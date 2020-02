Multimilioner wpadł na „genialny” pomysł. Proponuje bezdomnym, by spali w koszach na śmieci

Kapsuła – to brzmi godnie. Dużo bardziej niż dwa połączone ze sobą plastikowe pojemniki na śmieci. Tym właśnie jest w rzeczywistości „genialny wynalazek” Dawe'a. Milioner, który swój pomysł uważa za niezwykle odkrywczy, szacuje cenę takich kapsuł na 100 funtów, czyli około 500 złotych. Twierdzi, że jego rozwiązanie jest znacznie bezpieczniejsze i wygodniejsze od obecnych zwyczajów noclegowych osób bezdomnych. Uważa, że jego kabiny mogą przyjąć się globalnie.

Szczerze mówiąc, wciąż nie jesteśmy przekonani, czy nie jest to jakaś dziwna kampania społeczna lub próba żartu. 64-letni Peter Dawe nagrał nawet film, w którym pokazuje konstrukcję i sposób działania swojej kapsuły. Jeżeli wywołany przez siebie temat rzeczywiście traktuje poważnie, to powinien poczytać komentarze pod jego nagraniem na YouTube.

„Dosłownie wsadzasz bezdomnych ludzi do śmietnika”, „Czy to żart, czy Wielka Brytania stała się żartem?”, „Wygląda na wynalazek muppetów” – pisali internauci. „Jakim cudem on został milionerem?” – pytał ktoś przytomnie. „Pewnie olewanie biednych ludzi było istotną częścią tego procesu” – odpisał jeszcze przytomniej inny użytkownik.

