Alexa kluczowym świadkiem tajemniczego morderstwa? Policja wystąpiła o nagrania

Jak informuje Washington Post, 12 lipca 43-letni Adam Reechard Crespo i jego dziewczyna, 32-letnia Silvia Galva pokłócili się i wdali się w bójkę w swoim mieszkaniu na Florydzie. W jej trakcie kobieta została przebita ostrzem włóczni, która leżała u stóp łóżka.

Mężczyzna poprzez swojego pełnomocnika zapewnił, że to był „niefortunny wypadek”. On sam miał od razu przystąpić do pomocy swojej dziewczynie, wyciągnął ostrze z jej piersi i próbował zatrzymać krwawienie. Ostatecznie kobieta zmarła.

Podobno kłótnie słyszała przyjaciółka kobiety, ale policja postanowiła zwrócić się o pomoc innego „świadka”, który mógł usłyszeć zdarzenie. W domu pary znajdowały się urządzenia Amazon Echo, które umożliwiają użytkownikom wydawanie głosowych poleceń wirtualnymi asystentowi – Alexie.

Jak informuje portal Sun Sentinel, policja wystąpiła o zabezpieczenie nagrań, które dwa urządzenia Amazon Echo zarejestrowały w domu między 11 lipca o 12 rano a 12 lipca o 23:59. Rzecznik Departamentu Policji w Hallandale Beach miał potwierdzić portalowi, że funkcjonariusze „otrzymali nagrania i są w trakcie analizy przesłanych informacji”.

Firma Amazon zapewnia, że Alexa nie nagrywa rozmów użytkowników, dopóki nie zostanie wywołana specjalnym hasłem. Już wcześniej pojawiały się jednak medialne doniesienia o tym, że asystent był uruchamiany przypadkowo.

„Washington Post” zapytała o sprawę firmę Amazon. W przesłanym oświadczeniu rzeczniczka firmy Faith Eischen zapewniła ogólnie, że Amazon „nie ujawnia informacji o klientach w odpowiedzi na żądania rządu, chyba że jest zobowiązany to zrobić prawomocnym i wiążącym sądowym nakazem”.

