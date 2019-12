Netflix przestał działać na starszych telewizorach. Co robić w takiej sytuacji?

„Z powodu ograniczeń technicznych serwis VOD nie będzie dostępny na niektórych starszych urządzeniach elektronicznych, w tym urządzeniach firmy Samsung. Zmiana dotyczy telewizorów z 2010 i 2011 r., sprzedawanych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Dotknięci zmianami użytkownicy otrzymają stosowne powiadomienia” – poinformował Samsung w swoim komunikacie.

Firma podkreśla, że posiadacze telewizorów wyprodukowanych po 2011 roku nie mają się czego obawiać. Polski przedstawiciel Samsunga przypomina też o innych sposobach na wyświetlanie filmów i seriali Netfliksa na dużym ekranie. „Nadal jest wiele innych urządzeń, wspieranych przez Netflix, które można połączyć z telewizorem Smart TV, aby korzystać z aplikacji” – informuje.

Jeżeli włączając Netfliksa na telewizorze zobaczyliście komunikat: „Netflix nie będzie już dostępny na tym urządzeniu” – uspokajamy, nie wszystko stracone. Nadal można podłączyć do telewizora nasz komputer, notebook lub konsolę do gier, o ile posiada dostęp do Netfliksa. Pomóc może też Google Chromecast lub inne tego typu urządzenie.

Czytaj także:

Netflix w grudniu to nie tylko „Wiedźmin”. Podpowiadamy, co jeszcze warto obejrzeć