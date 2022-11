Skrytka bankowa – co to jest? Ile kosztuje?

Wartościowe przedmioty, takie jak drogocenne dzieła sztuki, biżuterię czy kruszce, można trzymać w domowym zaciszu lub prywatnym sejfie. Jeśli jednak nie czujesz się na tyle bezpiecznie, by tego rodzaju przedmioty trzymać we własnym domu, dobrym rozwiązaniem może być skorzystanie ze skrytki bankowej. Czym jest skrytka bankowa, ile kosztuje i jak działa? Kto może ją otworzyć i jakie przedmioty można w niej trzymać? Sprawdź wszystkie niezbędne informacje!

Co to jest skrytka bankowa?

Skrytka bankowa, inaczej skrytka depozytowa, to pewnego rodzaju szuflada, która jest odpowiednio zabezpieczona. Znajduje się w pilnie strzeżonym miejscu w odpowiednio przygotowanym do tego oddziale instytucji bankowej, np. w skarbcu banku. Służy do przechowywania wartościowych rzeczy, które klienci chcą przetrzymać w bezpiecznym miejscu. Miejsce, w którym się znajduje, jest dodatkowo zabezpieczone przed włamaniem i zaopatrzone w kamery, co gwarantuje bezpieczeństwo. Skrytka może mieć różne wymiary, lecz najczęściej udostępniane są takie, które mają nie więcej niż 60 cm wysokości. Wybór odpowiedniej skrytki zależy przede wszystkim od potrzeb klienta oraz od rozmiaru przedmiotów, które chce on przechować.

Skrytki bankowe cieszą się powodzeniem w krajach Europy Zachodniej, w Azji oraz USA. Szacuje się, że nasi zachodni sąsiedzi często z nich korzystają, bowiem już co trzeci mieszkaniec korzysta z tego rodzaju miejsca do przechowywania cennych przedmiotów.

Jak działa skrytka bankowa?

Skrytki bankowe to pewnego rodzaju sejfy, do których można się dostać za pomocą indywidualnego klucza lub karty magnetycznej, którą otrzymuje klient. Jeden egzemplarz ląduje w rękach właściciela skrytki, a drugi zostaje w banku. By otworzyć skrytkę, należy skorzystać z obydwu kluczy lub kart, dlatego ważne jest, by ich nie zgubić – wówczas można ponieść naprawdę duże koszty, bowiem bank nie posiada kopii zapasowej. Egzemplarz, który jest w rękach banku jest inny i tylko w połączeniu z tym, który ma klient, można otworzyć sejf i dostać się do jego wnętrza. Dlatego skorzystanie ze skrytki możliwe jest tylko i wyłącznie w godzinach pracy danej placówki banku, ale sam dostęp do przedmiotów wykonywany jest bez obecności pracownika. Klient pozostaje sam w pomieszczeniu po otwarciu przez niego skrytki, a więc cała czynność jest jak najbardziej prywatna i bezpieczna.

Co można trzymać w skrytce bankowej? Czego nie można przechowywać?

By móc skorzystać z przechowania przedmiotów w skrytce bankowej, należy wybrać jej rozmiar i zapoznać się z regulaminem. Dokument ten ściśle określa to, jakie przedmioty mogą się w nim znaleźć. Na liście z pewnością widnieją takie rzeczy jak różnego rodzaju dokumenty oraz papiery wartościowe, zegarki, biżuteria, torebki, znaczki, monety kolekcjonerskie czy metale szlachetne, ale również dzieła sztuki czy prywatne pamiątki i rzeczy osobiste, które dla klienta mają dużą wartość.

Nie można natomiast pozostawić w skrytce bankowej przedmiotów takich jak: broń, narkotyki i inne nielegalne substancje, materiały i substancje wybuchowe oraz radioaktywne, przedmioty, które mogą ulec zepsuciu, a także wszelkie pochodzące z przestępstwa.

Skrytka bankowa – kto może wynająć?

Nie ma zbyt wygórowanych zasad, co do tego, kto może skorzystać ze skrytki bankowej. Tego rodzaju usługa dostępna jest zarówno dla osób fizycznych, osób prawnych, jak i jednostek organizacyjnych. Warunkiem jest bycie pełnoletnim. Co więcej, skrytkę mogą wynająć osoby posiadające zameldowanie w naszym kraju oraz rezydenci, czyli klienci, którzy mieszkają za granicą – wówczas wymagane jest przedstawienie paszportu, gdzie w przypadku mieszkańców Polski jest to ważny dowód osobisty. Ponadto, skrytkę można wynajmować samodzielnie lub podpisać umowę wraz ze współwłaścicielem, czyli drugą osobą, która będzie miała dostęp do przedmiotów znajdujących się w niej. Można też udzielić pełnomocnictwa dowolnej osobie – musi to nastąpić w formie pisemnej. Osoba ta ma prawo do dysponowania zawartością sejfu.

Jak wygląda korzystanie ze skrytki bankowej?

Pierwszym krokiem jest wybór rozmiaru skrytki oraz odpowiedniego abonamentu – opłaty są zazwyczaj pobierane za miesiąc lub rok korzystania z sejfu. Następnie należy podpisać umowę, do której niezbędne jest posiadanie ważnego dokumentu tożsamości. Właściciel skrytki otrzymuje klucz dostępu lub kartę magnetyczną, a drugi klucz jest przechowywany w banku. Jak już wspomnieliśmy, otwarcie skrytki jest możliwe tylko za pomocą obydwu kluczy, dlatego korzystanie z depozytu jest możliwe tylko w towarzystwie dwóch osób – właściciela skrytki oraz pracownika banku. Każdorazowe otwarcie sejfu jest dokumentowane, a cała procedura odbywa się zgodnie z określonymi zasadami, które są ściśle przestrzegane. Przy otwarciu jako pierwszy przekręca swój klucz pracownik banku, zaś przy zamknięciu – najpierw robi to posiadacz depozytu.

Ile kosztuje wynajęcie skrytki bankowej?

Bardzo często pada pytanie, ile kosztuje skrytka bankowa? Opłaty związane z korzystaniem ze skrytki bankowej uiszczane są przed rozpoczęciem okresu najmu – pobierane są z góry. Cena jest uzależniona głównie od rozmiaru skrytki, ale niektóre banki mają jedną, stałą cenę bez względu na wymiary. Ceny zaczynają się od kilkudziesięciu złotych za miesiąc, a kończą nawet na kilku tysiącach złotych za rok (firmy pozabankowe). Dlatego przed podjęciem decyzji o pozostawieniu wartościowych przedmiotów czy ważnych dokumentów w bankowym sejfie, warto porównać ceny, by nie przepłacić.

Sprawdźmy, ile kosztuje korzystanie ze skrytki w poszczególnych bankach oferujących tego typu usługę:

Bank Pekao S.A. – 50 zł miesięcznie lub 400 zł rocznie,



BNP Paribas – od 30 zł miesięcznie,



BOŚ Bank – 40 zł miesięcznie lub 250 zł rocznie,



PKO Bank Polski – 450 zł rocznie (kaseta) lub 600 zł rocznie (skrytka),



Santander Bank Polska – 60 zł miesięcznie lub 600 zł rocznie.

Warto wspomnieć o tym, że skrytki bankowe są dostępne również w różnego rodzaju instytucjach pozabankowych, np. Śląskie Sejfy, 24Sejf, Twój Skarbiec czy Safebox24. Jednak koszty przechowywania są tutaj dużo wyższe, ale przy tym można się spotkać z większymi rozmiarami skrytek. Przykładowo skrytka w Śląskich Sejfach kosztuje od 1 200 zł rocznie w zależności od rozmiaru, a w firmie 24Sejf od 800 zł do ponad 3 500 zł rocznie.

Kto ma dostęp do skrytki bankowej?

Choć skrytka bankowa ma zapewniać bezpieczeństwo i dyskrecję i może zostać otwarta jedynie za pomocą dwóch kluczy – właściciela i pracownika banku, to oczywiście od tej reguły są wyjątki. Stanowią je wyjątkowe sytuacje, które umożliwiają dostęp do sejfu określonym służbom państwowym. Wszystko zależy oczywiście od sytuacji. Jeśli posiadacz skrytki posiada długi i ma na karku zajęcie komornicze, komornik może otworzyć skrytkę i zarekwirować dostępne dobra materialne, jeśli są one zgodne z przepisami. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa dostęp do skrytki mogą mieć takie służby, jak: ABW, CBA, policja, prokuratura, Straż Graniczna oraz Służba Celna. Bank również ma prawo otworzyć skrytkę, gdy jej właściciel zaprzestanie płacić czynsz za jej wynajem. Wówczas zawartość sejfu zostaje opróżniona i przeniesiona w mniej strzeżone miejsce.

