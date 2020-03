Kontrowersyjna decyzja władz Izraela. Masz koronawirusa? Będziemy śledzić, gdzie jesteś

Premier Izraela Benjamin Netanyahu zapowiedział, że rząd, ze względu na bezpieczeństwo obywateli, będzie używał technologii wcześniej używanej w celach antyterrorystycznych do śledzenia osób chorych na COVID-19. Decyzja ta wywołała duże kontrowersje. Rządowi zarzuca się ograniczanie praw obywateli.

Kontrola nad chorymi

Rząd zatwierdził plan śledzenia osób podejrzanych o zarażenie i chorych na COVID-19. W ten sposób sprawdzane będzie m.in. to, czy zarażeni przestrzegają obowiązkowej kwarantanny. Służby specjalne będą w tym celu wykorzystywać technologię śledzenia sygnału z telefonów komórkowych. Do tej pory używano jej głównie do monitorowania zachowań osób podejrzanych o terroryzm. Premier Benjamin Netanyahu powiedział, że zezwolił na użycie tego typu technologii w stosunku do zarażonych przez 30 dni.

– Izrael jest krajem demokratycznym, dlatego musimy zachować równowagę między prawami człowieka a potrzebami społeczeństwa – powiedział Benjamin Netanyahu. – Te narzędzia bardzo pomogą nam w zlokalizowaniu zarażonych i powstrzymaniu rozprzestrzeniania się choroby – dodał.

Innego zdania są organizacje praw człowieka. Zdaniem Stowarzyszenia Praw Człowieka w Izraelu, tego typu rozwiązania są „niebezpiecznym precedensem” i czymś, co powinno być wypracowane w procesie dialogu, a nie decyzji opartej na pobieżnej analizie.

Podobne rozwiązania w walce z COVID-19 zastosowały państwa niedemokratyczne, takie jak Iran, czy Chiny. W Iranie zachęcano obywateli do pobrania specjalnej aplikacji, która miała pomagać w rozpoznawaniu objawów zarażenia koronawirusem. Eksperci twierdzą, że służyła ona jednak do zbierania danych lokalizacyjnych. Chiny od dawna stosują bardzo zaawansowane technologie śledzenia obywateli m.in. dzięki systemom monitoringu na ulicach miast.

