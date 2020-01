Pornhub pozwany za brak napisów pod filmami. Wiceprezes portalu odpowiada

Formułującym oskarżenia pod adresem Pornhuba jest Yaroslav Suris. Mężczyzna twierdzi, że popularna strona internetowa z pornografią utrudnia osobom niepełnosprawnym dostęp do swoich filmów, co narusza prawo federalne USA. Pozywającemu chodzi konkretnie o brak napisów zamkniętych (CC) pod produkcjami dostępnymi w serwisie.

Jak twierdzi mężczyzna, osoby głuche i niedosłyszące bez napisów nie zrozumieją warstwy dźwiękowej w filmach pornograficznych. Z tego powodu Suris przyznaje, że bywa całkowicie zagubiony w trakcie dialogów. Podając przykłady takich sytuacji, niezadowolony użytkownik wymienił produkcje takie jak „Hot Step Aunt Babysits Disobedient Nephew”, „Sexy Cop Gets Witness to Talk” i „Daddy 4K -- Allison comes to Talk About Money to Her Boys' Naughty Father”.

Suris wyraził przekonanie, że on sam oraz inne osoby w podobnej sytuacji chętnie płaciłyby za treści premium dostępne w serwisie. Z racji jednak na wspomniany brak napisów, w obecnej sytuacji byłoby to bezcelowe. W pozwie Yaroslav Suris domaga się od Pornhuba większej troski o osoby z niepełnosprawnościami, dodanie napisów oraz – kto by pomyślał – odszkodowania.

Piszący o sprawie portal TMZ poprosił przedstawicieli Pornhuba o komentarz do tej sprawy. Niespodziewanie – wbrew polityce niekomentowania trwających procesów – na prośbę odpowiedział Corey Price, wiceprezes firmy. „Choć nie komentujemy zwykle takich sytuacji, chcielibyśmy skorzystać z tej okazji, by podkreślić, że mamy kategorię z zamkniętymi napisami” – zwracał uwagę. Cóż, być może te akurat filmy pan Suris już obejrzał.

Wprowadzenie napisów zamkniętych na Pornhuba ogłoszono w 2018 roku. Nie zapowiadano jednak, że pojawią się one pod wszystkimi filmami. Nie wiadomo, czy jest to w ogóle w planach firmy. "PornHubowi zależy na umożliwieniu wszystkim jak najpełniejszych wrażeń podczas korzystania z serwisu, dotyczy to także osób głuchoniemych oraz niedosłyszących" - pisano w oświadczeniu wydanym w momencie wprowadzania udogodnienia.

Napisy zamknięte

W przypadku napisów zamkniętych dla osób niesłyszących nie chodzi oczywiście tylko o dialogi. Jest to nieco bardziej złożona kwestia, którą pokrótce opisano m.in. na blogu Informaton Poniżej kilka podstawowych zaleceń dotyczących tworzenia napisów dla osób niesłyszących, zaczerpniętych z tej właśnie publikacji:

Napisy powinny zawierać pełne dialogi oraz informacje na temat dźwięku (informacje te - np. o wystrzałach, okrzykach, mogą być zamieszczane w nawiasach). Warto także zaznaczać osobę, która wypowiada daną kwestię.

Napisy powinny nadążać za treścią wideo.

Napisy powinny być wyświetlane na tyle długo, by można je było odczytać. W przypadku dużych ilości tekstu, można skracać go, usuwając niepotrzebne wyrazy.

Tekst napisów powinien mieścić się w jednej linii lub być dzielony w logicznych miejscach, na przykład po znakach interpunkcyjnych.

