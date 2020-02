T-Mobile stworzyło bieliznę wyciszającą telefony. Idealny prezent na Walentynki?

Początkowo zignorowaliśmy tę wiadomość sądząc, że jest to wyłącznie internetowy żart. Kiedy jednak dotarło do nas, że nie mamy do czynienia z fejkiem, musieliśmy podzielić się tym z wami.

Tak, T-Mobile naprawdę zajął się projektowaniem bielizny. I to nie byle jakiej, bo „inteligentnej”. Jak chwali się firma na swojej stronie internetowej, różowa i technologicznie zaawansowana bielizna ma zbliżyć do siebie partnerów, którzy zbyt dużo czasu poświęcają swoim smartfonom. Ich propozycja ma sprawić, że cyfrowe życie nie będzie w takim stopniu negatywnie wpływać na prawdziwe relacje. Bielizna ratująca związki nazywa się „Connected Underwear”. O potrzebie uważnego spędzania czasu z bliskimi w poradach dla T-Mobile mówił uznany polski seksuolog Andrzej Depko. Jego zdaniem smartfonowy tryb „nie przeszkadzać” warto uruchamiać także poza sypialnią. Parom zalecał też minimum 20 minut bliskości dziennie, wspólne wstawanie i ładowanie telefonów z daleka od łóżka. Jak dokładnie działa Connected Underwear? W bieliznę wmontowane został specjalny chip, który zadziała w momencie zbliżania się do partnera pochłoniętego smartfonem. Na jego ekranie wyświetli się specjalny komunikat i opcja zablokowania telefonu poprzez aktywację LoveMode – „miłosnego trybu”. Walentynki już niedługo, cała akcja T-Mobile wpisuje się więc w świetnie w klimat najbliższych dni. Czytaj także:

