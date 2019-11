Dostałeś takiego SMS-a od operatora? To może być oszustwo

Informacja będąca ostrzeżeniem dla właścicieli telefonów pojawiła się na twitterowym koncie CERT Orange Polska. „Znowu SMSy o rzekomej „blokadzie telefonu”. Link prowadzi do fałszywej bramki płatności, Cyber Tarcza (mechanizm wykrywania zagrożeń w sieci Orange – przyp. red.) blokuje, ale nie każdy ma telefon w Orange, więc warto retweetować i ostrzegać!” – czytamy w poście, do którego dołączono screen wiadomości, której autor podszywa się pod operatora i informuje o „braku spłaty długu” w wysokości 2,31 zł.

Do informacji o należnej zapłacie dołączono wzmiankę o tym, kiedy telefon zostanie zablokowany w przypadku nie dokonania przelewu. Administratorzy CERT Orange Polska użyli w poście hashtagów takie jak „płatności”, „security” czy „phishing”. Ostatni z wymienionych wskazuje na typ oszustwa, jakim prawdopodobnie jest wiadomość o grożącej „blokadzie telefonu”.

Czym jest phishing?

Phishing to metoda oszustwa internetowego, którego autor podszywa się pod organizację, instytucję lub osobę po to, by wyłudzić poufne informacje. Mogą nimi być dane karty kredytowej, dane osobiste czy informacje potrzebne do zalogowania się w określonych serwisach. Przestępcy niekiedy próbują również zainfekować sprzęt szkodliwym oprogramowaniem, lub nakłonić adresata to pożądanych przez nich działań. Częstym motywem takich oszustw jest chęć nielegalnego zdobycia pieniędzy.

