za przekroczenie terminu spłaty.

Kluczowym wyznacznikiem koszów dla pożyczek pozabankowych oraz kredytów jest więc RRSO. To właśnie ten wskaźnik określa całkowite koszty finansowania. Jeśli ten jest równy 0%, można śmiało stwierdzić, że dana oferta pożyczki jest rzeczywiście formą pożyczki bez kosztów. Najlepsze propozycje pożyczek 0 procent to takie, które nie generują także żadnych innych kosztów wpływających na całkowitą kwotę do zapłaty na rzecz instytucji finansującej.

Pożyczka 0 procent – kto powinien z niej skorzystać?

Pożyczki bez oprocentowania udzielane są najczęściej przez popularne firmy pożyczkowe, które chcą przyciągnąć uwagę potencjalnych klientów. Jako nowy pożyczkobiorca, klient otrzyma konkurencyjną ofertę finansowania. Dzięki temu, pierwszą pożyczoną kwotę odda całkowicie bez kosztów danej firmie pożyczkowej, pod warunkiem, że spłaty dokona w ściśle wyznaczonym terminie zgodnym z umową. Pożyczka bez oprocentowania przeznaczona jest dla osób poszukujących jak najtańszej alternatywy finansowania w porównaniu z kredytem bankowym. Choć warto wiedzieć, że banki również wprowadzają promocyjne oferty kredytów i pożyczek, których oprocentowanie jest równe zero procent. Jednak tego rodzaju produkty najczęściej będą obarczone innymi kosztami, np. prowizją, dzięki której bank będzie mógł zarobić, minimalizując swoje straty.

Pożyczka bez oprocentowania to produkt, z którego może skorzystać każda zainteresowana osoba. Musi ona jednak spełniać wymagane minimum. Firmy pozabankowe najczęściej udzielają tego rodzaju oprocentowania osobom, które:

mają ukończone 18 lat;



legitymują się ważnym dowodem tożsamości;



wykazują pełną zdolność do czynności prawnych;



mają ważne konto bankowe;



niektóre instytucje – a banki w każdym przypadku – wymagają także posiadania zdolności kredytowej oraz dobrej historii kredytowej w BIK.

Warto jednak zwrócić uwagę na to, iż nie każda firma pożyczkowa umożliwia opcję skorzystania z darmowej chwilówki przez nowych klientów. Takie działania mają formę akcji promocyjnych, dlatego najczęściej są ograniczone czasowo lub ilościowo.

Pozabankowe pożyczki bez oprocentowania – gdzie szukać ofert?

Pożyczki bez oprocentowania dostępne są w 99% tylko dla nowych klientów firm pozabankowych. Najlepsze formy finansowania tego typu można wybrać, korzystając np. z internetowego rankingu chwilówek bez kosztów lub porównywarki darmowych pożyczek. Instytucje, które chętnie udzielają takiej formy finansowania, to na przykład:

Lendon– oferuje pożyczki 0 procent do kwot 3000 złotych na 30 dni;



Via SMS– pożyczka do 500 złotych za darmo do 30 dni;



Vivus– chwilówka na 61 dni do 3000 złotych;



Smart Pożyczka – pożyczka bez oprocentowania i opłat w kwocie do 5 000 złotych na okres 30 dni;



Szybka Gotówka – chwilówka do 5 000 złotych ze spłatą maks. 65 dni;



Filarum– krótkoterminowe zobowiązanie do 1000 złotych na 30 dni.

Oczywiście to nie wszystkie firmy pożyczkowe, które udzielają chwilówek bez oprocentowania. Zawsze należy zadbać o to, by wybrać możliwie najlepszą ofertę finansowania dostępną na rynku. Jeśli chodzi o darmowe pożyczki pozabankowe – tutaj ważny jest maksymalny okres spłaty oraz kwota finansowania. Im ta będzie wyższa, tym lepiej, jeśli klient szuka pożyczki na wyższą kwotę. Warto mieć na uwadze fakt, że wszelkie spóźnienia w spłacie zobowiązania skutkują naliczeniem dodatkowych kosztów finansowania, a co za tym idzie, chwilówka nie będzie już całkowicie darmowa!

Wnioskowanie o pożyczkę bez oprocentowania – krok po kroku

Wnioskowanie o pożyczki bez oprocentowania to przysłowiowa bułka z masłem. Tym bardziej należy zachować większą ostrożność i dokładnie przemyśleć, czy pożyczka będzie rzeczywiście potrzebna, czy można jej uniknąć. Mimo, iż finansowanie jest darmowe, zwłoka w spłacie będzie skutkować naliczeniem kosztów, dlatego zalecana jest rozwaga i zdrowy rozsądek.

By otrzymać pożyczkę bez oprocentowania należy wykonać poniższe kroki.

Wybrać instytucję, która ma w swojej ofercie pożyczki bez oprocentowania.

Złożyć stosowny wniosek online lub telefonicznie.

Potwierdzić swoją tożsamość np. przelewem weryfikacyjnym lub za pomocą aplikacji bankowej.

Podpisać umowę i cieszyć się z dodatkowej gotówki.

Szukając pożyczki, za którą klient nie zapłaci ani złotówki, a dodatkowe pieniądze otrzyma jeszcze w ten sam dzień, koniecznie należy sprawdzić propozycje chwilówek internetowych dla nowych klientów. Te cechują się zerowym oprocentowaniem, a także często zerową prowizją na rzecz firmy pożyczkowej.

