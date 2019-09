Technologiczna rewolucja w McDonald’s. Sztuczna inteligencja zastąpi ludzi w McDrive

– Wirtualny asystent nigdy nie brzmi na zmęczonego, zirytowanego lub niezadowolonego – czytamy w oficjalnej informacji prasowej, opublikowanej przez sieć McDonald’s po tym, jak firma zakupiła technologiczny start-up Apprente. Firma jest odpowiedzialna za system przyjmowania zamówień głosowych, który ma pozwolić na szybsze, prostsze i dokładniejsze przyjmowanie zamówień w Drive Thru.

Firma Apprente została założona w 2017 roku przez profesora inżynierii komputerowej Itamara Arela oraz byłego inżyniera Google Moshe Looksa. Stworzony przez nią system sztucznej inteligencji jest wykorzystywany do głosowej obsługi klienta. Nie przypomina jednak dotychczasowych rozwiązań tego typu, bo w przeciwieństwie do nich, nie zapisuje tego co mówi klient, żeby móc to później zinterpretować, a bezpośrednio interpretuje znaczenie usłyszanych słów. Ma to ułatwić zrozumienie kolokwialnego języka, czy błędnie wymawianych nazw produktów.

Teraz firma Apprente stanie się podstawą nowego podmiotu należącego do grupy, który został nazwany McD Tech Labs. To tam będą opracowywane najnowsze technologie i innowacje, które, o ile okażą się użyteczne, maja być następnie wdrażane w restauracjach.

McDonald’s inwestuje w IT

To kolejny zakup MCDonald’s w sektorze IT. Już w marcu tego roku firma za 300 mln dolarów kupiła startup Dynamic Yield, która stworzyła zaawansowany system dla elektrycznych ekranów służących do składania zamówień. System w czasie rzeczywistym dostosowuje rekomendacje produktów dla klientów uzależniając je m.in. od pogody, czy aktualnego czasu oczekiwania na zamówienie. System działa na razie w 8 tys. placówek MCDonald’s w USA, ale jeszcze do końca 2019 roku ma być wdrożony we wszystkich barach w Stanach Zjednoczonych i Australii.