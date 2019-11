Szykują się zmiany w roamingu na terenie Unii. Chodzi o opłaty dodatkowe

O nowych stawkach w roamingu poinformował Urząd Komunikacji Elektronicznej. Wraz z początkiem 2020 roku zmienią się maksymalne opłaty dodatkowe za transmisję danych w krajach Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinie i Norwegii, które wiążą się z Polityką Uczciwego Korzystania (FUP). Od 1 stycznia stawka za 1 GB transmisji danych w roamingu w UE po naruszeniu wspomnianego FUP nie może przekroczyć 15 zł netto i 18,45 zł brutto. Dla porównania, obecnie jest to 23,27 zł brutto.

UKE przypomina, że do naruszenia dochodzi wówczas, gdy korzystamy z roamingu do celów innych niż podróże okresowe. Dostawca usług telekomunikacyjnych ma prawo do naliczenia dodatkowej opłaty gdy stwierdzi, że klient w niewłaściwy sposób korzysta z roamingu. Musi jednak wcześniej poinformować abonentów o zmianach ceny za transmisję danych i to z odpowiednim, co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Klientom przysługuje z kolei prawo do wypowiedzenia umowy, jeśli nie chcą korzystać z nowych stawek. Muszą się jednak liczyć z koniecznością zwrotu ulgi przyznanej przy podpisywaniu umowy.