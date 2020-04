Agata Kornhauser-Duda zaangażowała się w walkę z koronawirusem. Do sieci trafiła seria zdjęć

Brakujący sprzęt ochronny to problem, z jakim musi zmagać się dzisiaj polska służba zdrowia. W sieci trwają zbiórki na zakup niezbędnego wyposażenia, a Andrzej Duda poinformował w mediach społecznościowych o produkcji oprawek do przyłbic. „W Pałacu Prezydenckim drukarki 3D, udostępnione 2 lata temu w celach pokazowych przez firmę Zortrax, teraz 24/7 drukują oprawki do przyłbic medycznych dla służby zdrowia. Praca wre”– napisał na Twitterze Andrzej Duda. Prezydent w mediach społecznościowych opublikował kilka zdjęć, na których widać maszyny wykorzystywane przy produkcji.

W czwartek 9 kwietnia na oficjalnej stronie prezydenta poinformowano, że w prace zaangażowała się Agata Kornhauser-Duda. Pierwsza dama zajmuje się montażem przyłbic medycznych, co zostało uwiecznione na zdjęciach. Ustalono, że pierwsza przygotowana partia sprzętu trafi do ośrodka pomocy niepełnosprawnym. Plastikowe oprawki do masek już od kilku dni powstają w Pałacu Prezydenckim z inicjatywy Pierwszej Damy.

