Najnowszy smartfon Huawei bez Androida i aplikacji Google’a. Jest data premiery

Nowy smartfon Mate 30 zostanie zaprezentowany 19 września w Monachium. Będzie funkcjonował na autorskim systemie operacyjnym HarmonyOS. Smartfon nie uzyska dostępu do popularnych aplikacji, takich jak YouTube, Mapy Google i Gmail, ani do Sklepu Google Play, w którym użytkownicy Androida mogą kupować nowe aplikacje.

Będzie to pierwsza seria smartfonów Huawei, która trafi na rynek od czasu umieszczenia chińskiej firmy na amerykańskiej czarnej liście. Ograniczenie odcięło dostęp do aplikacji Google’a dla nowych telefonów Huawei, ale wciąż są one dostępne na starszych modelach.

Brak tych usług w najnowszym modelu sprawi, że smartfony Huawei staną się znacznie mniej atrakcyjne dla użytkowników na rynkach poza Chinami, gdzie aplikacje Google są już i tak w większości zablokowane.

– To będzie duże wyzwanie dla Huawei, żeby sprzedać smartfony z serii Mate 30 konsumentom w Europie – powiedział Ben Stanton, analityk z londyńskiej firmy badawczej Canalys, cytowany przez CNN – Pominięcie usług Google w głównym flagowym smartfonie jest bezprecedensowe – dodał.

Huawei na czarnej liście

W połowie maja prezydent USA Donald Trump podpisał rozporządzenie, na mocy którego amerykańskie firmy nie będą mogły używać sprzętu telekomunikacyjnego, który może zagrażać bezpieczeństwu narodowemu. Dokument skierowany jest bezpośrednio w firmę Huawei. Jak twierdzą eksperci, rząd USA obawiał się szpiegowania na rzecz Chin. Dodatkowo był to jeden z pierwszych kroków w trwającej obecnie wojnie handlowej między USA a Państwem Środka.

