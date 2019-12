Google przygotował świąteczny prezent. Interaktywna Wioska Świętego Mikołaja

Już po raz 16 wyszukiwarka Google z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia przygotowała niespodziankę dla internautów. Interaktywna Wioska Świętego Mikołaja pozwoli m.in. tworzyć klimatyczne dekoracje i małe dzieła sztuki. Kreator Elfów pozwoli na wymyślanie strojów i akcesoriów dla małych pomocników Świętego Mikołaja. W rogu znajduje się również specjalny licznik, który z dokładnością co do sekundy odmierza czas do świąt.

Google uruchomił także specjalną witrynę, która pozwoli śledzić trasę świętego Mikołaja. Wystarczy mieć smartfon z aplikacją Mapy Google. Ta opcja będzie dostępna od 24 grudnia. Amerykański koncern przygotował także serię gier okolicznościowych. Internauci będą mogli wziąć udział w pojedynku na pakowanie prezentów czy wyścigu rakietowymi saniami, a także założyć muzyczny zespół elfów i zbudować konstrukcje ze śnieżnych bloków. Ci, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę będą mogli wziąć udział w specjalnych quizach opartych o funkcje Google Earth i Google Maps, dzięki którym w ciągu kliku chwil będzie można poznać świąteczne zwyczaje z różnych zakątków globu.

Witryna jest dostępna w języku polskim, łącznie znajdziemy na niej 24 świąteczne zabawy.

Czytaj także:

W Pałacu Prezydenckim jest już choinka. Agata Kornhauser-Duda postawiła na czerwień