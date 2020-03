Toyota i Hino budują wielkogabarytową ciężarówkę na wodór

Wielkogabarytowa ciężarówka na ogniwa paliwowe, nad którą pracują Toyota i Hino, jest oparta na modelu Hino Profia. Obie firmy wykorzystują w tym projekcie swoje najnowocześniejsze technologie i wieloletnie doświadczenie. Podwozie zostało specjalnie dostosowane do elektrycznego napędu na ogniwa paliwowe i zoptymalizowane pod kątem pakowności, a jednocześnie zredukowano masę samochodu, by zapewnić ładowność na poziomie wymaganym przez rynek.

Ciężarówka na wodór

Toyota dostosowała do tego projektu nowy napęd na ogniwa paliwowe z Toyoty Mirai 2. generacji. W pojeździe zamontowano dwa zestawy ogniw paliwowych oraz systemy kontroli jazdy opracowane przez Hino na potrzeby wielkogabarytowych ciężarówek hybrydowych. Toyota przewiduje, że zasięg nowego modelu wyniesie około 600 km.

Toyota i Hino uważają wodór za jedno z kluczowych paliw przyszłości. Obie firmy od 15 lat wspólnie rozwijają technologie wodorowe i opracowują pojazdy zasilane ogniwami paliwowymi. Ich pierwszym projektem był demonstracyjny autobus wodorowy, zaprezentowany w 2003 roku. Oba koncerny w pełni angażują się w rozwiązanie narastających problemów klimatycznych i środowiskowych. Każda z firm podjęła się realizacji ambitnych celów radykalnej redukcji emisji CO2 do 2050 roku, dlatego koncentrują się na rozwijaniu technologii zelektryfikowanych napędów i ich szerokiej implementacji.

Toyota ogłosiła w 2015 roku długofalową strategię Toyota Environmental Challenge 2050, której jednym z 6 głównych celów jest redukcja do 2050 roku średnich emisji CO2 nowych samochodów o 90 proc. w porównaniu do poziomu z 2010 oku. Dwa lata później drugi z partnerów opublikował Hino Environmental Challenge 2050, który zawiera podobne cele. Hino zamierza do 2050 roku zredukować średnią emisje nowych pojazdów o 90 proc. w stosunku do 2013 roku. Współcześnie wielkogabarytowe ciężarówki odpowiadają za około 60 proc. całkowitych emisji CO2 pojazdów użytkowych w Japonii.

Elektryfikacja samochodów ciężarowych wymaga dobrania odpowiedniego napędu, który połączy wysokie walory środowiskowe z praktycznością. Aby samochód sprawdził się w firmie, musi mieć duży zasięg i ładowność, a jednocześnie nie powinien wymagać długich przestojów z powodu ładowania. Wielkogabarytowe ciężarówki są zwykle wykorzystywane na długich dystansach na autostradach, dlatego napęd na ogniwa paliwowe jest optymalnym rodzajem napędu dla tego rodzaju pojazdów ze względu na krótki czas tankowania, niewielki ciężar oraz wysoką gęstość energii.