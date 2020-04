Za aplikację „Kwarantanna domowa” odpowiada polska spółka TakeTask. Inne kraje też zainteresowane

– Poza Polską naszym rozwiązaniem zainteresowane są także władze innych krajów, z którymi prowadzimy aktualnie rozmowy. Jesteśmy dumni z tego, że jako polska firma, wspierana przez rodzime fundusze inwestycyjne, stworzyliśmy aplikację, która może wspomagać służby i społeczeństwo w tym trudnym czasie. To efekt wieloletniego doświadczenia i wzmożonej pracy całego zespołu. Warto też zauważyć, że po dwóch tygodniach funkcjonowania mamy już ponad 200 tysięcy użytkowników w systemie, z czego cześć zakończyła już kwarantannę, co wyraźnie świadczy o tym, że nasze rozwiązanie jest bardzo potrzebne w obecnej sytuacji – podkreśla Sebastian Starzyński, założyciel firmy i prezes TakeTask S.A. (Członek Rady Nadzorczej AWR Wprost - wydawcy „Wprost” i Wprost.pl).

TakeTask to polska firma technologiczna tworząca oprogramowanie dla przedsiębiorstw i instytucji, które służy m.in. do przydzielania, wykonywania i weryfikacji zadań na dużą skalę w wielu lokalizacjach jednocześnie. Zadania mogą być różne i dotyczyć np. sprawdzania czystości obiektu, weryfikacji temperatury żywności i sposobu ekspozycji produktów w sklepie, a także zgłaszania awarii sprzętu. Do tej pory spółka zrealizowała wiele milionów zadań dla kilkunastu klientów. Wśród jej akcjonariuszy są osoby fizyczne i fundusze takie jak EEC Magenta i Simpact.

– Udział TakeTask w tworzeniu aplikacji Kwarantanna domowa to wsparcie idei społecznej odpowiedzialności biznesu. W obliczu kryzysu humanitarnego jakim jest COVID19 firma bardzo szybko była w stanie wykorzystać swoją wiedzę i technologię, by wspierać ważne cele. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak istotne dla życia i zdrowia jest pozostanie w domu w okresie kwarantanny. Mimo to jednak ciągle słyszymy o tych, którzy nie stosują się do zaleceń. Dlatego TakeTask dostarczył rozwiązanie, które w znacznym stopniu przyczynia się do „spłaszczenia krzywej”, czyli powstrzymania tempa rozpowszechniania się wirusa – wyjaśnia prof. dr hab. Bolesław Rok, ekspert etyki biznesu z Akademii Leona Koźmińskiego i przewodniczący rady nadzorczej TakeTask S.A.

Jak podkreślono w komunikacie prasowym, Ministerstwo Cyfryzacji wybrało TakeTask przede wszystkim dlatego, że zaproponowane rozwiązanie jest stabilne, gotowe do szybkiego uruchomienia i posiada pełen zakres oczekiwanych funkcjonalności. Pozwoliło to na wdrożenie nowej aplikacji w zaledwie 48 godzin. Dodatkowym atutem miała być wysoka dbałość o bezpieczeństwo danych. Aplikacja działa na niezależnym serwerze Microsoft Azure z wszelkimi niezbędnymi zabezpieczeniami. Jego właścicielem jest Ministerstwo Cyfryzacji. Cała infrastruktura techniczna została dostosowana do potrzeb resortu i zintegrowana z innymi systemami w bardzo krótkim czasie. Informatycy TakeTask wspierani ekspertami z NASK na bieżąco obsługują aplikację i minimalizują błędy.

– Z pomocą naszej technologii udało się dość sprawnie wdrożyć system, który wspiera służby państwowe w zakresie zarządzania i kontroli osób poddawanych obowiązkowej kwarantannie domowej. Jednocześnie jest to istotnym ułatwieniem dla obywateli. Uruchomienie systemu o tak wysokiej funkcjonalności i skalowalności byłoby niemożliwe od podstaw w ciągu kilku dni – zaznacza Marek Mróz, współzałożyciel i CTO TakeTask S.A.

Spółka z portfela inwestycyjnego PMPG Polskie Media SA, wydawcy m.in „Wprost".

