Studenci ze Szczecina w finale konkursu NASA. Czym zaimponowali Amerykanom?

NASA Space Apps Challenge to międzynarodowy, interdyscyplinarny maraton pomysłów (hackathon) Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej Stanów Zjednoczonych (NASA). Uczestnicy, w ciągu 48 godzin, na podstawie danych udostępnionych przez NASA, muszą stworzyć projekt do jednego z kilkunastu zadań, wyznaczonych przez agencję. Zadania skupiały się wokół ochrony oceanów, Księżyca, planet czy przestrzeni kosmicznej.

Do wielkiego finału zakwalifikowały się dwie aplikacje, w których tworzeniu udział wzięło pięcioro studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego – poinformował w czwartek rzecznik ZUT.

Pierwszą z zakwalifikowanych do finału konkursu aplikacji jest OrbitVue, która gromadzi dane zbierane przez satelity i stanowi „wyjątkowe kompendium wiedzy na temat przestrzeni kosmicznej, satelitów i ich wpływu na nasze życie” . Jak podali na stronie projektu jego twórcy, przez zebranie danych z satelitów w jednym miejscu, ma ona przybliżyć przestrzeń kosmiczną zarówno amatorom, jak i otworzyć nowe możliwości przed badaczami. Aplikację stworzyli Dawid Dziwisz, Mateusz Pieńkowski, Radosław Proczak i Helena Wojtycza.

W finale znalazł się również student Wydziału Elektrycznego ZUT Michał Matera, który jest współautorem aplikacji ICFire, zbierającej dane z satelitów o pożarach na całym świecie i nakładającej je na Google Maps.

Umożliwia ona zgłaszanie pożarów przez użytkowników z możliwością potwierdzania i dołączania do zgłoszeń oraz przesyłania zdjęć, wysyła SMS-y z ostrzeżeniem do osób przebywających w pobliżu pożaru wraz z linkiem do lokalizacji w Google Maps. ICFire może stanowić dodatkowy kanał wsparcia dla infolinii ratunkowej.

– Wystarczy, że jedna osoba zgłosi pożar w aplikacji, aby pozostali świadkowie mogli go potwierdzić i zwiększyć jego priorytet. W przypadku infolinii wiele zgłoszeń tego samego zdarzenia powoduje kolejki blokujące możliwość zgłaszania innych zdarzeń – powiedział, cytowany w komunikacie Matera.