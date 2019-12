Magazyn „Time” wybrał 10 gadżetów dekady. Aż trzy należą do Apple

Xbox Adaptive Controller (2018)

Kontroler do gier umożliwiający zabawę osobom z niepełnosprawnościami.



Nintendo Switch (2017)

Hybrydowa konsola do gier - działa zarówno podłączona do telewizora, jak i w trybie przenośnym.



Apple AirPods (2016)

Bezprzewodowe małe słuchawki.



Apple Watch (2015)

Zegarek w telefonie? Smartfon w zegarku.



Amazon Echo (2014)

Głośnik reagujący na głos, pełniący funkcję prostego asystenta.



DJI Phantom (2013)

Chiński dron.



Google Chromecast (2013)

Urządzenie pozwalające strumieniować obraz ze smartfona na ekran telewizora.



Raspberry Pi (2012)

Urządzenie stworzone w celu ułatwienia nauki podstaw informatyki.



Tesla Model S (2012)

Elektryczny samochód osobowy klasy średniej-wyższej.



Apple iPad (2010)

Popularny tablet od Apple

Jasno widać, że dziennikarze „Time” mają słabość do produktów Apple. Z drugiej strony, firma Steve'a Jobsa nieprzypadkowo zdobyła swoją pozycję na rynku. Przełomowe i dobrze wykonane gadżety to nie tylko sztuka dla sztuki. Nie dziwi też dominacja produktów amerykańskich, chociaż warto odnotować obecność chińskich dronów i japońskiej konsoli do gier. Uwagę zwraca też Adaptive Controller, który w tym gronie wyróżnia się wyjątkowo wąskim gronem odbiorców.

