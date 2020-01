Algorytm BlueDot wiedział o koronawirusie wcześniej niż WHO

BlueDot dostarcza kolejnych dowodów na to, że przed sztuczną inteligencją na dłuższą metę nie ma ucieczki. Na przykładzie koronawirusa z Wuhan algorytm pokazał, że specjalne programy wykryją zagrożenie znacznie szybciej, niż robią to tradycyjne organizacje.

O rozprzestrzenianiu się nowego koronawirusa najwcześniej na Zachodzie (6 stycznia) informowały amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC). Dopiero trzy dni później komunikat w tej sprawie wydała Światowa Organizacja Zdrowia. Tymczasem już 31 grudnia subskrybenci korzystający z wiedzy algorytmu BlueDot otrzymali komunikat o potencjalnym wirusie.

Prezes firmy zarządzającej algorytmem w wywiadzie dla „Wired” tłumaczył, że w przypadku tego typu informacji nie można kierować się zaufaniem do rządowych agencji. Urzędnicy zwykle nie spieszą się w informowaniu opinii publicznej o podobnych sprawach, a pośpiech jest kwestią kluczową w przypadku epidemii.

Kamran Khan wyjaśniał pokrótce, jak działa skrypt śledzący informacje o wirusach. Zbiera on krótkie wzmianki na stronach internetowych, blogach i forach czy wszelkie dane świadczące o nietypowych wydarzeniach. Omija przy tym media społecznościowe jako „zbyt chaotyczne” źródło. Ma przy tym dostęp do biletów lotniczych, dzięki czemu potrafił prawidłowo oszacować kierunki rozchodzenia się koronawirusa do Bangkoku, Seulu, Tokio i Tajpej. Przed rozesłaniem komunikatów, wnioski algorytmu sprawdzają jeszcze analitycy BlueDot.

Czytaj także:

Na koronawirusie można zarobić. Akcje japońskiej firmy podrożały niemal trzykrotnieCzytaj także:

Koronawirus. Mongolia zamyka granicę lądową z ChinamiCzytaj także:

Powstała internetowa mapa zasięgu koronowirusa. Zawiera aktualne dane z Chin i WHO