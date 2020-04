Koronawirus w Polsce. Wciąż znajdziemy powiaty bez nawet jednego przypadku

Czy wynika to z braku odpowiedniej ilości testów, roztropności mieszkańców czy też po prostu zwykłego szczęścia – nie dowiemy się nigdy. Na szczegółowej mapie koronawirusa w Polsce widać jednak wyraźnie, że wciąż nie dotarł on do wszystkich miejsc w naszym kraju. Ba, nie objął swoim terrorem nawet wszystkich powiatów. Dziennikarz Wirtualnej Polski Tomasz Molga jeszcze w środę 15 kwietnia mógł pytać starostę bieszczadzkiego o przyczyny, dla których jego powiat wciąż omijała największa pandemia naszego wieku. W odpowiedzi Marek Andruch szczerze przyznawał, że sam jest tym faktem zdziwiony.

– Najbardziej martwiłem się, kiedy ogłoszono zamknięcie szkół. Sporo osób przyjechało wtedy w Bieszczady, chcąc skorzystać z wolnego. Bałem się, że ta koronaturystyka przywlecze do nas wirusa. Potem zamknięto ruch w parku narodowym, hotele i pensjonaty opustoszały. Siedzimy tu na peryferiach Polski, odcięci od reszty kraju, samotni, ale na razie bezpieczni – mówił starosta powiatu bieszczadzkiego.

Próbując dojść do rozwiązania tej zagadki, Marek Andruch zwracał uwagę zarówno na zachowania mieszkańców, jak i charakterystykę regionu. – Pomaga nam to, że ludzie są rozsiani po terenie – zauważył. – Granica jest zamknięta i pilnowana przez straż graniczną. Mało kto jeździ po miastach. Nawet sprawy urzędowe już wcześniej załatwiano e-mailem, telefonem – wyliczał.

W innym miejscu Wirtualna Polska spotkała się z wyznaniem, że dla samych urzędników podobna sytuacja może być zbyt piękna, by łatwo dać jej wiarę. Pełniący obowiązki Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie Mariusz Januszko stwierdził otwarcie, że podejrzewał jakąś nieprawidłowość. Dzwonił po pobliskich szpitalach z pytaniem o pacjentów z jego powiatu. Podkreślał jednak, że nawet gdyby kogoś przeoczono, to otoczenie zakażonego szybko również by zachorowało i zwróciło na siebie uwagę służb.

W piątek 17 kwietnia na interaktywnej mapie tworzonej przez Fundację Ambasada Kultury wciąż znaleźć można miejsca bez koronawirusa. To narzędzie stworzone w celu dokładniejszego pokazania rozkładu zakażeń w naszym kraju. Każdego dnia aktualizowana jest w oparciu o informacje z powiatowych stacji epidemiologicznych.

Do tej pory w Polsce odnotowano 7 918 przypadków koronawirusa. 314 z nich zakończyło się śmiercią.

