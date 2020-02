Nakieruj telefon na Księżyc, a spotka Cię niespodzianka. Słynny zespół zaprasza do zabawy

Zespół Pearl Jam wraz ze studiem kreatywnym Powster przygotował aplikację dostępną na stronie internetowej https://moon.pearljam.com/. Po jej ściągnięciu należy nakierować telefon na Księżyc. Gdy wszystko zagra, będziemy mogli posłuchać przedpremierowo fragmentu utworu „Superblood Wolfmoon” . Premiera singla 18 lutego na serwisach Spotify, Apple Music i innych.

Już 27 marca ukaże się nowa płyta Pearl Jam, Gigaton. Dotychczas udostępniony został klip do „Dance of the Clairvoyants”, utworu promującego album. Fani z Polski będą mieli okazję zobaczyć zespół na żywo 13 lipca 2020 roku.

