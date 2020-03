Obowiązkowe szczepienia na koronawirusa? Ministerstwo ostrzega przed oszustami

Jak przestrzega resort rodziny, „oszuści są czujni i dostosowują swoje działania do bieżącej sytuacji”. Podszywają się pod oficjalne instytucje czy strony prowadzące zbiórki pieniędzy, licząc na naszą nieuwagę. Na celowniku są najczęściej osoby starsze, które mają większe trudności w weryfikacji nieprawdziwych informacji.

– Jeśli trafimy na zbiórkę pieniędzy w internecie np. na polską służbę zdrowia w czasie walki z epidemią koronawirusa, dwa razy sprawdźmy, czy strona na pewno jest wiarygodna, a nie jest sfałszowaną wersją z innym adresem internetowym. Wystarczy chwila nieuwagi, by oszuści wyłudzili pieniądze od osób, które chcą pomóc innym. Kierując się najlepszymi intencjami nie zapominajmy o rozsądku i czujności. Dużo o tym się mówi, ale doświadczenie pokazuje, że oszuści są kreatywni i niestety wciąż skuteczni – apeluje minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Uwaga na fałszywe sms-y

Sytuację wykorzystują też oszuści rozsyłający fałszywe sms-y dotyczące np. możliwości otrzymania dodatkowych środków na koncie czy wsparcia żywieniowego. Banki i Ministerstwo Zdrowia dementowały te informacje.

– Możemy się spodziewać w najbliższym czasie wysypu tego rodzaju nieprawdziwych wiadomości sms czy maili. Bądźmy ostrożni, nie działajmy pod wpływem impulsu, jeśli cokolwiek budzi naszą wątpliwość – sprawdźmy informację u źródła, zadzwońmy do banku, poradźmy się zaufanej osoby. Nie dajmy się oszukać i uczulajmy naszych bliskich, szczególnie osoby starsze, które są najbardziej narażone na tego typu działania, by nie wierzyli we wszystko, co przeczytają w internecie – mówi minister Marlena Maląg.

Skąd czerpać informacje o koronawirusie?

W internecie pojawia się wiele fałszywych informacji zaczynających się od słów „mój znajomy pracuje w ministerstwie…” (czy innej państwowej instytucji), które mają uwiarygodnić przekaz. Te historie przekazywane są dalej i w ten sposób tworzą się miejskie legendy, w których niewiele jest prawdy.

– Prawdziwe, rzetelne i bieżące informacje znajdują się na oficjalnych stronach internetowych instytucji takich jak Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia itp. Domeny z końcówką „gov.pl" oraz ich profile społecznościowe to wiarygodne źródła informacji – podkreśla minister Marlena Maląg.

Czytaj także:

Ruch na granicach w czasie epidemii. Wszystkie niezbędne informacjeCzytaj także:

Alergolog: Odstawienie leków zwiększa ryzyko zakażenia koronawirusemCzytaj także:

NA ŻYWO: Pandemia koronawirusa - najnowsze informacje z Polski i ze świata - 26 marca