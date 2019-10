W takim kombinezonie pierwsza kobieta stanie na Księżycu. NASA pokazała nowe projekty

Program Artemis ma zostać zwieńczony w 2024 roku lądowaniem na Księżycu załogi, w skład której po raz pierwszy w historii będzie wchodzić kobieta. We wtorek NASA pokazała dwa nowe kombinezony dla astronautów. Pierwszy, który przeznaczony jest do lądowania na południowym biegunie Księżyca, nazwano Exploration Extravehicular Mobility Unit, w skrócie xEMU. Strój utrzymany jest w kolorystyce czerwieni, bieli i niebieskiego, przez co sam w sobie przywodzi na myśl statek kosmiczny. Drugi – pomarańczowy skafander nazwany Orion Crew Survival System ma zapewnić astronautom ochronę termiczną.

Projektanci nowych kombinezonów opierali się na technologiach z czasów misji Apollo, udoskonalając je z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii i doświadczenia z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Nowe kombinezony nie tylko chronią astronautów przed promieniowaniem, ekstremalnymi temperaturami i mikrometeoroidami, ale też mają zapewnić im większą mobilność.

Są bardziej dopasowane i mniej masywne niż stroje sprzed blisko 40 lat. Inaczej zaprojektowana została m.in. górna część skafandra, dzięki czemu astronauci będą mogli bez problemu unosić ręce, podnosić przedmioty i zginać stawy. Jedna rzecz pozostaje niezmienna – uczestnicy misji NASA nadal będą nosić specjalną bieliznę chłonną podobną do pieluch, na wypadek gdyby w trakcie kosmicznego spaceru dopadła ich potrzeba fizjologiczna.

Czytaj także:

Były pracownik NASA: Życie na Marsie odkryliśmy już 40 lat temu