Kobiety podbijają branżę IT: Tak się odnosi sukces

Gdybyśmy podjęli zdecydowane działania na rzecz równości kobiet, to do 2025 r. światowy PKB mógłby się zwiększyć o 12 mld dolarów – uważa Georgette Mosbacher, ambasador USA w Polsce, podkreślając, że „sukces kobiet to sukces firm i społeczeństw". I o ile przyzwyczailiśmy się, że amerykańska ambasador lubi czasami, nazwijmy to delikatnie, podkoloryzować rzeczywistość w imię słusznej sprawy, o tyle twarde dane Komisji Europejskiej nie powinny już budzić żadnych wątpliwości. Jeśli tylko kobiety byłyby reprezentowane w branży informatycznej tak samo licznie, jak mężczyźni, PKB Unii Europejskiej zwiększyłoby się o 9 mld euro rocznie.

Sprawdziliśmy też, jak pierwiastek kobiecy w branży IT wygląda na naszym podwórku. Z jednej strony aż 85 proc. pracowników to mężczyźni. Z drugiej jednak, panie z roku na rok zmniejszają dystans do panów. A co najważniejsze – zostają kadrą kierowniczą, dyrektorkami czy prezeskami.

Wdrażają innowacyjne rozwiązania na skalę globalną. I bez kompleksów rozpychają się łokciami na zmaskulinizowanym rynku.