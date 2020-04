Selena Gomez pozwała twórców gry mobilnej. Chce 10 mln dolarów

„Wchodź w interakcje z najpiękniejszymi modelkami i celebrytkami. Osoby takie jak Kardashan, Gigi, Beyonce, Taylor (pisownia oryginalna – red.) oraz wiele innych będą wpadać i pytać o TWOJĄ modową poradę!” – możemy przeczytać w reklamie aplikacji. Warto podkreślić, że „Clothes Forever — Styling Game” zarabia na mikrotransakcjach wewnątrz aplikacji. Pozwala użytkownikom na kupowanie „diamentów”, w cenie od 0,99 do 99,99 realnych dolarów, za które można zabrać gwiazdy na wirtualne zakupy.

Selena Gomez twierdzi, że jedna z bohaterek gry jest w sposób oczywisty wzorowana na niej samej. Dodaje, że nigdy nie wyrażała zgody na tego typu użycie swojego wizerunku w żadnej grze mobilnej. „Oskarżeni nigdy nie prosili, konsultowali ani nie informowali Gomez co do użycia jakichkolwiek jej praw w związku z grą” – można przeczytać w piśmie nadesłanym do sądu przez prawników artystki.

„Nawet zapytana, Gomez nie zgodziłaby się na tego typu wykorzystanie jej wizerunku w grze, która najwyraźniej opiera się na niebezpiecznej praktyce wabienia użytkowników na zakupy wewnątrz gry za sumy rzędu 99,99 dolarów, by dokonywać wyobrażonych zakupów w grze i odblokowywać dalszą zawartość” – czytamy.

Pozew Seleny Gomez obejmuje zarówno Guangzhou Feidong Software Technology Co. – chińskiego producenta gry, jak i MutantBox Interactive Limited – brytyjską firmę posiadającą prawa do „Clothes Forever — Styling Game”. W pozwie podkreślono, że gra jest pełna błędów i niedoróbek, a jej ocena wśród użytkowników App Store to tylko 3,5 na 5 gwiazdek.

