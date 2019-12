Brat Pablo Escobara wprowadza na rynek składane smartfony. „Może je zniszczyć wyłącznie ogień”

Escobar Fold 1 – to nazwa modelu, którego premierę wspiera firma Escobar Inc., założona przez Roberto Escobara, brata słynnego Pabla. Prezes Escobar Inc., Olof Gustafsson zapewniał, że w przeciwieństwie do innych telefonów ze składanym kranem, ten wykonany jest ze specjalnego plastiku, który czyni go „niemal niezniszczalnym”. Twórcy Escobar Fold 1 twierdzą wręcz, że jest on „posiada on najbardziej wytrzymały ekran na rynku telefonów”.

Cena tego sprzętu to 349 dolarów, czyli około 1346 złotych. Domyślnym systemem operacyjnym dla Escobar Fold 1 jest popularny Android od Google. – Nasz telefon przeszedł przez rygorystyczne testy – zapewniał Gustaffson. – Jedyną skuteczną metodą na złamanie tego telefonu, jest zastosowanie ognia. Wyobrażam sobie, że przeciętny użytkownik nigdy tego nie zrobi – mówił.

Escobar Fold 1 w użyciu



Escobar Fold 1 - reklama TV



Escobar Fold 1 - reklama

Dane techniczne telefonu Escobar Fold 1

Brand – ESCOBAR

– ESCOBAR Model – FOLD 1

– FOLD 1 Device Type – Android Foldable Smartphone

– Android Foldable Smartphone CPU – Octa-Core 2.8GHz Clock Speed

– Octa-Core 2.8GHz Clock Speed Chipset – Qualcomm Snapdragon 8 Series, 8150, 64-bit Processor

– Qualcomm Snapdragon 8 Series, 8150, 64-bit Processor GPU – Qualcomm Adreno 640

– Qualcomm Adreno 640 Camera – 16 Megapixels f/1.8 + 20 Megapixels f/1.8 for Both Selfie & Back Photos, Dual LED Flash, Optical Image Stabilize

– 16 Megapixels f/1.8 + 20 Megapixels f/1.8 for Both Selfie & Back Photos, Dual LED Flash, Optical Image Stabilize Memory – RAM- 6GB/8GB LPDDR4X | ROM 128GB/512GB External Memory Supported Up to 256GB

– RAM- 6GB/8GB LPDDR4X | ROM 128GB/512GB External Memory Supported Up to 256GB Display (Two) – Screen size 7.8-inches Flexible, AMOLED, FHD+ (1920 x 1444 Pixels), 4:3 Aspect Ratio (expanded mode), 308PPI

– Screen size 7.8-inches Flexible, AMOLED, FHD+ (1920 x 1444 Pixels), 4:3 Aspect Ratio (expanded mode), 308PPI Battery – Non-Removable 4,000 mAh Lithium-Polymer, 5V/5A

– Non-Removable 4,000 mAh Lithium-Polymer, 5V/5A SIM – Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM)

– Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) Sensors – Fingerprint Sensor, Ambient light, Proximity, Accelerometer, Multi-axis gyro, Compass, Hall effect sensor, Barometer

– Fingerprint Sensor, Ambient light, Proximity, Accelerometer, Multi-axis gyro, Compass, Hall effect sensor, Barometer Color – Black

– Black Operating System – Android 9.0

– Android 9.0 I/O Interface – 1 x Nano SIM Card Slot, 1 x Nano SIM Card Slot, 1 x microSD card Slot, Type-C USB Port, Type-C to 3.5mm Audio Out Port, Power Button, Volume Button, Microphone

– 1 x Nano SIM Card Slot, 1 x Nano SIM Card Slot, 1 x microSD card Slot, Type-C USB Port, Type-C to 3.5mm Audio Out Port, Power Button, Volume Button, Microphone Dimensions – 134 mm x190.35 mm x 7.6 mm

– 134 mm x190.35 mm x 7.6 mm Weight – 320 Grams (with Battery)

– 320 Grams (with Battery) Variant – 6GB/128GB, 8GB/512GB

6GB/128GB, 8GB/512GB More Features– Foldable AMOLED Screen, Protection, LTE Cat-18, Fingerprint Scanner, Dual Camera, Dual SIM, Big Size Screen, HD Sound, USB Type-C, Loudspeaker, BDS, Bluetooth 5.1, Dual-Band Wi-Fi, 4:3 Ratio, Fast Charger, Noise Cancellation, Document Editor, 5V/5A Charger Output Power, VoLTE Support.

Bracia Escobar

Pablo Escobar pod koniec lat 70-tych był największym producentem kokainy i jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Szacuje się, że odpowiadał nawet za 80 proc. światowego przemytu kokainy. Magazyn „Forbes” od 1987 do 1993 roku umieszczał go na swojej liście najbogatszych. Został zastrzelony 2 grudnia 1993 roku w Medellín. Escobar Inc. założone zostało w 1984 roku przez Roberto Escobara, który w 1992 roku poddał się policji i spędził 10 lat w więzieniu za przestępstwa narkotykowe.

