Soros wzywa do odebrania Zuckerbergowi kontroli nad Facebookiem. Stawką wybory w USA?

Amerykański miliarder i filantrop węgierskiego pochodzenia na łamach „FT” przedstawił swój pogląd na obecną politykę Facebooka. Wezwał też do podjęcia działań, zmierzających do uregulowania kwestii politycznych reklam na portalu. „Mark Zuckerberg powinien przestać zamazywać fakty swoim świętoszkowatym gardłowaniem za rządowymi regulacjami” – zwracał uwagę Soros.

„Zuckerberg zdaje się być zaangażowany w jakieś porozumienie o wzajemnej korzyści z Donaldem Trumpem, które pomoże mu uzyskać reelekcję. Facebook nie potrzebuje czekać na rządowe regulacje, by skończyć z akceptowaniem politycznej reklamy w 2020 roku do wyborów 4 listopada. Jeżeli jest jakakolwiek wątpliwość, czy reklama jest polityczna, powinno się działać ze szczególną ostrożnością i odmówić publikacji. Jest jednak mało prawdopodobne, by Facebook podążył tą drogą” – kontynuował.

„W tej sytuacji powtarzam moją propozycję. Mark Zuckerberg i Sheryl Sandberg powinni zostać usunięci z funkcji kontrolnych w Facebooku. (Oczywiście nadal popieram rządową regulację platform społecznościowych.)” – zakończył swój list George Soros.

